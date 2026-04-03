বিশ্বজয়ের নায়ক সঞ্জুর স্তুতিতে পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী মোদি

বিশ্বজয়ের নায়ক সঞ্জুর স্তুতিতে পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী মোদি
যখনই প্রয়োজন পড়েছে, সঞ্জু নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন বলে মত প্রধানমন্ত্রীর ৷
Published : April 3, 2026 at 6:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 এপ্রিল: চাপের মুখে কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করতে এবং মেজাজ ধরে রাখতে সঞ্জু স্যামসনের তুলনা ধার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ টি-20 বিশ্বজয়ে অনবদ্য পারফরম্য়ান্স করে টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন কেরল ব্য়াটার ৷ দক্ষিণের রাজ্যটিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'কেরল কার্যকতা' অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তাই ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন 'নমো' ৷
সঞ্জুর বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স থেকে কেরলের মানুষের বেশ কিছু বিষয়ে শিক্ষা নেওয়ার রয়েছে ৷ ভার্চুয়াল ভাষণে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ক্রিকেটের মরশুম চলছে ৷ আর এই সময় বিশ্বকাপে সঞ্জু স্য়ামসন যা পারফরম্যান্স করেছে তা থেকে কেরলের মানুষের কিছু জিনিস শেখার রয়েছে ৷"
চাপের মুখে যেভাবে সঞ্জুর ব্য়াট কথা বলেছে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে মোদির সংযোজন, "টুর্নামেন্টে যখনই পরিস্থিতি খানিকটা নড়বড়ে হয়েছে, যখন নকআউটে দল পৌঁছেছে; ওর (সঞ্জু) পারফরম্য়ান্সও আচমকা শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে ৷ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওর মনোনিবেশ, আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বেড়েছে ৷ এটাই একজন সত্যিকারের ক্রিকেটারের পরিচয় ৷"
মোদি আরও বলেন, "দলের সবচেয়ে বেশি যখন ওকে প্রয়োজন পড়েছে সঞ্জু নিজের সেরাটা দিয়েছে ৷" উল্লেখ্য, পাঁচ ইনিংসে 321 রান করে টি-20 বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের তকমা পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন ৷ একটি বিশ্বকাপের সংস্করণে দেশের সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হিসেবে বিরাট কোহলির (319 রান) নজির ছাপিয়ে গিয়েছেন কেরল ব্য়াটার ৷ অথচ টুর্নামেন্টের শুরুতে একাদশে অনিয়মিত ছিলেন তিনি ৷ সুযোগ পেয়ে 80.25 গড়ে টুর্নামেন্টে ব্যাটিং করা সঞ্জু বিশ্বকাপে মেরেছেন 27টি চার ও 24টি ছক্কা ৷
ইডেনে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অপরাজিত 97 রান করে দলকে জেতান তিনি ৷ এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ইংল্য়ান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 89 রানের ইনিংস আসে স্টাম্পার-ব্যাটারের থেকে ৷ সার্বিকভাবে প্রতিযোগিতার তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার পরবর্তীতে টুর্নামেন্টের সেরা একাদশেও স্থান করে নিয়েছেন ৷ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে 96 রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার টি-20'তে বিশ্বসেরা হয়েছে ভারতীয় দল ৷ প্রথম দল হিসেবে তিনবার সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে খেতাব জয়ের নজিরও গড়েছে 'মেন ইন ব্লু' ৷