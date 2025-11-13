বেঙ্গালুরুতে সূচনা পিকলবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের, চলবে 16 নভেম্বর পর্যন্ত

বেঙ্গালুরুতে সূচনা পিকলবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের, চলবে 16 নভেম্বর পর্যন্ত
ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্যাসোসিয়েশন এবং কর্ণাটক পিকলবল অ্যাসোসিয়েশেনর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার স্পনসর 'সবলা' ৷
Published : November 13, 2025 at 5:29 PM IST
বেঙ্গালুরু, 13 নভেম্বর: পিকলবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণের সূচনা হয়ে গেল বেঙ্গালুরুতে ৷ ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্যাসোসিয়েশন (IPA) এবং কর্ণাটক পিকলবল অ্যাসোসিয়েশেনর (KPA) যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার স্পনসর 'সবলা' ৷ 13 নভেম্বর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার ঢাকে কাঠি পড়া পিকলবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ চলবে 16 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
বেঙ্গালুরুর দ্য স্পোর্টস স্কুলে বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার সূচনায় ছিলেন ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সূর্যবীর সিং ভুল্লার ৷ এছাড়াও ছিলেন কর্ণাটক পিকলবল অ্যাসোসিয়েশেনর প্রেসিডেন্ট হর্ষ, কর্ণাটক কুস্তি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গুণরাজন শেট্টি-সহ অন্য়ান্যরা ৷ ছিলেন অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত কর্ণাটকের সাঁতারু নিশা মিলেট ৷ স্পনসর সবলা'র তরফে উদ্বোধনীতে হাজির ছিলেন ইনাডু কর্ণাটকের সিনিয়র ম্যানেজার প্রকাশ ভি ৷
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক স্বীকৃত জাতীয় স্পোর্টস ফেডারেশন ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্যাসোসিয়েশনকে অনুমোদন দেওয়ার পর এটাই পিকলবলের প্রথম জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতা ৷ দেশের 20টি রাজ্য থেকে 900 জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন এখানে ৷ অনূর্ধ্ব-12 থেকে সত্তরোর্ধ্ব প্লেয়ারদের ভাগ করা হয়েছে পুরুষ, মহিলা এবং মিক্সড ডাবলস ক্যাটেগরিতে ৷
পিকলবলের উদ্বোধনী জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনে যোগ দিয়ে পিকলবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সূর্যবীর সিং ভুল্লার বলেন, "প্রথমবার পিকলবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আয়োজন ঐতিহাসিক মুহূর্ত ৷ কর্ণাটক পিকলবল অ্যাসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানাতে চাই ৷ সেইসঙ্গে সবলা মিলেটসকেও অভিবাদন, যারা এই প্রতিযোগিতার স্পনসর ৷"
কর্ণাটক কুস্তি অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গুণরাজন শেট্টি প্রতিযোগিতা সূচনায় বলেন, "জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা মুখের কথা নয় ৷ তাই এই আয়োজনের জন্য কর্ণাটক পিকলবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হর্ষকে ধন্যবাদ জানাই ৷ পাশাপাশি অভিনন্দন ন্যাশনাল স্পোর্টস স্কুলকে যারা পিকলবলের প্রসারে কোর্ট দিয়ে সাহায্য করেছে ৷ সবলা টিমকেও ধন্য়বাদ তাদের সহযোগিতার জন্য ৷ সবলা মিলেটস আরও প্রসার পাক এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক এই কামনাই রইল ৷"
বৃহৎ বেঙ্গালুরু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র সম্পথ রাজ বলেন, "খেলাধুলোই একমাত্র ভাষা যা যুব সমাজের মনোবল বাড়ায় একইসঙ্গে বিপথে চালিত হওয়া থেকে রক্ষা করে ৷ ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্যাসোসিয়েশন সে কথা মাথায় রেখে দারুণ কাজ করছে ৷ রাজ্য সরকারও এই খেলার প্রসারে উদ্য়োগী হয়েছে ৷ মেয়র থাকাকালীন আমি প্রায় একশো স্টেডিয়ামের সংস্কার করেছি ৷"
কী এই সবলা মিলেটস: রামোজি গ্রুপের সবলা একটি লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ৷ যারা নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যদ্রব্য মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ ইন্ডিয়ান পিকলবল অ্য়াসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁদের গাঁটছড়া খেলাধুলোর মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, সুস্বাস্থ্যের ইঙ্গিত বহন করে ৷