আনোয়ারের নজির ছোঁয়ার পরের ম্যাচেই শৃঙ্খলাভঙ্গ, বাবরকে বড় শাস্তি আইসিসি'র

আনোয়ারের নজির ছোঁয়ার পরের ম্যাচেই শৃঙ্খলাভঙ্গ, বাবরকে বড় শাস্তি আইসিসি'র
গত দু'বছরে প্রথমবার তারকা পাক ব্যাটারের নামে যুক্ত হল ডিমেরিট পয়েন্ট ৷
Published : November 18, 2025 at 8:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত ওডিআই সিরিজে ব্য়াট হাতে শতরানের খরা কেটেছে তাঁর ৷ 83 ইনিংস পর তাঁর আন্তর্জাতিক শতরান ঘরের মাঠে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে সাহায্য করেছে পাকিস্তানকে ৷ তবে 807 দিন বাদে সেঞ্চুরিতে ফেরার পরের ম্য়াচেই এমন এক কাণ্ড ঘটালেন বাবর আজম, যার জন্য তাঁকে বড়সড় জরিমানা করল আইসিসি ৷ ম্য়াচ ফি'র 10 শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি শৃঙ্খলাভঙ্গের জেরে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের নামে যোগ হল একটি ডিমেরিট পয়েন্টও ৷
শ্রীলঙ্কাকে তিনম্য়াচের ওডিআই সিরিজে ক্লিন স্যুইপ করেছে পাকিস্তান ৷ বাবর আজম 'কু-কীর্তি'টি করে বসেন সিরিজের শেষ ম্যাচেই ৷ তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে আউট হওয়ার পর ক্রিজ ছাড়ার আগে প্রতিক্রিয়ায় ব্য়াট দিয়ে উইকেটে আঘাত করেন তিনি ৷ যা মোটেই ভালো চোখে নেননি ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ নিয়মবিধির 2.2 ধারা লঙ্ঘন করার অপরাধে বাবরকে শাস্তি দিল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ সবচেয়ে বড় কথা ম্যাচ ফি'র 10 শতাংশের পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট টপ-অর্ডার ব্য়াটারের নামের সঙ্গে যুক্ত হল, যা গত দু'বছরে প্রথমবার ৷ বাবর এই শাস্তি গ্রহণ করে নেওয়ায় অবশ্য শুনানির কোনও প্রয়োজন হয়নি ৷
ঘটনাটি ঘটে গত 16 নভেম্বর পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা মধ্যে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে ৷ তার আগের ম্য়াচেই সেঞ্চুরির খরা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় ছিলেন বাবর ৷ কিন্তু 34 রানের বেশি লম্বা হয়নি তৃতীয় ম্য়াচে তাঁর ইনিংস ৷ জেফেরি ভ্য়ান্ডারসের ডেলিভারিতে ক্লিন বোল্ড হয়ে হতাশা গোপন রাখতে পারেননি তারকা পাক ব্য়াটার ৷ ব্য়াট দিয়ে উইকেটে আঘাত করেন তিনি ৷ দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌল্লা ইবনে শহীদ ও চতুর্থ আম্পায়ার ফয়জল আফ্রিদির রিপোর্টের ভিত্তিতে বাবর আজমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৷
Pakistan’s batting stalwart has been fined for breaching the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) November 18, 2025
আইসিসি জানিয়েছে ব্য়াট দিয়ে উইকটে আঘাত করে লেভেল-ওয়ান বা প্রথমস্তরীয় অপরাধ করেছেন বাবর আজম ৷ যে অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু হলেও অভিঘাত বিরাট ৷ লেভেল-ওয়ান অপরাধে ম্য়াচ ফি'র সর্বোচ্চ 50 শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি সর্বাধিক দু'টি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হতে পারে ক্রিকেটারদের নামের পাশে ৷ যদিও বাবরের ক্ষেত্রে শাস্তি ততটা গুরুতর হয়নি ৷
Babar Azam unlocks another major milestone for Pakistan 🔓🌟#PAKvSL pic.twitter.com/QpFVgSnFN5— ICC (@ICC) November 15, 2025
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে 119 বলে 102 রানের অপরাজিত ইনিংস এসেছিল বাবরের ব্য়াটে ৷ তাঁর ব্য়াটে ভর করে 289 রান তাড়া করে সিরিজ জিতে নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ 807 দিন পর আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে কিংবদন্তি সঈদ আনোয়ারকে ছুঁয়েছিলেন বাবর ৷ প্রাক্তনীকে ছুঁয়ে পাক ব্যাটার হিসেবে ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক 20টি সেঞ্চুরির নজির গড়েছিলেন তিনি ৷