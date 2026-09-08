চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার, সাংবাদিক সম্মেলনে মেজাজ হারালেন শিয়নটেক

চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার, সাংবাদিক সম্মেলনে মেজাজ হারালেন শিয়নটেক
প্রথম সেটে 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের কাছে স্ট্রেট সেটে ম্য়াচ হারলেন ছ'টি মেজরের মালকিন ৷
Published : September 8, 2026 at 5:13 PM IST
নিউইয়র্ক, 8 সেপ্টেম্বর: কোয়ালিফায়ার খেলে মূলপর্বে প্রবেশ করা চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার ৷ সোমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে হেরে সাংবাদিক সম্মেলনে মেজাজও হারালেন ইগা শিয়নটেক ৷ প্রথম সেটে 5-0 এগিয়ে থেকেও চিনের কিনওয়েন ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে হেরে বসেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ৷ 5-7, 3-6 ব্যবধানে অবাক হারে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে ছুটি হয়ে যায় পোলিশ তারকার ৷
যোগ্য়তা অর্জন পর্ব খেলে মূলপর্বে প্রবেশ করা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়েন ছ'টি মেজরের মালকিন ৷ প্রেস কনফারেন্স রুমেও তাঁর সেই হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই শিয়নটেকের ৷ 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও প্রথম সেটে অবাক হার কীভাবে আত্মস্থ করবেন এবং হার থেকে কী শিক্ষা নেবেন ? সাংবাদিকের এহেন প্রশ্নে আচমকা চটে যান শিয়নটেক ৷
তবে নিজেকে সংযত রেখেই পোলিশ তারকা বলেন, "এটা বাকি আর পাঁচটা ম্য়াচের মতোই ৷ যেভাবে সাধারণত খেলে থাকি আজও একইভাবে খেলার চেষ্টা করেছি ৷ আপনার কী মনে হয় ? পাগল হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটেছে ? যে কোনও জায়গা থেকে আপনি একটি সেট খোয়াতে পারেন ৷ এটা বিশেষ কিছু নয় ৷ এটা ঘটেছে ব্যস এটুকুই ৷"
Iga Swiatek in press after her loss to Qinwen Zheng:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026
"More specifically about the first set, having been up 5 love and bouncing back from that.. how do you think you'll go about internalizing that and growing from it?"
"It's just one match, like.... try to play the same way as… pic.twitter.com/sYQ9dmKWKE
2022 সালের পর দ্বিতীয়বার ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব জয়ের অভিযানের শুরুটা ভালোই করেছিলেন শিয়নটেক ৷ কোনও সেট না-খুইয়ে চতুর্থ রাউন্ডে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ সোমবার ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন তিনি ৷ প্রথম সেট 5-0 এগিয়ে থেকেও 5-7 ব্যবধানে হারতে হয় তাঁকে ৷ আর প্রথম সেটে দুর্ধর্ষ প্রত্যাবর্তনের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে দ্বিতীয় সেট একতরফাভাবে (6-3) জিতে নেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ যিনি গত রাউন্ডে ছিটকে দিয়েছিলেন ম্য়াডিসন কিজ'কে ৷
2024 অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ঝেং'য়ের বিরুদ্ধে এর আগে কেরিয়ারে আটবার মুখোমুখি হয়েছিলেন শিয়নটেক ৷ তার মধ্যে সাতটিই জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ ফলত সোমবারের ম্য়াচ হেরে যারপরনাই হতাশ শিয়নটেক ৷ তিনি বলেন, "যা ঘটল সেটার হতাশা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে ৷ আরেকটু সতর্ক হয়ে খেললে হয়তো জিততে পারতাম ৷ কিন্তু অনেক জিনিস ভুলচুক করেছি ৷"