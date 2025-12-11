ডি'ককের বিস্ফোরক 90, দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা

ডি'ককের বিস্ফোরক 90, দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা
ডি'ককের বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে ভর করে 20 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 213 রান তুলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
নিউ চণ্ডীগড়, 11 ডিসেম্বর: আসন্ন আইপিএল মিনি নিলামের জন্য প্রাথমিকভাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত না-হলেও পরবর্তীতে যোগ করা হয় তাঁকে ৷ সূত্রের খবর, কোনও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরোধে কুইন্টন ডি'কককে চূড়ান্ত তালিকায় যোগ করে বিসিসিআই ৷ নিলামের দিনকয়েক আগে প্রোটিয়া স্টাম্পার-ব্যাটার বোঝালেন কেন নিলামে তাঁকে ঘিরে এত আগ্রহ ৷ নিউ চণ্ডীগড়ে সিরিজের দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে বিস্ফোরক ইনিংস খেললেন ডি'কক ৷ তাঁর বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে ভর করে 20 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 213 রান তুলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
শিশির বড় ফ্যাক্টর ৷ তাই টস জিতে এদিন দ্বিতীয় টি-20'তে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ ওপেনার রেজা হেন্ড্রিকসকে (8 রান) শুরুতে হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে 83 রানের জুটি বাঁধেন কুইন্টন ডি'কক ৷ 26 বলে 29 রান করে মার্করাম ফিরলেও বিপক্ষ বোলারদের বেধড়ক মেরে প্রথমে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ডি'কক ৷ এরপর মারকাটারি ব্য়াটিং জারি রেখেছিলেন বাঁ-হাতি ৷ কিন্তু শতরান থেকে দশ রান দূরে দাঁড়িয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান-আউট হয়ে ফেরেন তিনি ৷
তবে দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে যান ডি'কক ৷ তাঁর 46 বলে 90 রানের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ সঙ্গে একটি রেকর্ডেও নাম তুলে ফেলেন প্রোটিয়া তারকা ৷ টি-20 ক্রিকেটে এদিন ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি করা ব্য়াটার বনে যান ডি'কক ৷ এই রেকর্ডে নিকোলাস পুরান, জস বাটলারকে ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷
শেষদিকে ডোনোভান ফেরেইরার 16 বলে 30 ও ডেভিড মিলারের 12 বলে 20 রান দক্ষিণ আফ্রিকাকে 20 ওভারে 213 রানে পৌঁছে দেয় ৷ দু'জনের অবিভক্ত পঞ্চম উইকেট জুটিতে ওঠে 53 রান ৷ ভারতের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফর মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ 29 রান দিয়ে জোড়া উইকেট তাঁর ঝুলিতে ৷ কিন্তু দেদার রান খরচ করলেন দুই পেসার আর্শদীপ সিং ও জসপ্রীত বুমরা ৷ ফলত সিরিজে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ভরসা ব্যাটাররা ৷