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চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার, সাংবাদিক সম্মেলনে মেজাজ হারালেন শিয়নটেক

প্রথম সেটে 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের কাছে স্ট্রেট সেটে ম্য়াচ হারলেন ছ'টি মেজরের মালকিন ৷

SWIATEK STUNNED BY ZHENG
যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে হার শিয়নটেকের (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 5:13 PM IST

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নিউইয়র্ক, 8 সেপ্টেম্বর: কোয়ালিফায়ার খেলে মূলপর্বে প্রবেশ করা চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার ৷ সোমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে হেরে সাংবাদিক সম্মেলনে মেজাজও হারালেন ইগা শিয়নটেক ৷ প্রথম সেটে 5-0 এগিয়ে থেকেও চিনের কিনওয়েন ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে হেরে বসেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ৷ 5-7, 3-6 ব্যবধানে অবাক হারে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে ছুটি হয়ে যায় পোলিশ তারকার ৷

যোগ্য়তা অর্জন পর্ব খেলে মূলপর্বে প্রবেশ করা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়েন ছ'টি মেজরের মালকিন ৷ প্রেস কনফারেন্স রুমেও তাঁর সেই হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই শিয়নটেকের ৷ 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও প্রথম সেটে অবাক হার কীভাবে আত্মস্থ করবেন এবং হার থেকে কী শিক্ষা নেবেন ? সাংবাদিকের এহেন প্রশ্নে আচমকা চটে যান শিয়নটেক ৷

তবে নিজেকে সংযত রেখেই পোলিশ তারকা বলেন, "এটা বাকি আর পাঁচটা ম্য়াচের মতোই ৷ যেভাবে সাধারণত খেলে থাকি আজও একইভাবে খেলার চেষ্টা করেছি ৷ আপনার কী মনে হয় ? পাগল হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটেছে ? যে কোনও জায়গা থেকে আপনি একটি সেট খোয়াতে পারেন ৷ এটা বিশেষ কিছু নয় ৷ এটা ঘটেছে ব্যস এটুকুই ৷"

2022 সালের পর দ্বিতীয়বার ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব জয়ের অভিযানের শুরুটা ভালোই করেছিলেন শিয়নটেক ৷ কোনও সেট না-খুইয়ে চতুর্থ রাউন্ডে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ সোমবার ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন তিনি ৷ প্রথম সেট 5-0 এগিয়ে থেকেও 5-7 ব্যবধানে হারতে হয় তাঁকে ৷ আর প্রথম সেটে দুর্ধর্ষ প্রত্যাবর্তনের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে দ্বিতীয় সেট একতরফাভাবে (6-3) জিতে নেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ যিনি গত রাউন্ডে ছিটকে দিয়েছিলেন ম্য়াডিসন কিজ'কে ৷

2024 অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে এর আগে কেরিয়ারে আটবার মুখোমুখি হয়েছিলেন শিয়নটেক ৷ তার মধ্যে সাতটিই জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ ফলত সোমবারের ম্য়াচ হেরে যারপরনাই হতাশ শিয়নটেক ৷ তিনি বলেন, "যা ঘটল সেটার হতাশা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে ৷ আরেকটু সতর্ক হয়ে খেললে হয়তো জিততে পারতাম ৷ কিন্তু অনেক জিনিস ভুলচুক করেছি ৷"

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TAGGED:

US OPEN 2026
মেজাজ হারালেন শিয়নটেক
যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শিয়নটেকের হার
কিনওয়েন ঝেং
SWIATEK STUNNED BY ZHENG

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