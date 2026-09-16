সঞ্জু-নীতীশ যুগলবন্দিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ভারত
20 বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন সঞ্জু ৷ তবে তিন উইকেটে ম্যাচের সেরা নীতীশ ৷
Published : September 16, 2026 at 1:24 AM IST
নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা ৷ আর মঙ্গলবার ঝড় উঠল আরেক ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে ৷ বল হাতে তিন উইকেট তুলে নিলেন ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ দু'য়ের যুগলবন্দিতে নয়াদিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচও সহজেই সাত উইকেটে জিতল ভারত ৷ সেইসঙ্গে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতে নিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ যে সিরিজের নাম ফ্রেন্ডশিপ কাপ ৷
চোটের কারণে সিরিজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ পরিবর্তে এদিন একাদশে আসেন লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোই ৷ বৈভব সূর্যবংশী নয়, বরং সঞ্জু স্যামসনের অভিজ্ঞতাতেই আস্থা রাখে ভারতীয় দল ৷ অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে টস জিতে এদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আফগান'দের ব্যাটিংয়ে ডাকেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সের সামনে লম্বা হয়নি কোনও আফগান ব্যাটারের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 33 বলে 37 রান আসে ওপেনার ও অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানের ব্যাটে ৷ তিনি মারেন ছ'টি চার ৷ শেষদিকে রশিদ খানের 16 বলে ঝোড়ো 28 রান দেড়শোর গণ্ডি পেরোতে সাহায্য করে অতিথি দলকে ৷ 15 বলে 26 করেন ডারউইস রাসুলি ৷ 20 ওভারে আট উইকেটে 159 রান তোলে কাবুলিওয়ালার দেশ ৷
তিন ওভারে 24 রান দিয়ে তিনটি শিকার করেন নীতীশ রেড্ডি ৷ জোড়া উইকেট আর্শদীপের ৷ একটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা ও দুই স্পিনার অক্ষর প্যাটেল এবং রবি বিষ্ণোই ৷ রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ওপেনারদ্বয়ের দারুণ শুরু সিরিজ জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ৷ মাত্র 6.2 ওভারে 88 রান তোলেন দু'জনে ৷ 19 বলে 39 রান করে ফেরেন গত ম্যাচের নায়ক অভিষেক ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি আসে বিশ্বজয়ের নায়ক সঞ্জুর ব্যাটে ৷
Series victory sealed 🔒— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Superb from start to finish as #TeamIndia make it 2️⃣-0️⃣ in the Friendship Cup 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND pic.twitter.com/zvWVii5nBC
মাত্র 20 বলে সপ্তম টি-20 হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কেরল ব্যাটার ৷ তবে এরপর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ একই ওভারে 57 রানে ফেরেন সঞ্জু ৷ তাঁর 22 বলের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ এরপর 11 রানে ফেরেন অধিনায়ক শ্রেয়স ৷ তবে ভারতের সহজ জয় তাতে আটকায়নি ৷
A bowling performance to cherish ✨— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Nitish Kumar Reddy is the Player of the Match for an impressive spell of 3️⃣/24 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/LY4aTjLMv2
তিনটি চার ও দু'টি ছক্কায় 23 বলে 38 রানে অপরাজিত থেকে যান ঈশান কিষাণ ৷ 14 বলে 15 রানে নটআউট থাকেন তিলক বর্মা ৷ মাত্র 14.5 ওভারে তিন উইকেটে 163 রান তুলে নেয় ভারত ৷ 31 বল বাকি থাকতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷