ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ম্যাচ বয়কট, পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি আইসিসি'র

ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ম্যাচ বয়কট, পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি আইসিসি'র
আগামী 15 ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপে গ্রুপ-এ'র ম্য়াচে কলম্বোয় ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তানের ৷
Published : February 2, 2026 at 10:31 AM IST
দুবাই, 2 ফেব্রুয়ারি: দেশে ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা চিন্তা করে পাকিস্তানের উচিত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ বয়কট ইস্যুতে পাকিস্তান সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার পাল্টা বিবৃতিতে এমনটাই জানাল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে যে সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা তাঁদের জানানো হয়নি, বিবৃতিতে তাও স্পষ্ট করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ৷
বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে পাকিস্তান সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাতে উদ্বেগ ঝরে পড়েছে আইসিসি'র বিবৃতির পরতে-পরতে ৷ আগামী 15 ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপে গ্রুপ-এ'র ম্য়াচে কলম্বোয় ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তানের ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচে সলমন আলি আঘার দল অংশগ্রহণ করবে না বলে রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানায় পাকিস্তান সরকার ৷ তবে টুর্নামেন্ট থেকে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটেনি তাঁরা ৷
পাকিস্তানের সরকারের সোশাল মিডিয়া পোস্ট দেখে পাল্টা বিবৃতিতে আইসিসি লেখে, "পাকিস্তান সরকার 2026 আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপে সেদেশের ক্রিকেট দলকে নির্বাচিত ম্য়াচে অংশগ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছে আইসিসি সেই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে ৷ যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এই বিষয়ে আইসিসি'র সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি ৷ তবে গ্লোবাল স্পোর্টিং ইভেন্টে নির্বাচিতভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দুষ্কর ৷ কারণ এখানে যোগ্য়তা অর্জন করা সমস্ত দল সূচি মেনে সমান শর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যাশায় থাকে ৷"
এখানেই শেষ নয় ৷ আইসিসি'র সংযোজন, "রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়ে যে কোনও দেশের সরকারের গৃহিত অবস্থানকে আইসিসি সম্মান করে ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের হাজারো ক্রিকেট অনুরাগী-সহ বিশ্বব্যাপী অনুরাগীদের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে ৷ তাই আইসিসি আশা রাখছে দেশে ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এবং একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্রের কথা ভেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করবে ৷" বিশ্বকাপের সঙ্গে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের কথা মাথায় রেখে সর্বসম্মতভাবে পিসিবি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে বলেও বিবৃতিতে আশাপ্রকাশ করেছে আইসিসি ৷
বাংলাদেশের তরফে ভেন্যু বদলের অনুরোধ করা হলেও আইসিসি তা মেনে না-নেওয়ায় ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে আসছে না বাংলাদেশ ৷ পরিবর্তে টি-20 বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলেছে স্কটল্যান্ড ৷ আইসিসি বাংলাদেশের আর্জি প্রত্যাখ্যান করায় পড়শি দেশের সমর্থনে সুর চড়িয়ে বিশ্বকাপ বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পিসিবি চেয়ারম্য়ান মহসিন নকভি ৷ দলঘোষণা করলেও পাকিস্তান যে বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে, তা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না ৷ কারণ বিশ্বকাপে সলমন আলি আঘাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করছিল সেদেশের সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর ৷
এমনকী এব্যাপারে পরবর্তীতে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন নকভি ৷ সোমবারের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ছিল ৷ সেইমতো গতকাল সামনে আসে পাক সরকারের সিদ্ধান্ত ৷ অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে এদিন পাক সরকারের তরফে বিবৃতিতে লেখা হয়, "পাকিস্তান সরকার দেশের ক্রিকেট দলকে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে ৷ তবে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি, 2026 ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁরা মাঠে নামবে না ৷"