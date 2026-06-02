প্রশাসনিক গাফিলতি ! কানাডা ক্রিকেটের সদস্যপদ খারিজ আইসিসি'র
সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার বিষয়ে কানাডা ক্রিকেটকে বেশ কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকী আইসিসি'র ইভেন্টে অংশগ্রহণেও কোনও আপত্তি জানায়নি আইসিসি ৷
Published : June 2, 2026 at 2:25 PM IST
দুবাই, 2 জুন: আইপিএল ফাইনালের পর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বোর্ডের বৈঠকে বিরাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল আইসিসি ৷ প্রশাসনিক স্তরে গাফিলতির অভিযোগে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যপদ খারিজ করে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ সদস্যপদ খারিজ করলেও অবশ্য কানাডা ক্রিকেটারদের স্বার্থে একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি ৷ আইসিসি'র বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট সাসপেনশনের সময়কালে খেলতে পারবে কানাডা ক্রিকেট দল ৷
1968 সালে অ্যাসোসিয়েট দেশ হিসেবে আইসিসি'র সদস্যপদ পেয়েছিল কানাডা ৷ এযাবৎ বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি আয়োজিত ছ'টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছে তারা ৷ এর মধ্যে রয়েছে জোড়া টি-20 বিশ্বকাপ ৷ উপমহাদেশ বিশেষ করে ভারত এবং পাক বংশোদ্ভূত একাধিক ক্রিকেটারের উপস্থিতি এই মুহূর্তে কানাডা জাতীয় দলে ৷ যদিও সদস্যপদ খারিজের সুস্পষ্ট কোনও কারণ আইসিসি'র তরফে উল্লেখ করা হয়নি ৷ তবে বিবৃতিতে জানানো হয়, মেম্বারশিপ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করার শাস্তিস্বরূপ এই সাসপেনশন ৷
সদস্যপদ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডকে বেশ কিছু শর্তাবলী দেওয়া হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷ সেখানে প্রশাসনিক স্তরে যে সকল খামতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের কথা বলা হয়েছে ৷ বিশেষ কমিটি সেই শর্তাবলী পূরণের অগ্রগতির বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং তা পূরণ হলে সদস্যপদ ফেরানো হবে বলেও বিবৃতিত স্পষ্ট করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
The ICC Board resolved to suspend Cricket Canada from ICC membership with immediate effect due to serious breaches of its membership obligations. pic.twitter.com/5FrLuGJ22K— IANS (@ians_india) June 1, 2026
এদিকে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আইসিসি'র সদস্যপদ খারিজের বিষয়টিকে 'অপ্রত্যাশিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তবে নির্দেশ মেনে তারা যে সদস্যপদ ফেরানোর বিষয়ে সর্বত চেষ্টা করবে তাও জানানো হয়েছে ৷ এক বিবৃতিতে সেদেশের বোর্ড লিখেছে, "আইসিসি'র তরফে চিহ্নিত প্রশাসনিক ত্রুটি, আর্থিক গাফিলতি এবং প্রশাসনিক ঘাটতিগুলো নিরসনে ক্রিকেট কানাডা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৷"
সাম্প্রতিক সময়ে টি-20 বিশ্বকাপে গড়াপেটার অভিযোগও উঠেছে কানাডা বিরুদ্ধে ৷ আতস কাচের তলায় রয়েছে 2026 টি-20 বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে আইসিসি'র দুর্নীতিদমন শাখা ৷