ভারতের সেমিফাইনাল ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে কারা ? তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি

ভারতের সেমিফাইনাল ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে কারা ? তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি
ভারত-ইংল্য়ান্ড দ্বিতীয় সেমিতে ম্য়াচ রেফারির দায়িত্বে এশিয়া কাপে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা অ্যান্ডি পাইক্রফট ৷
Published : March 3, 2026 at 5:25 PM IST
দুবাই, 3 মার্চ: লাস্ট ল্যাপে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ সুপার-এইটের পালা সাঙ্গ করে বুধবার শেষ চারে পা রাখছে টুর্নামেন্ট ৷ আয়োজক এবং একইসঙ্গে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ভারতের পাশাপাশি সেমিফাইনালে পা রেখেছে ইংল্য়ান্ড, দঃ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ড ৷ আগামিকাল ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম সেমিতে দঃ আফ্রিকার মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড ৷ লক্ষ্মীবারে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে ইংল্য়ান্ডের ৷ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে অফিসিয়াল হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন কারা ? তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি ৷
আগামী 4 মার্চ ইডেনে প্রথম সেমিফাইনালে দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দুই ইংলিশ আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওর্থ এবং অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ৷ ক্রিকেটের নন্দনকাননে আগামিকাল থার্ড-আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন ভারতেরই নীতীন মেনন ৷ চতুর্থ আম্পায়ার রড টাকার এবং ম্য়াচ রেফারি হিসেবে প্রথম সেমিফাইনালের দায়িত্ব সামলাবেন অভিজ্ঞ জাভাগাল শ্রীনাথ ৷
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অর্থাৎ, ভারত বনাম ইংল্য়ান্ড ম্য়াচে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকছেন জিম্বাবোয়ের অ্যান্ডি পাইক্রফট ৷ এছাড়া দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দুই অন-ফিল্ড এবং তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব যথাক্রমে পালন করবেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিস গ্যাফানি, দক্ষিণ আফ্রিকার আল্লাহউদ্দিন পালেকর এবং আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক ৷ মুম্বইয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের চতুর্থ আম্পায়ার অস্ট্রেলিয়ার পল রেইফেল ৷
The #T20WorldCup semi-finals match officials have been confirmed.@emirates | Details 👇https://t.co/OpwxAjyGTJ— ICC (@ICC) March 3, 2026
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত বিশ্বকাপেও দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্য়ান্ড মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের ৷ সেই ম্য়াচেও অফিসিয়ালের দায়িত্বে ছিলেন গ্যাফানি ৷ ইংল্য়ান্ডকে 68 রানে হারিয়ে সেবার ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ভারত ৷ এবারও কি তেমনও কিছু অপেক্ষা করছে ? উত্তর দেবে সময় ৷ চলতি বিশ্বকাপে দঃ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জোড়া সুপার-এইটের ম্য়াচেও অন-ফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন গ্যাফানি ৷ অর্থাৎ, সেমিফাইনাল ধরলে ভারতের তৃতীয় ম্য়াচে অন-ফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কিউয়ি ভদ্রলোক ৷
প্রথম সেমিফাইনালে ম্য়াচ অফিসিয়ালদের লাইন-আপ:
- অন-ফিল্ড আম্পায়ার: রিচার্ড ইলিংওর্থ, অ্যালেক্স হোয়ার্ফ
- তৃতীয় আম্পায়ার: নীতীন মেনন
- চতুর্থ আম্পায়ার: রড টাকার
- ম্য়াচ রেফারি: জাভাগাল শ্রীনাথ
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ম্য়াচ অফিসিয়ালদের লাইন-আপ:
- অন-ফিল্ড আম্পায়ার: ক্রিস গ্যাফানি, আল্লাহউদিন পালেকর
- তৃতীয় আম্পায়ার: আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক
- চতুর্থ আম্পায়ার: পল রেইফেল
- ম্য়াচ রেফারি: অ্যান্ডি পাইক্রফট