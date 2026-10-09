টুর্নামেন্ট আয়োজনের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন, শিল্ড হেরে বিস্ফোরক হাবাস

টুর্নামেন্ট আয়োজনের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন, শিল্ড হেরে বিস্ফোরক হাবাস
শিল্ড ফাইনালে হারের পর নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হাবাস সোশাল মিডিয়ায় কার্যত হুঁশিয়ারির সুরেই জবাব দিলেন ৷
Published : October 9, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে শিল্ডের ফাইনাল হেরে বৃহস্পতিবার এড়িয়েছিলেন সাংবাদিক বয়কট ৷ ফলত শিল্ড ফাইনালের পরাজয় নিয়ে ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড় খাওয়া কোচের কী বক্তব্য, সেটা জানতে উৎসুক ছিল ফুটবল জনতা এবং সংবাদমাধ্যম ৷ শনিবার সোশাল মিডিয়ায় এক বিবৃতি মারফৎ আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে হার নিয়ে মতামত ব্যক্ত করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ বলা ভালো শিল্ড আয়োজনের পেশাদারিত্ব নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন স্প্যানিশ কোচ ৷
শিল্ড ফাইনালে বৃহস্পতিবার হাবাসের রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল সমর্থকদের একাংশ ৷ সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করা ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাকে কেন খেলানো হল না খেতাবি লড়াইয়ে ? এমনই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হচ্ছিলেন মাসদেড়েক আগে লাল-হলুদকে ডুরান্ড কাপ এনে দেওয়া কোচ ৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায় কার্যত হুঁশিয়ারির সুরেই সেসব সমালোচনার জবাব দিলেন হাবাস ৷ জানালেন, সার্কাসের জন্তু-জানোয়ারের মতো আমায় চালনা করা যাবে না ৷
হাবাস সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি একজন চরম পেশাদার ৷ বিশ্বের অন্য়ান্য কোচেদের মতোই আমি কিছু ট্রফি জিতব, কিছু হারব ৷ কিন্তু আমার নীতি কখনোই আমায় সার্কাসের পশুদের মতো চালনা করার অনুমতি দেয় না ৷ এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আমার এটাই মনে হয়েছে ৷ টুর্নামেন্টের সূচি, খেলার পরিমণ্ডল, রেফারি চয়ন, ড্র- সমস্ত বিভাগে ৷ এটা কোনওভাবেই পেশাদার প্রতিযোগিতার ধরন হতে পারে না ৷ এখানে পেশাদারদের কোনও সম্মান নেই ৷ তাই আমিও সম্মানের সঙ্গে খেলার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছি ৷"
রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গতকাল মাঠেই বারংবার অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন হাবাস ৷ শেষমেশ 0-1 গোলে ম্য়াচ হারের পর খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েই হয়তো সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ ফিফা উইন্ডোর মাঝে আচমকা একটা উইন্ডো বার করে শিল্ড আয়োজন ঘিরে হাবাস যে খুশি ছিলেন না, সেটা তাঁর হাবেভাবেই স্পষ্ট ছিল ৷ আইএসএল শুরুর ঠিক আগে মাত্র কয়েকদিনের ঘোষণায় এরকম একটা টুর্নামেন্ট নিয়ে খুশি ছিলেন না মোহনবাগান কোচ প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিসও ৷ তবে ডুরান্ড ফাইনালে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তাঁর কাছে তাগিদ ছিল বেশি ৷
আগামী 13 অক্টোবর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ফোকাস করা হাবাস যে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ফাইনালে দল নামিয়েছিলেন, সেটা এদিনের মন্তব্যে আরও পরিষ্কার ৷ তাছাড়া ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মহম্মদ রশিদ গতকাল হারের পর মিডিয়া জোনেই জানিয়েছিলেন শিল্ড ফাইনালকে তাঁরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখেছেন ৷ রশিদ এদিন বলেন, "এমন নয় যে আমরা খারাপ খেলেছি ৷ কোনও দলকে জিততেই হত তাই মোহনবাগান জিতেছে ৷ যাইহোক এটা এএফসি ম্য়াচের আগে আমাদের জন্য ভালো প্রস্তুতি ৷" সবমিলিয়ে কোচ ও অধিনায়কের মন্তব্যে পরিষ্কার শিল্ড হারকে গুরুত্ব না-দিয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ও আইএসএলেই মনঃসংযোগ ভারতসেরাদের ৷