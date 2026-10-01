চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ভারতের, একই গ্রুপে পাকিস্তানও; ফাইনাল ওয়ান্ডারার্সে

চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ভারতের, একই গ্রুপে পাকিস্তানও; ফাইনাল ওয়ান্ডারার্সে
গ্রুপ পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের রানার্স টিম ইন্ডিয়া 2027 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৷ যা গত সংস্করণের ফাইনালের রিপ্লে ৷
Published : October 1, 2026 at 11:28 PM IST
কেপটাউন, 1 অক্টোবর: আগামী বছর 7 অক্টোবর হতে চলেছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বোধন ৷ অর্থাৎ, একবছরেরও সামান্য় কিছু সময় আগে বৃহস্পতিবার আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে (কেপটাউনে) 2027 বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস ও সূচি ঘোষণা করে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ৷ গ্রুপ পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের রানার্স টিম ইন্ডিয়া 2027 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৷ যা গত সংস্করণের ফাইনালের রিপ্লে ৷
12টি দেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করে গ্রুপবিন্যাস করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ যদিও 2027 বিশ্বকাপকে বলা হচ্ছে 14 দলীয় বিশ্বকাপ ৷ যেখানে আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে সরাসরি গ্রুপ পর্বে প্রবেশ করেছে ৷ বাকি আট দল যারা সরাসরি গ্রুপ পর্বে পা রেখেছে নির্ধারিত 30 সেপ্টেম্বর, 2026 সময়কাল পর্যন্ত ব়্যাংকিংয়ে উপরের সারির দল হিসেবে ৷ এরপর যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষস্থানীয় দল সরাসরি জায়গা করে নেবে গ্রুপ পর্বে ৷ বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই করবে তিনটি দল ৷ সুপার সিরিজের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে অবশিষ্ট একটি দেশকে ৷ সেই সুপার সিরিজ আয়োজিত হবে 2-6 অক্টোবর নামিবিয়ার মাটিতে ৷
গ্রুপ-এ'তে অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে রয়েছে আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ৷ গ্রুপের আরেকটি দল বেছে নেওয়া হবে যোগ্য়তা অর্জন পর্বের মধ্যে দিয়ে ৷ গ্রুপ-বি'তে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশের সঙ্গে জায়গা করে নেবে অপর যোগ্যতা অর্জনকারী দল ৷ নিউল্যান্ডসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচের পর 10 অক্টোবর ভারতীয় দল নামবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে ৷ যে ম্যাচটি আয়োজিত হবে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে ৷ এরপর যথাক্রমে 14 ও 24 অক্টোবর 'মেন ইন ব্লু' খেলবে আফগানিস্তান ও সহ-আয়োজক জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৷ ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে ম্যাচটি হবে নবনির্মিত ভিক্টোরিয়া ফলস স্টেডিয়ামে ৷ মাঝে 17 অক্টোবর যোগ্যতা অর্জনকারী দলের বিরুদ্ধে নামবে শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দু'টি আয়োজিত হবে যথাক্রমে 17 ও 18 নভেম্বর কেপটাউন ও সেঞ্চুরিয়নে ৷ 21 নভেম্বর মেগা ফাইনালের আয়োজক জো'বার্গের ওয়ান্ডারার্স ৷ দু'টি গ্রুপ থেকে তিনটি করে শীর্ষস্থানীয় দল জায়গা করে নেবে সুপার-7 পর্বে ৷ পয়েন্ট বা রানরেটের নিরিখে সেরা চতুর্থস্থানীয় দল যোগ দেবে সেই ছ'টি দলের সঙ্গে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার মোট 12টি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে ৷
- একনজরে ভারতের গ্রুপ পর্বের সূচি:
- বনাম অস্ট্রেলিয়া- 7 অক্টোবর (কেপটাউন)
- বনাম পাকিস্তান- 10 অক্টোবর (জো'বার্গ)
- বনাম আফগানিস্তান- 14 অক্টোবর (শুয়ানে)
- বনাম কোয়ালিফায়ার এ- 17 অক্টোবর (ব্লোয়েমফন্টেঁ)
- বনাম জিম্বাবোয়ে- 24 অক্টোবর (ভিক্টোরিয়া ফলস)