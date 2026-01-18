আইসিসি'র হস্তক্ষেপে ভারতে আসার ভিসা মিলল রশিদদের, অপেক্ষায় বাকিরা

আইসিসি'র হস্তক্ষেপে ভারতে আসার ভিসা মিলল রশিদদের, অপেক্ষায় বাকিরা
ক্রিকেটার, সাপোর্ট-স্টাফ ও আধিকারিক মিলিয়ে বিভিন্ন দেশের 42 জন পাক বংশোদ্ভূতের ভিসা সমস্য়া মেটাতে আসরে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
Published : January 18, 2026 at 8:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: দিনকয়েক আগে আলি খান-সহ যুক্তরাষ্ট্রের পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভারতের ভিসা পাওয়া নিয়ে জটিলতার খবর সামনে এসেছিল ৷ তবে কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয়, পাক বংশোদ্ভূত অন্য়ান্য দেশের ক্রিকেটাররাও টি-20 বিশ্বকাপের আগে এদেশের ভিসা পাওয়া নিয়ে খানিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ ক্রিকেটারদের ভিসা পেতে যাতে কালবিলম্ব না-হয়, তাই বিষয়টিতে এবার হস্তক্ষেপ করল আইসিসি ৷
পাক বংশোদ্ভূত বিভিন্ন দেশের 42 জন ক্রিকেটার এবং অন্য়ান্য সাপোর্ট স্টাফদের ভিসা মঞ্জুর করাতে তৎপর হল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ শুধু তৎপর হওয়া নয়, জয় শাহের আইসিসি আসরে নামতেই ভিসা মঞ্জুর হয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেটার আদিল রশিদ, রেহান আহমেদ, সাকিব মেহমুদদের ৷ এমনটাই সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ কেবল ইংল্য়ান্ড নয়, ভিসা সমস্যা ইতিমধ্যেই মিটেছে নেদারল্যান্ডস ও কানাডা শিবিরেও ৷ ভিসা মঞ্জুর হয়েছে কানাডার সাপোর্ট-স্টাফ শাহ সালিম জাফরের ৷ তবে ভিসা সমস্যা এখনও দূর হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ৷ সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইতালি, বাংলাদেশের পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটাররাও ভিসা মঞ্জুরের অপেক্ষায় ৷ আইসিসি'র হস্তক্ষেপে খুব দ্রুত সমস্য়া দূর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
এই সকল দেশের পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভিসা আগামী সপ্তাহের শুরুতেই মঞ্জুর হয়ে যাবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ ৷ আগামী 7 ফেব্রুয়ারি শুরু টি-20 বিশ্বকাপ ৷ তার আগে 31 জানুয়ারির মধ্যে ক্রিকেটারদের ভিসা ইস্যু হওয়ায় শেষ তারিখ ৷ এমতাবস্থায় গ্লোবাল ইভেন্টের আগে জটিলতা এড়াতে তড়িঘড়ি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে আইসিসি ৷ এককথায় কো-অর্ডিনেশনের বিষয়টি তদারকি করছে তাঁরা ৷ সবমিলিয়ে ক্রিকেটারদের ভিসা পেতে যাতে কালবিলম্ব না-হয় সে ব্য়াপারে প্রত্যয়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা ৷
নির্ধারিত সময়কালের মধ্যেই যে বাকি ক্রিকেটার ও অন্য়ান্য সাপোর্ট স্টাফেদের ভিসা মঞ্জুর হয়ে যাবে, সে ব্য়াপারে আইসিসি'কে আশ্বস্ত করা হয়েছে ৷ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিসা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মঞ্জুর হয়ে গেলে সবক'টি দল প্রতিযোগিতা শুরুর আগে নিশ্চিতভাবে লজিস্টিক সংক্রান্ত সমস্য়া দূর করে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারবে ৷ আইসিসি'র তেমনটাই বিশ্বাস ৷ এদেশে আসার ভিসা পেতে পাক বংশোদ্ভূতদের অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি স্ক্রুটিনি এবং প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে পড়তে হয় ৷ যার বেশিরভাগটাই বিদেশমন্ত্রকের অধীনে ৷ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে ৷ কিন্তু যেহেতু বিশ্বকাপ বলে কথা, তাই আসরে নামতে বাধ্য হল আইসিসি ৷