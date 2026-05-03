ফ্রান্সের কাছে হেরে থমাস কাপ থেকে বিদায় 'লক্ষ্য'হীন ভারতের

ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার থমাস কাপের ফাইনালে ফ্রান্স ৷ ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ 11 বারের চ্য়াম্পিয়ন চিন ৷

INDIA BAG BRONZE IN THOMAS CUP
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 3 মে: কনুইয়ের চোটে সেমিফাইনাল দ্বৈরথের ঠিক আগে ছিটকে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন ৷ মনস্তাত্বিক লড়াইয়ে সেখানেই বোধহয় খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল ভারত ৷ শেষ পর্যন্ত শনিবার থমাস কাপে সেমিফাইনালের বাধা পেরোতেও ব্য়র্থ হল 'লক্ষ্য'হীন ভারত ৷ শেষ চারের লড়াই 0-3 ব্যবধানে হেরে ব্রোঞ্জ জিতে দেশে ফিরছে তারা ৷

অন্যদিকে থমাস কাপে স্বপ্নের দৌড় অব্য়াহত ফ্রান্সের ৷ গ্রুপ পর্বে 14 বারের চ্য়াম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে চমকে দেওয়া ফরাসি দল সেমিফাইনালে 2022-এর চ্য়াম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করল ৷ আয়ুষ শেট্টি, কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচ এস প্রণয় ৷ শেষ চারে এদিন সিঙ্গলসে টানা হারলেন তিন ভারতীয় ৷

ডাবলসে অংশগ্রহণকারী ফ্রান্সের পোপোভ ব্রাদার্স সেমিফাইনালে সিঙ্গলসেও প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ সিঙ্গলস ম্য়াচ ও ডাবলস ম্য়াচের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকুর জন্য সিঙ্গলস, ডাবলস, সিঙ্গলস, ডাবলস ফরম্য়াটে খানিকটা বদল আসে ৷ কিন্তু সিঙ্গলসে টানা তিন ম্য়াচ হেরে টাই হেরে যাওয়া ডাবলস ম্য়াচ আয়োজনের আর প্রয়োজনই পড়েনি ৷ ফলত বিশ্বের অন্যতম সেরা ডাবলস জুটি ভারতের সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি এদিন কোর্টেই নামতে পারেননি ৷

চলতি টুর্নামেন্টে দুরন্ত ছন্দে বিরাজ করা আয়ুষ শেট্টিকে প্রথম ম্য়াচে হেলায় হারিয়ে জয়ের মঞ্চটা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন ক্রিস্টো পোপোভ ৷ এশিয়া ব্য়াডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী ভারতীয় শাটলারকে 21-11, 21-9 ব্য়বধানে হারান ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ এরপর কিদাম্বি শ্রীকান্তকেও স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্সকে 2-0 লিড এনে দেন অ্য়ালেক্স ল্য়ানিয়ার ৷

পরবর্তীতে তৃতীয় তথা ডু-অর-ডাই ম্য়াচে বিশ্বের 17 নম্বর টোমা জুনিয়র পোপোভের কাছে হেরে যান প্রণয়ও ৷ শুরুটা ভালো করেও 19-21, 16-21 ব্য়বধানে হারেন বিশ্বের 35 নম্বর প্রণয় ৷ একইসঙ্গে 0-3 ব্যবধানে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয় ভারতের ৷ শেষ চার থেকে বিদায় নিলেও দেশের সোনালি প্রজন্মের শাটলারদের জন্য এই প্রতিযোগিতা মোটেই নিরাশার নয় ৷ 2022 সালে স্বর্ণপদকের পর দ্বিতীয়বারের জন্য থমাস কাপে পদক এল ভারতের ঝুলিতে ৷

অন্য সেমিফাইনালে ডেনমার্ককে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল দল চিন ৷ 12 বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে রবিবার প্রথম ফাইনালে পৌঁছনো ফ্রান্সের মুখোমুখি তারা ৷

