মেসি সফরে অলস্টার ম্যাচের চার রেফারিকে নির্বাসনে পাঠাল আইএফএ
অভিযোগ, অলস্টার ম্যাচ খেলানোর জন্য নির্বাসিত রেফারিরা রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা কোনও অনুমতি নেননি ৷
Published : January 22, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: গত মাসে লিয়োনেল মেসির ভারত সফরে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার খবর পৃথিবীসুদ্ধ ফুটবল অনুরাগীদের জ্ঞাত ৷ এবার কলকাতায় মেসির গোট ট্যুরে যে অলস্টার ম্যাচের আয়োজন হয়েছিল, সেই ম্য়াচের চার অফিসিয়াল অর্থাৎ রেফারি এবার শাস্তির কবলে ৷ ওই চার ম্যাচ অফিসিয়ালকে নির্বাসনে পাঠাল রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ ৷
মেসি গোট ট্যুর আয়োজনে বিশৃঙ্খলার কারণে আয়োজকরা যেমন কাঠগড়ায় ৷ মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত সম্প্রতি জামিন পেলেও ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ তেমনই অভিশপ্ত ওই দিনে আয়োজিত মোহনবাগান মেসি অলস্টার বনাম ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার ম্যাচও আইএফএ'র আতস কাচের তলায় ৷ ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারিরা অভিযুক্ত নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ৷ অভিযুক্ত রেফারিদের সঙ্গে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইতিমধ্যেই কথা বলেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর শাস্তি প্রদান করেছে ৷
রেফারি রোহন দাশগুপ্তকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে ৷ তিন সহকারি রেফারি দেবদত্ত মণ্ডল, নীলরতন সরকার এবং দেবব্রত নস্কর ছ'মাসের জন্য নির্বাসিত ৷ এমনকী ম্যাচ কমিশনার অপরূপ চক্রবর্তীও ছ'মাসের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন ৷ ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অলস্টার ম্যাচ খেলানোর জন্য তাঁরা রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এবং রেফারি সংস্থার থেকে কোনও অনুমতি গ্রহণ করেননি ৷ 13 ডিসেম্বর প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য রেফারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা ডালহৌসি কোচ সুপ্রিয় দাশগুপ্ত ৷ তাঁকেও তলব করেছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷
মঙ্গলবার অভিযুক্ত চার রেফারিকে তলব করা হয়েছিল ৷ নীলরতন সরকার ছাড়া বাকিরা সকলেই হাজিরা দেন ৷ শুনানিতে তিনজনই দোষ স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পরদিন অর্থাৎ, বুধবার বিকেলে হাজিরা দেন নীলরতন সরকার ও ম্যাচ কমিশনার অপরূপ চক্রবর্তী ৷ তাঁদের বক্তব্য শোনার পর আইএফএ শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সকলকেই শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ৷
আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, "নির্বাসন চলাকালীন আইএফএ পরিচালিত কোনও ম্যাচের সঙ্গে এরা যুক্ত থাকতে পারবেন না ৷ এমনকী সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকেও বিষয়টি জানানো হবে ৷" তাঁর সংযোজন, "প্রাক্তন ফুটবলার সুপ্রিয় দাশগুপ্তই এই রেফারিদের সঙ্গে ওই ম্যাচ খেলানোর জন্য যোগাযোগ করেন ৷ গত কলকাতা লিগে তিনি ডালহৌসির কোচ ছিলেন ৷ তাই তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷"