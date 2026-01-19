বিশ্বকাপ খেলতে এদেশেই আসতে হবে, বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিল আইসিসি; তৈরি বিকল্প !

বিশ্বকাপ খেলতে এদেশেই আসতে হবে, বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিল আইসিসি; তৈরি বিকল্প !
বাংলাদেশ অবস্থানে অনড় থাকলে বিশ্বকাপের জন্য পরিবর্ত দল খুঁজে নেবে আইসিসি ৷
Published : January 19, 2026 at 2:03 PM IST
ঢাকা, 19 জানুয়ারি: প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল বাংলাদেশের ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে জটিলতা চলছে ৷ বিসিসিআই'য়ের নির্দেশে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া থেকে যার সূত্রপাত ৷ এরপর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এদেশে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ খেলতে আসার ব্যাপারে বেঁকে বসেছে পদ্মাপড়ের দেশ ৷
পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়ে গত 4 জানুয়ারি থেকে আইসিসি'র সঙ্গে মেইল চালাচালি শুরু করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ বিসিবি'র সঙ্গে আলোচনার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছে আইসিসি'র প্রতিনিধি দল ৷ কিন্তু দু'দফায় বৈঠকের পরেও রফাসূত্র না-বেরনোয় বাংলাদেশকে শেষমেশ সময় বেঁধে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ এমনটাই ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷
ভারতেই খেলতে আসতে হবে, নয়তো পরিবর্ত দল খুঁজে নেওয়া হবে বিশ্বকাপের জন্য ৷ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী 21 জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ রিপোর্টে তেমনটাই প্রকাশ ৷ গত শনিবার সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আইসিসি আধিকারিকেরা ৷ সেই বৈঠকেও বিসিবি ভারতের বাইরে খেলার বিষয়ে গোঁ ধরে ছিল বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে ৷ এক্ষেত্রে তাঁদের পছন্দ সহআয়োজক শ্রীলঙ্কা ৷ ভারতে খেলতে না-চাওয়ার বিষয়ে নিরাপত্তাজনিত বিষয়টিকেই বারংবার তুলে ধরে তাঁরা ৷
A final call on Bangladesh's participation in the 2026 men's T20 World Cup, and specifically whether they travel to India for the event, is set to be taken by January 21 pic.twitter.com/fk0MhdN1ST— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 18, 2026
কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা বাংলাদেশের সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি ৷ বিসিবি নাকি ভারতে খেলতে না-চেয়ে প্রয়োজনে গ্রুপ বদলেরও প্রস্তাব জানায় আইসিসি'কে ৷ যেহেতু গ্রুপ-বি'তে আয়ারল্যান্ডের সবক'টি লিগ ম্য়াচ শ্রীলঙ্কার মাটিতে, তাই আয়ারল্যান্ডকে গ্রুপ-সি'তে পাঠিয়ে নিজেরা গ্রুপ-বি'তে যাওয়ার প্রস্তাব আইসিসি'র সামনে তুলে ধরে বিসিবি ৷ কিন্তু আইসিসি তাঁদের কঠোর অবস্থানে অনড় থেকে সেই প্রস্তাবও খারিজ করে দেয় ৷ পরিবর্তে আইসিসি'র তরফে বাংলাদেশ বোর্ডকে ভারতের মাটিতে সর্বোচ্চ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷
সম্প্রতি, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে চলা 20টি দলের কাছেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা আইসিসি'র তরফে গিয়েছে ৷ যেখানে সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মাটিতে সরাসরি বা নির্দিষ্ট কোনও দলের উপর কোনওরকম হুমকির আভাস পাওয়া যায়নি ৷ ফলত শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষমেশ আলোচনার ইঙ্গিত যেদিকে তাতে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে পরিবর্ত দল খুঁজে নেবে আইসিসি ৷ পরিবর্ত অবশ্যই নির্ধারিত হবে ব়্য়াংকিংয়ের উপর ভিত্তি করে ৷ সেক্ষেত্রে 'টাইগার'দের পরিবর্তে বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে স্কটল্য়ান্ডকে ৷