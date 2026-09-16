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সঞ্জু-নীতীশ যুগলবন্দিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ভারত

20 বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন সঞ্জু ৷ তবে তিন উইকেটে ম্যাচের সেরা নীতীশ ৷

SANJU SAMSON
ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সঞ্জু (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 1:24 AM IST

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নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা ৷ আর মঙ্গলবার ঝড় উঠল আরেক ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে ৷ বল হাতে তিন উইকেট তুলে নিলেন ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ দু'য়ের যুগলবন্দিতে নয়াদিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচও সহজেই সাত উইকেটে জিতল ভারত ৷ সেইসঙ্গে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতে নিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ যে সিরিজের নাম ফ্রেন্ডশিপ কাপ ৷

চোটের কারণে সিরিজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ পরিবর্তে এদিন একাদশে আসেন লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোই ৷ বৈভব সূর্যবংশী নয়, বরং সঞ্জু স্যামসনের অভিজ্ঞতাতেই আস্থা রাখে ভারতীয় দল ৷ অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে টস জিতে এদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আফগান'দের ব্যাটিংয়ে ডাকেন শ্রেয়স আইয়ার ৷

ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সের সামনে লম্বা হয়নি কোনও আফগান ব্যাটারের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 33 বলে 37 রান আসে ওপেনার ও অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানের ব্যাটে ৷ তিনি মারেন ছ'টি চার ৷ শেষদিকে রশিদ খানের 16 বলে ঝোড়ো 28 রান দেড়শোর গণ্ডি পেরোতে সাহায্য করে অতিথি দলকে ৷ 15 বলে 26 করেন ডারউইস রাসুলি ৷ 20 ওভারে আট উইকেটে 159 রান তোলে কাবুলিওয়ালার দেশ ৷

তিন ওভারে 24 রান দিয়ে তিনটি শিকার করেন নীতীশ রেড্ডি ৷ জোড়া উইকেট আর্শদীপের ৷ একটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা ও দুই স্পিনার অক্ষর প্যাটেল এবং রবি বিষ্ণোই ৷ রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ওপেনারদ্বয়ের দারুণ শুরু সিরিজ জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ৷ মাত্র 6.2 ওভারে 88 রান তোলেন দু'জনে ৷ 19 বলে 39 রান করে ফেরেন গত ম্যাচের নায়ক অভিষেক ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি আসে বিশ্বজয়ের নায়ক সঞ্জুর ব্যাটে ৷

মাত্র 20 বলে সপ্তম টি-20 হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কেরল ব্যাটার ৷ তবে এরপর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ একই ওভারে 57 রানে ফেরেন সঞ্জু ৷ তাঁর 22 বলের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ এরপর 11 রানে ফেরেন অধিনায়ক শ্রেয়স ৷ তবে ভারতের সহজ জয় তাতে আটকায়নি ৷

তিনটি চার ও দু'টি ছক্কায় 23 বলে 38 রানে অপরাজিত থেকে যান ঈশান কিষাণ ৷ 14 বলে 15 রানে নটআউট থাকেন তিলক বর্মা ৷ মাত্র 14.5 ওভারে তিন উইকেটে 163 রান তুলে নেয় ভারত ৷ 31 বল বাকি থাকতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷

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TAGGED:

সাত উইকেটে জিতল ভারত
ভারতের সিরিজ জয়
ম্যাচের সেরা নীতীশ রেড্ডি
সঞ্জু স্যামসনের হাফসেঞ্চুরি
IND BEAT AFG IN T20 SERIES

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