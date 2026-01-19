ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ খেলতে এদেশেই আসতে হবে, বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিল আইসিসি; তৈরি বিকল্প !

বাংলাদেশ অবস্থানে অনড় থাকলে বিশ্বকাপের জন্য পরিবর্ত দল খুঁজে নেবে আইসিসি ৷

BANGLADESH WORLD CUP PARTICIPATION
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 19 জানুয়ারি: প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল বাংলাদেশের ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে জটিলতা চলছে ৷ বিসিসিআই'য়ের নির্দেশে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া থেকে যার সূত্রপাত ৷ এরপর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এদেশে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ খেলতে আসার ব্যাপারে বেঁকে বসেছে পদ্মাপড়ের দেশ ৷

পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়ে গত 4 জানুয়ারি থেকে আইসিসি'র সঙ্গে মেইল চালাচালি শুরু করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ বিসিবি'র সঙ্গে আলোচনার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছে আইসিসি'র প্রতিনিধি দল ৷ কিন্তু দু'দফায় বৈঠকের পরেও রফাসূত্র না-বেরনোয় বাংলাদেশকে শেষমেশ সময় বেঁধে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ এমনটাই ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷

ভারতেই খেলতে আসতে হবে, নয়তো পরিবর্ত দল খুঁজে নেওয়া হবে বিশ্বকাপের জন্য ৷ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী 21 জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ রিপোর্টে তেমনটাই প্রকাশ ৷ গত শনিবার সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আইসিসি আধিকারিকেরা ৷ সেই বৈঠকেও বিসিবি ভারতের বাইরে খেলার বিষয়ে গোঁ ধরে ছিল বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে ৷ এক্ষেত্রে তাঁদের পছন্দ সহআয়োজক শ্রীলঙ্কা ৷ ভারতে খেলতে না-চাওয়ার বিষয়ে নিরাপত্তাজনিত বিষয়টিকেই বারংবার তুলে ধরে তাঁরা ৷

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা বাংলাদেশের সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি ৷ বিসিবি নাকি ভারতে খেলতে না-চেয়ে প্রয়োজনে গ্রুপ বদলেরও প্রস্তাব জানায় আইসিসি'কে ৷ যেহেতু গ্রুপ-বি'তে আয়ারল্যান্ডের সবক'টি লিগ ম্য়াচ শ্রীলঙ্কার মাটিতে, তাই আয়ারল্যান্ডকে গ্রুপ-সি'তে পাঠিয়ে নিজেরা গ্রুপ-বি'তে যাওয়ার প্রস্তাব আইসিসি'র সামনে তুলে ধরে বিসিবি ৷ কিন্তু আইসিসি তাঁদের কঠোর অবস্থানে অনড় থেকে সেই প্রস্তাবও খারিজ করে দেয় ৷ পরিবর্তে আইসিসি'র তরফে বাংলাদেশ বোর্ডকে ভারতের মাটিতে সর্বোচ্চ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷

সম্প্রতি, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে চলা 20টি দলের কাছেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা আইসিসি'র তরফে গিয়েছে ৷ যেখানে সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মাটিতে সরাসরি বা নির্দিষ্ট কোনও দলের উপর কোনওরকম হুমকির আভাস পাওয়া যায়নি ৷ ফলত শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষমেশ আলোচনার ইঙ্গিত যেদিকে তাতে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে পরিবর্ত দল খুঁজে নেবে আইসিসি ৷ পরিবর্ত অবশ্যই নির্ধারিত হবে ব়্য়াংকিংয়ের উপর ভিত্তি করে ৷ সেক্ষেত্রে 'টাইগার'দের পরিবর্তে বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে স্কটল্য়ান্ডকে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

BANGLADESH WORLD CUP PARTICIPATION
BANGLADESH CRICKET BOARD
BANGLADESH CRICKET TEAM
ICC
ICC T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.