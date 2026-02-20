ব্যাটে-বলে অধিনায়কোচিত পারফরম্য়ান্স রাধার, ফাইনালে ভারতের রাইজিং-স্টাররা

ব্যাটে-বলে অধিনায়কোচিত পারফরম্য়ান্স রাধার, ফাইনালে ভারতের রাইজিং-স্টাররা
শেষ চারে শ্রীলঙ্কাকে পাঁচ উইকেটে উড়িয়ে দিল দেশের জুনিয়র মহিলা দল ৷
Published : February 20, 2026 at 3:09 PM IST
ব্যাংকক, 20 ফেব্রুয়ারি: সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে অবাক হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ভারতীয় দল ৷ তবে প্রতিযোগিতা যত এগোল নিজেদের গুছিয়ে নিল তারা ৷ বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা-এ দলকে হারিয়ে রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের (দ্বিতীয় সংস্করণ) ফাইনালে পা রাখল দেশের মেয়েরা ৷ মহাদেশের সেরা হওয়ার লক্ষ্যে এদিন প্রথম সেমিফাইনালে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেটে জিতল ভারতীয়-এ দল ৷ তাও আবার 39 বল বাকি থাকতে ৷ ম্য়াচের সেরা অধিনায়িকা রাধা যাদব ৷
ব্যাংককে টসভাগ্য অবশ্য এদিন সঙ্গ দেয়নি ভারতীয় দলকে ৷ টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা ৷ রাধা যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের স্পিন ত্রয়ীকে সামলাতে হিমশিম খায় দ্বীপরাষ্ট্রের ব্য়াটাররা ৷ সর্বাধিক 35 বলে 31 রান আসে ওপেনার সঞ্জনা কাবিন্দির ব্য়াটে ৷ 35 বলে 31 রান করেন তিনি ৷ এছাড়া 17 বলে 22 রান আসে শাশিনি গিমহানির ব্য়াটে ৷
চার উইকেটে 100 থেকে লোয়ার-মিডল ও টেল-এন্ডারদের ব্যর্থতায় 118 রানে (19.4 ওভার) গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, 18 রানে শেষ ছ'টি উইকেট হারায় ভারতের প্রতিপক্ষ ৷ 3.4 ওভারে 19 রানে সর্বাধিক চার উইকেট নেন অধিনায়িকা রাধা যাদব ৷ দু'টি করে উইকেট বাকি দুই স্পিনার তনুজা কানওয়ার ও প্রেমা রাওয়াতের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন মিন্নু মানি ও সাইমা ঠাকুরের ৷
Finals bound! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) February 20, 2026
India A punch their ticket to the final with a clinical 5-wicket victory over Sri Lanka A! #WomensRisingStarsAsiaCup pic.twitter.com/NvlxFTMq7b
সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওপেনার দীনেশ বৃন্দার ব্য়াটে জয় নিশ্চিত করে ভারতীয়-এ দল ৷ মাত্র 20 বলে বিধ্বংসী 42 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ মারেন আটটি চার ৷ পাঁচ উইকেট হারাতে হলেও ভারতীয় দলের জয় কখনোই কঠিন বলে মনে হয়নি ৷ শেষদিকে রাধার 18 বলে 31 রানের ঝোড়ো ইনিংসে মাত্র 13.3 ওভারে জয়ে 119 রান তুলে নেয় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷
Leading from the front in the semi-final! 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) February 20, 2026
A complete all-round performance rom captain Radha Yadav earns her the Player of the Match!
Scorecard ▶️ https://t.co/aNr9cJmPBz#WomensRisingStarsAsiaCup pic.twitter.com/Oluejih8UT
অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশের ৷ সেই ম্য়াচের বিজয়ীর সঙ্গে আগামী 22 ফেব্রুয়ারি ফাইনাল খেলবে রাধা যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চলতি টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে একবার হারিয়েছে ভারতীয় দল ৷ প্রথম ম্য়াচে সাত উইকেটে হারের পর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচে পাকিস্তানকে আট উইকেটে পরাজিত করেছিল ভারত ৷ এরপর গ্রুপের শেষ ম্য়াচে নেপালকে সাত উইকেটে ধরাশায়ী করে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে দেশের প্রমিলা বাহিনী ৷