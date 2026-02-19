চূড়ান্ত আট দল, একনজরে টি-20 বিশ্বকাপে সুপার-এইটের সূচি
আমেদাবাদে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সুপার-এইট অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : February 19, 2026 at 9:50 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 ফেব্রুয়ারি: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বুধবার পাকিস্তান জিততেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে চলতি টি-20 বিশ্বকাপের চূড়ান্ত আট দল ৷ যারা সুপার-এইটে অংশ নেবে ৷ আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্ব ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার যে ম্য়াচগুলি রয়েছে, সেগুলি নিছকই নিয়মরক্ষার ৷ টিম ইন্ডিয়াও বুধবার রাতে নিয়মরক্ষার ম্যাচে নেমেছিল নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৷ যে ম্য়াচ 17 রানে জিতেছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সবক'টি ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সুুপার-এইটে পা রাখছে তারা ৷
- দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে আটটি দলকে: সুপার-এইটে অংশ নিতে চলা আটটি দলকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি গ্রুপে ৷ গ্রুপের প্রত্যেকটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে ৷ অর্থাৎ, তিনটি করে ম্য়াচ খেলবে প্রত্যেকটি দল ৷ এরপর প্রত্যেকটি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দু'টি দল পৌঁছে যাবে শেষ চার অর্থাৎ, সেমিফাইনালে ৷
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅
- প্রথম গ্রুপে রয়েছে- ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবোয়ে ৷
- দ্বিতীয় গ্রুপে রয়েছে- ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান ৷
আগামী শনিবার অর্থাৎ, 21 ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্য়াচ দিয়ে শুরু হতে চলেছে বিশ্বকাপের সুপার-এইট যাত্রা ৷ ভারতীয় দল সুপার-এইটে তাদের ম্য়াচগুলি খেলবে যথাক্রমে 22 ফেব্রুয়ারি, 26 ফেব্রুয়ারি ও 1 মার্চ ৷ কবে, কোথায়-কোথায় ম্য়াচ খেলবে সূর্যকুমার ও তাঁর দলবল, বিস্তারিত সূচি রইল নীচে-
Group stage ✅
🆙 next Super 8 👊
Presenting #TeamIndia's next set of fixtures as we move ahead in #T20WorldCup 2026 🗓️
- নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান, 21 ফেব্রুয়ারি- কলম্বো (সন্ধে 7টা)
- শ্রীলঙ্কা বনাম ইংল্য়ান্ড, 22 ফেব্রুয়ারি- ক্যান্ডি (বিকেল 3টে)
- ভারত বনাম দঃ আফ্রিকা, 22 ফেব্রুয়ারি- আমেদাবাদ (সন্ধে 7টা)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবোয়ে, 23 ফেব্রুয়ারি- মুম্বই (সন্ধে 7টা)
- ইংল্য়ান্ড বনাম পাকিস্তান, 24 ফেব্রুয়ারি- ক্যান্ডি (সন্ধে 7টা)
- শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড, 25 ফেব্রুয়ারি- কলম্বো (সন্ধে 7টা)
- দঃ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, 26 ফেব্রুয়ারি- আমেদাবাদ (বিকেল 3টে)
- ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে, 26 ফেব্রুয়ারি- চেন্নাই (সন্ধে 7টা)
- ইংল্য়ান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড, 27 ফেব্রুয়ারি- কলম্বো (সন্ধে 7টা)
- শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান, 28 ফেব্রুয়ারি- ক্যান্ডি (সন্ধে 7টা)
- দঃ আফ্রিকা বনাম জিম্বাবোয়ে, 1 মার্চ- নয়াদিল্লি (বিকেল 3টে)
- ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, 1 মার্চ- কলকাতা (সন্ধে 7টা)