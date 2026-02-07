ETV Bharat / sports

'চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ভারতকে হারাতে হবে', বিশ্বকাপ অভিযানের আগে লক্ষ্যস্থির ক্যারিবিয়ানদের

ইডেনে আজ মুখোমুখি স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে, বিশ্বকাপ অভিযানের আগে বার্তা দিলেন স্কটিশরা ৷ সোনালি অতীত ফেরানোর লক্ষ্যে ক্যারিবিয়ানরা ৷

ICC T20 WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপের প্রথম দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে ইডেনে, মুখোমুখি স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ইটিভি ভারত)
Published : February 7, 2026 at 11:17 AM IST

কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: শুরু হয়ে গেল টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ ৷ প্রথম দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে ইডেনে ৷ প্রথম ম্য়াচ (পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস) শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হলেও ইডেনেই হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ দুপুর 3টেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং স্কটল্যান্ড পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে ৷ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মলনে ক্যারিবিয়ানদের হেডস্যর জানিয়ে দিলেন, আশা করি আমেদাবাদে দেখা হবে ৷ বললেন, ভারতকে হারানোর কথাও ৷ অন্যিদকে, 10 দিনের প্রস্তুতিতে বিশ্বকাপ খেলতে নামছে স্কটল্যান্ড ৷ গতকাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার দলবল নিয়ে ইডেন ঘুরে দেখেছেন ৷

স্কটল্যান্ড মানে ফুটবল, রাগবি থেকে স্কচ ও হুইস্কি। ক্রিকেটীয় দক্ষতা স্কটিশদের রয়েছে তা জানা লোকের সংখ্যা কম। তবে পরিসংখ্যান বলছে স্কটল্যান্ডের ক্রিকেটীয় ইতিহাস রয়েছে। 2015 সালে প্রথমবার 50 ওভারের (ওয়ান-ডে) বিশ্বকাপ খেলেছিল তারা। টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপে সাতবার খেলেছে যা আইসিসির অ্যাসোসিয়েটস দেশগুলির মধ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয়।

বাংলাদেশ টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতেই আইসিসি স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দেয়। সাংবাদিক সম্মেলনে স্কটল্যান্ডের বাঁ-হাতি স্পিনার মার্ক ওয়াট জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছেন এবং যে কোনও দলকেও হারানোর ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের। এরপরই তাঁর সংযোজন, "আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত এবং আত্মবিশ্বাসী।"

উল্লেখ্য, মাত্র 10 দিনের মধ্যেই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রস্তুত হতে হয়েছে স্কটল্যান্ডকে। তরুণ ক্রিকেটার দিয়ে তৈরি দল। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি এতটাই আকস্মিক যে তাঁদের কাছে অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চ। তারুণ্য নির্ভর দল হলেও মার্ক রিট সতর্ক করেছেন, স্কটল্যান্ডকে বড় দলগুলো হালকভাবে নিলে সমস্যায় পড়বে। অতীতে একাধিক অঘটন ঘটানোর ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

ভারতের পরিবেশ, ইডেন গার্ডেন্সের উইকেট সম্পর্কে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি ও রশিদ খানের কাছ থেকেও পরামর্শ নিয়েছেন স্কটিশ ক্রিকেটাররা। সেই পরামর্শ থেকেই স্কটিশ শিবিরের ইডেনের উইকেট নিয়ে বিশ্লষণ, "তুলনামূলক ফ্ল্যাট উইকেট ৷ রান করা সহজ। তবে উইকেট পেতে বোলারদের বৈচিত্র্য জরুরি। একই লাইনে বারবার বল করলে শাস্তি পেতে হবে।"

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট এখন নামেই তালপুকুর। ঐতিহ্যপূর্ণ অতীত রয়েছে। বর্তমান প্রায় অন্ধকার। অথচ এই ইডেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সুখের স্মৃতির স্টেডিয়াম। দশ বছর আগে 2016 সালে এই ইডেনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-20 বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। মাঝের 10 বছরে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট পিছিয়েছে। এমনকী স্কটল্যান্ডের কাছে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেপালের কাছেও পরাজিত হয়েছে। তবে সেইসব নেতিবাচক ভাবনাকে সাজঘরে প্রশ্রয় দিতে চাইছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন শামি বলেছেন, "ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট একটা সময় বিশ্বকে শাসন করেছে। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। অন্যরা উন্নতি করেছে। আমরা পিছিয়েছি। তবে বিশ্ব ক্রিকেটে আমাদের বাদ দেওয়া যাবে না। 10 বছর আগে আমরা যে জিততে পারি তা কেউ ভাবতে পারেনি। এবারও আমরা ফেভারিট নই। ছেলেদের বলেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ঐতিহ্যের কথা। সেই ঐতিহ্যের ভার এখন বর্তমান ক্রিকেটার হাতে। তাঁদের হাতেই সোনালি অতীত ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব।"

প্রায় একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "ইডেনে আমাদের সোনালি অতীত রয়েছে। তা মনে করিয়ে দিয়েছি। আমরা একটি ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। লেটস দ্য ডান্স টুমরো। আশা করি, আমেদাবাদে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। প্রতিপক্ষ হিসেবে স্কটল্যান্ড খুব জটিল প্রতিপক্ষ। তবে কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে ভারতকে হারানোর মানসিকতা রাখতে হবে। আমি সেটাও ছেলেদের বলেছি।"

