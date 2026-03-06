বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের দৌড়ে সঞ্জু, তালিকায় আর কারা ?

বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের দৌড়ে সঞ্জু, তালিকায় আর কারা ?
চলতি বিশ্বকাপে মাত্র চার ম্যাচে সর্বাধিক স্ট্রাইক-রেটে 232 রান সংগ্রহ করেছেন সঞ্জু স্যামসন ৷
Published : March 6, 2026 at 6:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 মার্চ: চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত আটটি ম্য়াচ খেলেছে ভারতীয় দল ৷ তার মধ্যে সঞ্জু স্যামসন অংশ নিয়েছেন মাত্র চারটিতে ৷ বিশ্বকাপের শুরু থেকে একাদশে অনিয়মিত ছিলেন যিনি, ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল জিতিয়ে এখন নয়নের মণি তিনি ৷ শুধু তাই নয় শেষ দু'টি ম্যাচে দলকে জিতিয়ে এবং ফাইনালে তুলে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের দৌড়ে চলে এলেন কেরল স্টাম্পার-ব্যাটার ৷
দুই ফাইনালিস্ট চূড়ান্ত হওয়ার পর শুক্রবার চলতি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারদের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি ৷ সেখানে একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন ৷ যিনি ব্যাট হাতে 'মসিহা' হয়ে উঠেছেন শেষ দু'ম্য়াচে ৷ মাত্র চার ম্য়াচ খেলে দু'শোর বেশি রান করে আটজন ক্রিকেটারের তালিকায় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার ৷
স্যামসন ছাড়া তালিকায় জায়গা করে নেওয়া বাকি সাত ক্রিকেটার হলেন- উইল জ্যাকস, শাহিবজাদা ফারহান, লুঙ্গি এনগিদি, এইডেন মার্করাম, রাচিন রবীন্দ্র, শ্যাডলে ভ্যান শাকউইক এবং টিম সেইফার্ট ৷
- একনজরে আট মনোনীত ক্রিকেটারের চলতি বিশ্বকাপে পারফরম্যান্স:
- উইল জ্য়াকস (ইংল্যান্ড): আট ম্যাচে 226 রান, নয় উইকেট
- শাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান): সাত ম্যাচে 383 রান, 160.25 স্ট্রাইক-রেট
- লুঙ্গি এনগিদি (দঃ আফ্রিকা): সাত ম্যাচে 12 উইকেট, 7.19 ইকনমি-রেট
- এইডেন মার্করাম (দঃ আফ্রিকা): আট ম্য়াচে 286 রান, এক উইকেট
- রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড): আট ম্য়াচে 128 রান, 11 উইকেট
- শ্যাডলে ভ্যান শাকউইক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র): চার ম্যাচে 13 উইকেট, 6.80 ইকনমি-রেট
- টিম সেইফার্ট (নিউজিল্যান্ড): আট ম্যাচে 274 রান, 161.17 স্ট্রাইক-রেট
- সঞ্জু স্যামসন (ভারত): চার ম্যাচে 232 রান, 201.73 স্ট্রাইক-রেট
উল্লেখ্য, গত রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে 196 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 50 বলে 97 রানে অপরাজিত থেকে যান সঞ্জু ৷ যা চার বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে জয় এনে দেয় ভারতকে ৷ বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে সঞ্জুর 42 বলে 89 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 253 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ আপাতত চার ম্যাচে প্রতিযোগিতার সর্বাধির স্ট্রাইক-রেট ঝুলিতে নিয়ে 232 রান সংগ্রহ করেছেন কেরল ব্যাটার ৷ ফাইনালে আরেকটি ম্য়াচ জেতানো পারফরম্য়ান্স আসলে বিশ্বকাপে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার চলে আসতেই পারে সঞ্জুর ঝুলিতে ৷