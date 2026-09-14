রাজধানীতে পর্যুদস্ত আফগানরা, অভিষেক-ঝড়ে সিরিজে এগোল ভারত
32 বলে 82 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
Published : September 14, 2026 at 2:03 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 সেপ্টেম্বর: জিম্বাবোয়েকে তাদের মাটিতে ক্লিন-স্যুইপ করার পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও টি-20 সিরিজের শুরুটা ভালোই করল টিম ইন্ডিয়া ৷ সাত উইকেটে জিতে সিরিজে এগোল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ওপেনার অভিষেক শর্মা'র ব্যাটিং তাণ্ডবে 38 বল বাকি থাকতেই 157 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছুয়ে ফেলল ভারত ৷
রাজধানীতে এদিন আফগানদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই নেমেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ তবে বৈভব সূর্যবংশী'কে একাদশের বাইরে রাখে তারা ৷ পরিবর্তে সঞ্জু স্যামসন আরও একবার নিরাশ করলেন ৷ 32 বলে 82 রানে ধুন্ধুমার ইনিংসে ম্যাচের সেরা আরেক ওপেনার অভিষেক ৷
তবে টস জিতে এদিন অতিথি দলকে প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ 43 রানে পাঁচ উইকে হারানো আফগানিস্তান শেষ পর্যন্ত দেড়শো পেরোয় আজমতুল্লাহ ওমরজাই'য়ের ব্যাটে ৷ ষষ্ঠ উইকেটে মহম্মদ নবি'র সঙ্গে জুটিতে 83 রান যোগ করেন তিনি ৷ নবি 27 বলে 33 রানে ফিরলেও শেষপর্যন্ত থেকে যান ওমরজাই ৷ তার 44 বলে 64 রানের ইনিংস রয়েছে চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ শেষপর্যন্ত আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 156 রানে তোলে আফগানরা ৷ চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনে চার ওভারে 26 রানে এক উইকেটি জসপ্রীত বুমরার ঝুলিতে ৷
A convincing 7️⃣-wicket win in the series opener 💙— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Positive start for #TeamIndia in the Friendship Cup 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#AFGvIND pic.twitter.com/jNer7opNyN
এছাড়া একটি করে উইকেট দুই স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ও বরুণ চক্রবর্তীর ঝুলিতে ৷ সর্বাধিক 19 রানে তিন উইকেট নেন বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিং ৷ জবাবে সঞ্জু 10 রানে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে 121 রান যোগ করে ভারতের জয় নিশ্চিত করে দেন অভিষেক ও ঈশান কিষাণ ৷ এর মধ্যে প্রথমজন বিধ্বংসী ফর্মে ধরা দেন ৷
22 বলে কেরিয়ারের দ্বাদশ হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ আফগান বোলারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে শেষপর্যন্ত মাত্র 32 বলে 82 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ সাতটি চার ও সমসংখ্যক ছয় মেরে আউট হন তিনি ৷ পাঁচটি চার ও একটি ছক্কায় 33 বলে 42 রান করে ঈশান যখন আউট হন, ভারতের তখন দরকার মাত্র পাঁচ রান ৷ অধিনায়ক শ্রেয়স আট রানে ও তিলক বর্মা তিন রানে অপরাজিত থেকে জয় এনে দেন ৷ মাত্র 13.4 ওভারে রান তুলে নেয় ভারত ৷