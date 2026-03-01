খামেনেইয়ের মৃত্যু, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে বিশ্বকাপ চলাকালীন বড় ঘোষণা আইসিসি'র

খামেনেইয়ের মৃত্যু, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে বিশ্বকাপ চলাকালীন বড় ঘোষণা আইসিসি'র
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের সঙ্গে চলতি টি-20 বিশ্বকাপের অবশ্য সরাসরি কোনও লেনদেন নেই বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
Published : March 1, 2026 at 4:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 মার্চ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হানায় রবিবার প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই ৷ পরমাণু ইস্যুতে আলোচনা চলাকালীন এই নিয়ে আট মাসে দ্বিতীয়বার ইরানে হামলা চালাল আমেরিকার ৷ তবে দ্বিতীয়বারের পরিণাম হল মারাত্মক ৷
প্রায় চার দশক ধরে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের ক্ষমতায় থাকা খামেনেইয়ের মৃত্যুতে এক রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেই দেশে ৷ ইরানের বিভিন্ন সংবাদসংস্থায় দেশের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করার আগেই খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ জানা গিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যুর সময় নিজের কার্যালয়েই ছিলেন খামেনেই ৷ এছাড়া ইজরায়েল দাবি করেছে তাদের এয়ার-স্ট্রাইকে ইরানের প্রায় 40 জন শীর্ষ সেনা আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে ৷
পাল্টা রবিবার ইজরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার ঘাঁটিগুলিতে সর্বাপেক্ষা তীব্র অপারেশন চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানের প্য়ারামিলিটারি রেভলিউশনারি গার্ড ৷ সবমিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ৷ এদিকে ভারত-শ্রীলঙ্কায় চলছে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে বিশ্বকাপের সরাসরি সম্পর্ক না-থাকলেও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন আইসিসি ৷ উল্লেখ্য বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার হেড-কোয়ার্টারও যে দুবাইয়ে ৷
তাই মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন আইসিসি এক বিবৃতিতে শনিবার জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দিকে তারা নজর রাখছে ৷ একইসঙ্গে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের নিরাপদ ভ্রমণ এবং সুরক্ষার জন্য তুলনামূলক সহজ পরিকল্পনার আয়োজন করছে ৷ আইসিসি লিখেছে, "মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের সঙ্গে বিশ্বকাপ পরিচালনার সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই ৷ তবে দুবাই যেহেতু ট্রানজিট পয়েন্ট তাই টুর্নামেন্ট শেষের পর দেশে ফেরার ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক ক্রিকেটার, সাপোর্ট-স্টাফ কিংবা ম্য়াচ আধিকারিকেরা মধ্যপ্রাচ্যের বিমানবন্দর, বিশেষ করে দুবাইয়ের উপর নির্ভরশীল ৷"
A #T20WorldCup semi-final spot for the winner as India and West Indies meet in Kolkata 💪— ICC (@ICC) March 1, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/wGZQQL2mno
আইসিসি'র সংযোজন, "সেকথা মাথায় রেখে আইসিসি ট্র্যাভেল এবং লজিস্টিক টিম আন্তর্জাতিক উড়ান সংস্থাগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করছে এবং ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিকল্প রুটের সন্ধান করছে ৷ আইসিসি'র নিরাপত্তা উপদেষ্টারা এ বিষয়ে বিভিন্ন মুহূর্তের আপডেট দিতে থাকবেন ৷ আইসিসি'র তরফে একটি ট্র্যাভেল সাপোর্ট ডেস্কও সক্রিয় রাখা হয়েছে ৷"
রবিবার টি-20 বিশ্বকাপে জোড়া ম্য়াচ রয়েছে ৷ দিনের প্রথম ম্য়াচে নয়াদিল্লিতে জিম্বাবোয়ে মুখোমুখি হয়েছে দঃ আফ্রিকার ৷ প্রথম ম্য়াচটি কার্যত নিয়মরক্ষার হলেও ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দিনের দ্বিতীয় ম্য়াচটি ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায় ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের সঙ্গে অবশ্য এই দু'টি ম্যাচ আয়োজনের কোনও সম্পর্ক নেই ৷