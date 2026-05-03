ফ্রান্সের কাছে হেরে থমাস কাপ থেকে বিদায় 'লক্ষ্য'হীন ভারতের

ফ্রান্সের কাছে হেরে থমাস কাপ থেকে বিদায় 'লক্ষ্য'হীন ভারতের
ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার থমাস কাপের ফাইনালে ফ্রান্স ৷ ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ 11 বারের চ্য়াম্পিয়ন চিন ৷
Published : May 3, 2026 at 11:17 AM IST
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 3 মে: কনুইয়ের চোটে সেমিফাইনাল দ্বৈরথের ঠিক আগে ছিটকে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন ৷ মনস্তাত্বিক লড়াইয়ে সেখানেই বোধহয় খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল ভারত ৷ শেষ পর্যন্ত শনিবার থমাস কাপে সেমিফাইনালের বাধা পেরোতেও ব্য়র্থ হল 'লক্ষ্য'হীন ভারত ৷ শেষ চারের লড়াই 0-3 ব্যবধানে হেরে ব্রোঞ্জ জিতে দেশে ফিরছে তারা ৷
অন্যদিকে থমাস কাপে স্বপ্নের দৌড় অব্য়াহত ফ্রান্সের ৷ গ্রুপ পর্বে 14 বারের চ্য়াম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে চমকে দেওয়া ফরাসি দল সেমিফাইনালে 2022-এর চ্য়াম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করল ৷ আয়ুষ শেট্টি, কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচ এস প্রণয় ৷ শেষ চারে এদিন সিঙ্গলসে টানা হারলেন তিন ভারতীয় ৷
ডাবলসে অংশগ্রহণকারী ফ্রান্সের পোপোভ ব্রাদার্স সেমিফাইনালে সিঙ্গলসেও প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ সিঙ্গলস ম্য়াচ ও ডাবলস ম্য়াচের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকুর জন্য সিঙ্গলস, ডাবলস, সিঙ্গলস, ডাবলস ফরম্য়াটে খানিকটা বদল আসে ৷ কিন্তু সিঙ্গলসে টানা তিন ম্য়াচ হেরে টাই হেরে যাওয়া ডাবলস ম্য়াচ আয়োজনের আর প্রয়োজনই পড়েনি ৷ ফলত বিশ্বের অন্যতম সেরা ডাবলস জুটি ভারতের সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি এদিন কোর্টেই নামতে পারেননি ৷
While the result tonight didn't go our way, the fire and determination on the court reminded the world why we are champions. We take the lessons, the memories, and the Bronze back home 🇮🇳🏸#ThomasCup2026 #Horsens2026
চলতি টুর্নামেন্টে দুরন্ত ছন্দে বিরাজ করা আয়ুষ শেট্টিকে প্রথম ম্য়াচে হেলায় হারিয়ে জয়ের মঞ্চটা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন ক্রিস্টো পোপোভ ৷ এশিয়া ব্য়াডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী ভারতীয় শাটলারকে 21-11, 21-9 ব্য়বধানে হারান ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ এরপর কিদাম্বি শ্রীকান্তকেও স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্সকে 2-0 লিড এনে দেন অ্য়ালেক্স ল্য়ানিয়ার ৷
From Bangkok 2022 to the podium once again, India's dominance in the Thomas Cup continues. While the color isn't what we aimed for, securing a Bronze on the world stage is a massive feat for Indian Badminton. This team never stops inspiring 🇮🇳🔥…
পরবর্তীতে তৃতীয় তথা ডু-অর-ডাই ম্য়াচে বিশ্বের 17 নম্বর টোমা জুনিয়র পোপোভের কাছে হেরে যান প্রণয়ও ৷ শুরুটা ভালো করেও 19-21, 16-21 ব্য়বধানে হারেন বিশ্বের 35 নম্বর প্রণয় ৷ একইসঙ্গে 0-3 ব্যবধানে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয় ভারতের ৷ শেষ চার থেকে বিদায় নিলেও দেশের সোনালি প্রজন্মের শাটলারদের জন্য এই প্রতিযোগিতা মোটেই নিরাশার নয় ৷ 2022 সালে স্বর্ণপদকের পর দ্বিতীয়বারের জন্য থমাস কাপে পদক এল ভারতের ঝুলিতে ৷
অন্য সেমিফাইনালে ডেনমার্ককে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল দল চিন ৷ 12 বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে রবিবার প্রথম ফাইনালে পৌঁছনো ফ্রান্সের মুখোমুখি তারা ৷