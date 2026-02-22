বাংলাদেশকে হারিয়ে ফের এশিয়া সেরা ভারতের রাইজিং-স্টাররা

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফের এশিয়া সেরা ভারতের রাইজিং-স্টাররা
ফাইনালে গত সংস্করণের পুনরাবৃত্তি ৷ বাংলাদেশকে হারিয়ে আবার এশিয়া সেরা দেশের জুনিয়র মহিলা দল ৷
Published : February 22, 2026 at 4:29 PM IST
ব্যাংকক, 22 ফেব্রুয়ারি: ব্য়াট হাতে তেজাল হসবনিসের হাফসেঞ্চুরির পর দুরন্ত পারফরম্যান্স বোলারদের ৷ যার সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে মেয়েদের রাইজিং-স্টার্স এশিয়া কাপে সেরা ভারতীয় দল ৷ ব্য়াংকক'য়ে এদিন খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে 46 রানে জিতল ভারতীয়-এ দল ৷ পড়শি দেশকে 135 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে একশোর আগেই গুটিয়ে দিলেন প্রেমা রাওয়াত, সনিয়া মেন্ধিয়ারা ৷ যাকে গত সংস্করণের পুনরাবৃত্তি বলা যায় ৷
সেমিফাইনালে আরেক প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র জোগাড় করেছিল রাধা যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ব্য়াংককে এদিন ফাইনালে টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয়-এ দল ৷ তবে শুরুতেই দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা ৷ 44 রানের মধ্যে ফিরে যান ভারতের চার প্রথমসারির ব্য়াটার ৷ আট রানে ফেরেন ওপেনার নন্দিনী কাশ্যপ ও অনুষ্কা শর্মা ৷ গত ম্য়াচের সর্বাধিক রানস্কোরার ওপেনার দীনেশ বৃন্দা ফেরেন মাত্র 19 রানে ৷
মিন্নু মানি শূন্য রানে আউট হওয়ার পর পঞ্চম উইকেটে হাল ধরেন তেজাল হসবনিস ও অধিনায়িকা রাধা ৷ দু'জনের 69 রানের জুটিতে একশো পেরিয়ে ভদ্রস্থ স্কোরের দিকে এগোয় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ক্যাপ্টেন 30 বলে 36 রানে আউট হলেও শেষ পর্যন্ত টিকে যান তেজল ৷ তিনটি চার ও দু'টি ছক্কায় 34 বলে ঝোড়ো 51 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 134 রান তোলে ভারতীয় দল ৷
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
The Radha Yadav-led India A team clinch the #WomensRisingStarsAsiaCup title 🇮🇳 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD pic.twitter.com/aCKmZ8w5aO
জবাবে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র চার বাংলাদেশ ব্য়াটারই দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন ৷ মূলত ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ধরাশায়ী 'টাইগ্রেসেস' ৷ সর্বাধিক 15 বলে 20 রান করেন ওপেনার শামিমা সুলতানা ৷ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে 19.1 ওভারে মাত্র 88 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট স্পিনার প্রেমা রাওয়াতের ৷ দু'টি করে উইকেট সোনিয়া মেন্ধিয়া ও তনুজা কানওয়ারের ৷
সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে হেরে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করেছিল ভারত ৷ এরপর পাকিস্তানকে হারিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে রাধা যাদব নেতৃত্বাধীন দল ৷ এরপর একে একে নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং শেষে বাংলাদেশকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ফাইনালে সেরা তেজল হসবনিস ৷ তিনবছর আগে বাংলাদেশকে হারিয়েই এশিয়া কাপ রাইজিং-স্টার্সের (ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ 2023) প্রথম সংস্করণও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত ৷