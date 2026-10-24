নয়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি মেনে আইএফএ-র ভোট 14 নভেম্বর, সচিব নয় ক্ষমতার কেন্দ্রে সভাপতি
IFA Election: কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি অনুসারে বদলে যাচ্ছে আইএফএ-র কমিটি গঠনের পদ্ধতি । নির্বাচনের পদ্ধতিও আর আগের মতো থাকবে না । সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ।
Published : October 24, 2026 at 7:46 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: আইএফএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের দিন ঠিক হল । শনিবার সংস্থার একটি বিশেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছে 14 নভেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার নির্বাচনর গঠনতন্ত্র বদলাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি অনুসারে বদলে যাচ্ছে আইএফএ র কমিটি গঠনের পদ্ধতি।
এতদিন আইএফএ-র প্রধান মুখ ছিলেন সচিব। কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি অনুসারে আর সচিবের সেই ক্ষমতা থাকছে না। এবার থেকে বেতনভুক সচিব থাকবেন ঠিকই কিন্তু আইএফএ-র প্রধান মুখ হবেন সভাপতি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে আগামী 4 নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত রাজ্য ফুটবল সংস্থাকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। এমতাবস্থায় নির্বাচনের দিন ঠিক করতে এবং নতুন সংবিধান কার্যকর করার জন্য এদিন সুবর্ণ বণিক সভা ঘরে স্পেশাল জেনারেল মিটিং ডেকেছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বান দত্ত।
সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পরে 14 নভেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার দিন ধার্য হয় এবং সেদিন নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যেই আইএফএ ফেডারেশনকে ই-মেল করে জানিয়েছে নভেম্বরের 4 তারিখের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন সম্ভব নয়। কারণ উৎসব মরসুম চলছে। আর তাই 15 নভেম্বরের মধ্যে আইএফএ নির্বাচন করবে।
সচিবের কথায়, "আজকের বিশেষ সাধারণ সভায় আমরা নতুন সংবিধান গ্রহণ করলাম। একইসঙ্গে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন আয়োজনের অনুমতি নিয়ে নিলাম। 28 অক্টোবর নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করব। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানানোর শেষ দিন 30 অক্টোবর । 31 অক্টোবর থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু হবে। 3 নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। 7 নভেম্বর মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি করা হবে। 9 নভেম্বর বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ করা হবে। 10 নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন। 11 নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ। 14 নভেম্বর নির্বাচন।
এতদিন আইএফএ নির্বাচনে শুধুমাত্র গভর্নিং বডির সদস্যরা ভোট দিতে পারতেন । কিন্তু নয়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়া নীতি অনুযায়ী এবার ফেডারেশনের যে সংবিধান তৈরি হযেছে, তাতে গভর্নিং বডির সদস্য নয়, ভোট দিতে পারবেন আইএফএ অনুমোদিত 309টি ক্লাবের প্রতিনিধিরাই। সঙ্গে থাকবেন প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ও রেফারিদের প্রতিনিধিরা। এমনকী ভোট দেবেন কোচদের প্রতিনিধিও। ়
রাজ্যে পালাবদলের পর আইএফএ সভাপতির পদের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন অজিত বন্দোপাধ্যায়। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই । দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে শাসক বিরোধী দুই পক্ষ ঘুঁটি সাজাবে। ডিসেম্বরে ফেডারেশনের নির্বাচন। সেখানে বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবে চেয়ার বাঁচাতে আইএফএ-র ভোটের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। শুধু বাংলা নয় দেশের অন্য রাজ্যের ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভোটের দিকেও তাকিয়ে থাকবেন কল্যাণ।
কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তার উপর নির্বাচনের অঙ্ক নির্ভর করবে। বাংলার ভোট নিজের দিকে টানতে ফেডারেশন সভাপতির আগ্রহ থাকবে। সেই পরিকল্পনায় বাংলা নববর্ষের পর থেকেই ঘুরপথে বেশকিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবার আইএফএ নির্বাচনের দিন ঘোষণা হল। শাসক এবং বিরোধীদের প্যানেল কী হয় সেদিকে নজর থাকবে। আইএফএ-র নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলের পরোক্ষ প্রভাব থাকবে কি না সেটাও দেখার ।