বিশ্বকাপ ফাইনাল: হরমনপ্রীতের সামনে কপিলকে ছোঁয়ার হাতছানি

রবিবার বাইশ গজের বিশ্বযুদ্ধে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হরমনপ্রীত কউরের ভারত ও লরা উলভার্টের দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ হরমনপ্রীতের সামনে ইতিহাসের হাতছানি ৷
মুম্বই, 1 নভেম্বর: মায়নগরীতে বাইশ গজে মহিলাদের বিশ্বযুদ্ধ ! কপিল দেব'কে ছোঁয়ার হাতছানি হরমনপ্রীত কউরের ৷ আজ থেকে 42 বছর আগে লর্ডসে বিশ্বকাপ জিতে ভারতীয় ক্রিকেটের নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন 'হরিয়ানা হ্যারিকেন' ৷ রবির রাতে মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ভারতের মহিলা ক্রিকেটে কি সূর্যোদয় ঘটাতে পারবেন পঞ্জাব তনয়া ?
মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ সংস্করণ পাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন ৷ রবিবার বাইশ গজের বিশ্বযুদ্ধে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হরমনপ্রীত কউরের ভারত ও লরা উলভার্টের দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ভারত এর আগে দু'বার ফাইনালে উঠলেও বিশ্বজয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে 'উইমেন্ ইন ব্লু'৷ আর প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
1983 সালে কপিলের হাতে বিশ্বজয় ভারতীয় ক্রিকেটকে দিশা দেখিয়েছিল ৷ আর রবিবার হমরনপ্রীতের হাতে ট্রফি উঠলে নি:সন্দেহে মেয়েদের মধ্যে ক্রিকেটপ্রেম জাগ্রত করবে ৷ সেমিফাইনালে সাত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রিলয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেছে ভারত ৷ জেমাইমা রদ্রিগ্রেজ ও ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীতের অবিস্মরণীয় লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে ক্রিকেটবিশ্ব ৷ জেমাইমার অপরাজিত 127 রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে৷ যিনি ব্যক্তিগত মাইলস্টোনকে উপেক্ষা করে দলকে ফাইনালে তোলাকে পাখির চোখ করেছিলেন ৷ ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীতের 89 রানের দুরন্ত ইনিংসও অজিদের চর্পচূর্ণে ভারতের প্রমীলাবাহিনীকে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছিল ৷
ঘরের মাঠে হাই-প্রোফাইল ম্যাচে ভারত ফেভারিট হিসেবে শুরু করলেও প্রোটিয়াদের হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করবে না হরমনপ্রীত-জেমাইমারা ৷ কারণ চার বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথবার ট্রফির লড়াইয়ে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ শুধু তাই নয়, গ্রুপ পর্বে প্রোটিয়াদের কাছে পর্যদুস্ত হয়েছিল ভারত ৷ তারপর অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে বসেছিল হরমনপ্রীতরা ৷ হারের হ্যাটট্রিকের পর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শেষচারের আশা জিইয়ে রাখে ভারত ৷ গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয় ৷ তবে চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷
ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: স্মৃতি মন্ধনা, শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, হরমনপ্রীত কউর (অধিনায়ক), দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, অমনজ্যোত কউর, রাধা যাদব, ক্রান্তি গৌড়, শ্রী চরণি ও রেনুকা সিং
দক্ষিণ আফ্রিকার সম্ভাব্য একাদশ: লরা উলভার্ট (অধিনায়ক), তাজমিন ব্রিটস, আনেকে বসচ, সুনে লুস, মারিজানে কফ, সিনালো জাফতা, অ্যানেরিয়ে ডেরেকসেন, ক্লো ট্রায়ন, নাদিন ডি ক্লার্ক, আয়াবোঙ্গা খাকা ও ননকুলুলেকো ম্লাবা