খেলার মাঠে হাত মেলাল ভারত-পাক, কোথায় ঘটল এমন ঘটনা ?

মালয়েশিয়ার মাটিতে হকির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাক ৷ সেখানে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে দু'দলকে ৷

FILE PHOTO
ফাইল ছবি (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
জোহর বাহরু, 15 অক্টোবর: সাম্প্রতিক সময়ে বাইশ গজে ভারত বনাম পাকিস্তান লড়াই নিয়ে চর্চা বেশি হয়েছে খেলার বাইরের ঘটনা নিয়ে ৷ দিনকয়েক আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে এশিয়া কাপের মঞ্চে তিন তিনবার যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি হলেও করমর্দন এড়িয়ে গিয়েছিল ভারত ৷ যে ঘটনায় 'রাজনীতি'র ছায়া দেখে আইসিসি'র দ্বারস্থ হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ করমর্দন এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে যে ব্য়াখ্য়া ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব দিয়েছিলেন, পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে জরিমানাও করা হয়েছিল ৷ চিত্র বদলে গেল হকির মাঠে ৷ অনূর্ধ্ব-21 সুলতান অব জোহর কাপে ম্যাচ শুরুর আগে হাত মেলালেন ভারত এবং পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা ৷

সোমবার মালয়েশিয়ার মাটিতে বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান ৷ সেখানে ম্য়াচ শুরুর আগে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে দু'দলকে ৷ ভারত-পাক প্লেয়ারদের মধ্যে হাই-ফাইভের ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যা দিনকয়েক আগে ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দল যে অবস্থান নিয়েছিল, তার একেবারে পরিপন্থী ৷

পহেলগাঁও হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে গত অগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া হকিতে এশিয়া সেরার টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে মালয়েশিয়ার মাটিতে ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ তবে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী পাক প্লেয়ারদের কাছে নির্দেশ ছিল ভারত সৌজন্য এড়িয়ে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে ৷ পাক হকি ফেডারেশনের এক অধিকর্তা পিটিআই'কে জানান, ভারতীয় প্লেয়াররা করমর্দন না-করলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল খেলোয়াড়দের কাছে ৷

যাইহোক শেষ পর্যন্ত দু'দলের এই সৌজন্য বিনিময় খেলার মাঠের জন্য ভালো ছবি ৷ এদিকে সুলতান অব জোহর কাপে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের থ্রিলার ম্যাচ শেষ হল 3-3 গোলে ৷ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত অবশ্য একসময় 0-2 গোলে পিছিয়ে পড়েছিল ম্য়াচে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে পালটা তিনটি গোল করে ম্য়াচে লিড নেয় ভারতের যুব দল ৷ পিছিয়ে পড়া পাকিস্তান আবার গোল শোধ করলে 3-3 ফলাফলে শেষ হয় ম্য়াচ ৷

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করে সাত পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলে এই মুহূর্তে দ্বিতীয়স্থানে ভারত ৷ তাঁদের ঝুলিতে দু'টি জয় ও একটি ড্র ৷ পয়েন্ট একই থাকলেও গোলপার্থক্যে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া ৷ চার পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তিনে রয়েছে পাকিস্তান ৷

