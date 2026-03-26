'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম সঙ্গে করেই এগোতে হবে, আইপিএলের আগে বার্তা সৌরভের

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম সঙ্গে করেই এগোতে হবে, আইপিএলের আগে বার্তা সৌরভের
বহু ক্ষেত্রে সমালোচনা সত্ত্বেও সহজে এই নিয়ম যাওয়ার নয় ৷ আইপিএল শুরুর আগে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ে সাফ বার্তা প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্টের ৷
Published : March 26, 2026 at 12:08 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নীতি নিয়ে নানা গুণীর নানা মত ৷ কোটিপতি লিগের উনবিংশ সংস্করণ শুরু হওয়ার আগেও যা নিয়ে চর্চা অব্যাহত ৷ সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট নিয়মটি নিয়ে মুখ খুলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেল ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের নিয়ম অলরাউন্ডার গড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় হচ্ছে ৷ ভারতীয় দলের টি-20 সহঅধিনায়ক বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম যে সহজে যাওয়ার নয়, তা স্পষ্ট করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷
প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানালেন এই নিয়ম এখনই বন্ধ হবে না ৷ ফলে এটা নিয়েই খেলতে হবে ৷ শনিবার থেকে আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ছে ৷ তার আগে সৌরভের কথায়, "ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম থাকবেই ৷ আমি যখন বোর্ড সভাপতি হয়েছিলাম, তারও আগে এই নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছিল ৷ সুতরাং, এটা হঠাৎ করে তুলে দেওয়া হবে বলে মনে হয় না ৷ কেউ এই নিয়ম পছন্দ করবে, কেউ আবার সমালোচনা করবে সেটা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো ক্রিকেটাররা নিজেদের ঠিক প্রমাণ করবে ৷"
একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির গ্রাফ আরও বাড়বে বলেই মনে করেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় সৌরভ বলেছেন, "ভারতের দাপট চলতেই থাকবে ৷ আমাদের দেশে যে পরিমাণ প্রতিভা রয়েছে, তা আগামী অনেক বছর ধরে ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ বিশেষ করে টি-20 ও ওডিআই ক্রিকেটে ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে ৷"
VIDEO | When asked about Impact Player rule of IPL, legendary former skipper of Indian cricket team Sourav Ganguly (@SGanguly99) says, " impact player rule is here to stay, when i became the president of the bcci, the impact player had already come in, so it was before that, so it… pic.twitter.com/VUrnBpG8QH— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2026
ভারত সাদা-বলের ক্রিকেটে নিজেদের প্রভাব দেখালেও কুলীন ফরম্য়াটে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে ৷ সে ব্যাপারে চিন্তায় ভারতের ক্রিকেট সমর্থকরা ৷ তবে নতুন প্রতিভায় ভর করেই ভবিষ্যতে দেশের ক্রিকেট এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' ৷ পাশাপাশি টেস্ট-ই যে বাইশ গজের আসল পরীক্ষা, তাও ফের স্পষ্ট করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷
জ্বালানি ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সংস্থা জ্যাকসন গ্রুপ তাদের প্রথম বাণিজ্যিক দূত হিসেবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করল সম্প্রতি ৷ সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েই সম্প্রতি ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা কথা শেয়ার করলেন মহারাজ ৷