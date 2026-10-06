2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে আরও ছ'টি দেশ, দিনের আলো দেখবে ভারতের স্বপ্ন ?

2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে আরও ছ'টি দেশ, দিনের আলো দেখবে ভারতের স্বপ্ন ?
ভারতের পাশাপাশি দশ বছর বাদে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' আয়োজনে ইচ্ছুক কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি, তুরস্ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
Published : October 6, 2026 at 9:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: দশ বছর বাদে দেশের মাটিতে অলিম্পিক্স আয়োজনের স্বপ্ন কি দিনের আলো দেখবে ? সে প্রশ্নের উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ৷ তবে ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের স্বপ্ন মঙ্গলবার খানিকটা গতি পেল বলা যায় ৷ কারণ, এদিন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের অন্যতম বিডার হিসেবে ভারতের নাম ঘোষণা করল ৷ তবে ভারতের সঙ্গে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে আরও ছ'টি দেশ ৷
ভারতের পাশাপাশি দশ বছর বাদে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' আয়োজনে ইচ্ছুক কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি, তুরস্ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সঙ্গে আলোচনা জারি রয়েছে তাদেরও ৷ যা অলিম্পিক্স আয়োজন ঘিরে উন্মাদনায় আলাদা মাত্রা যোগ করেছে ৷ আগামী নভেম্বরে ভারত-সহ অলিম্পিক্স আয়োজনে ইচ্ছুক সাতটি দেশ নিজেদের প্রজেক্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ফিউচার হোস্ট কমিশনের কাছে পেশ করবে ৷
উল্লেখ্য, 2028 সালে পরবর্তী অলিম্পিক্স আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস ৷ এরপর 2032 সালে 'দ্য় গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন শহরে ৷ এব্য়াপারে জানিয়ে রাখা ভালো আমেদাবাদকে আয়োজক শহর হিসেবে বেছে নিয়ে ভারত প্রথম অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে নাম লিখিয়েছিল 2024 সালে ৷ কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয় কির্স্টি কভেন্ট্রি আইওসি প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্বগ্রহণের পর প্রক্রিয়া পদ্ধতি নতুন করে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ৷
যা খবর তাতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি 2036 সংস্করণের আয়োজক বেছে নেবে আগামী 2029 সালে ৷ একশোরও বেশি সদস্যের মধ্যে ভোটিংয়ের মাধ্যমে খুঁজে নেওয়া হবে আয়োজক দেশ বা শহর ৷ যে পদ্ধতি অনেক বেশি ট্র্যাডিশনাল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ আগামী 2030 সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হবে আমেদাবাদে ৷ আর সেই আমেদাবাদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের স্বপ্নও ৷
ভারত যেমন আয়োজক শহর হিসেবে আমেদাবাদকে বেছে নিয়েছে, তেমন দক্ষিণ কোরিয়া সিওলকে আয়োজক শহর হিসেবে বেছে অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে নাম লিখিয়েছে ৷ এর আগে 1988 সালেও অলিম্পিক্সের আসর বসেছিল সিওলে ৷ পাশাপাশি জার্মানি মিউনিখ, দক্ষিণ আফ্রিকা কেপটাউন, হাঙ্গেরি বুদাপেস্ট ও তুরস্ক ইস্তানবুলকে আয়োজক বেছে অলিম্পিক্স আয়োজনের ঘুঁটি সাজাচ্ছে ৷
2036 অলিম্পিক্স আয়োজন শেষমেশ কার হাতে উঠতে চলেছে, তার আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বাঁক নিতে পারে আগামী বছর মার্চে ৷ প্রেসিডেন্ট কির্স্টি কভেন্ট্রির নেতৃত্বে আইওসি কার্যকরী সমিতির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ওই সময় ৷ সেখানে সাতটি দেশের মধ্যে থেকে বাছাই করে আরও একটি শর্টলিস্ট প্রস্তুত করা অনুমোদন দেওয়া হবে ৷ চূড়ান্ত তালিকায় থাকা নামেদের থেকে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত প্রজেক্ট চাওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷