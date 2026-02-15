বৃষ্টিতে ভেস্তে যাবে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক মহারণ ? রইল হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস

বৃষ্টিতে ভেস্তে যাবে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক মহারণ ? রইল হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস
বৃষ্টির জেরে ম্যাচ ভেস্তে গেলে পয়েন্ট ভাগ করে নেবে দুই দল ৷ সেক্ষেত্রে সুপার-এইটে পৌঁছবে কারা ?
Published : February 15, 2026 at 1:55 PM IST
কলম্বো, 15 ফেব্রুয়ারি: পাক মিস্ট্রি স্পিনার উসমান তারিককে ভারতীয় ব্যাটাররা সামলাবেন কীভাবে ? রবিবাসরীয় টি-20 বিশ্বকাপের 'ক্ল্য়াশ অব টাইটান্স'-এর মূল উপপাদ্য বিষয় সেটিই ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে তারিককে যেমন 'সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন' আখ্য়া দিয়ে গুরুত্ব লঘু করলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ তবে তারিক বনাম ভারতীয় ব্য়াটারদের লড়াই ছাপিয়ে কলম্বোর মহারণে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি ৷ যা ভালোরকম বিঘ্ন ঘটাতে পারে টি-20 বিশ্বকাপে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের নবম সাক্ষাত ৷
দিনদু'য়েক ধরে ভারত-পাক মহারণে বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে কম শব্দ খরচ হয়নি ৷ তবে রবিবার সকালে দ্বীপরাষ্ট্রের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস দেখে আশান্বিত হতেই পারেন অনুরাগীরা ৷
- কী জানিয়েছে হাওয়া অফিস: শ্রীলঙ্কা আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও কলম্বোয় ভারত-পাক ম্য়াচের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে ৷ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দেশের পূর্ব এবং দক্ষিণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দেশের পশ্চিম অংশে অবস্থিত কলম্বোয় রাতের দিকে তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে ৷ তবে আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে বলে জানানো হয়েছে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে ৷
- তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ: শ্রীলঙ্কা হাওয়া অফিস জানিয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হতে চলা নিম্নচাপের কারণে সন্ধে 6টা থেকে 7টা'র মধ্যে দেশজুড়ে 70 শতাংশ (5.1 মিলিমিটার) বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ সন্ধে 7টা থেকে 10টা'র মধ্যে অনেকটাই কমবে বৃষ্টির পরিমাণ (3.8 মিলিমিটার) ৷ সেক্ষেত্রে হাওয়া অফিস কলম্বোয় বৃষ্টি নাও হতে পারে জানালেও পিছিয়ে যেতে পারে টসের সময় ৷ তবে ম্য়াচ পুরোপুরি ভেস্তে যাওয়ার যে শঙ্কা, সেটা হয়তো থাকছে না ৷
- কী হবে ম্য়াচ ভেস্তে গেলে: ভারত এবং পাকিস্তান দু'দলই গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে নিয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে রবিবারের ম্যাচ ভেস্তে গেলে অনুরাগীরা নিরাশ হবেন ঠিকই, কিন্তু পয়েন্ট ভাগ হয়ে যাওয়ায় সুপার-এইটের যোগ্যতা অর্জন করবে দু'দলই ৷
- তারিককে নিয়ে কী জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক: প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে শনিবার উসমান তারিককে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সূর্যকুমার যাদব বলেন, "কখনও কখনও পরীক্ষা হলে সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসে ৷ তবে আমরা সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না ৷ নিজের মতো করে সামলাতে হয় ৷ সেভাবেই আমরা তারিককে সামলাব ৷"
- বিশ্বকাপের মুখোমুখি সাক্ষাত: কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে এযাবৎ আটবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ভারত বনাম পাক ৷ যার মধ্যে সাতটি ম্যাচই জিতেছে ভারত ৷ একটি ক্ষেত্রে 2021 সালে ভারতকে হারিয়েছিল 'মেন ইন গ্রিন' ৷