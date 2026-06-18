ফের চমক রিয়ালের, বিশ্বকাপের মাঝে ফরাসি ডিফেন্ডারকে তুলে নিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা

ফের চমক রিয়ালের, বিশ্বকাপের মাঝে ফরাসি ডিফেন্ডারকে তুলে নিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা
বুন্দেসলিগা ছেড়ে 2021 সালে ইপিএলে পা রেখেছিলেন কোনাতে ৷ এবার লা-লিগায় ফরাসি ডিফেন্ডারের নয়া অ্য়াডভেঞ্চার শুরু হচ্ছে স্বদেশি এমবাপের পাশে ৷
Published : June 18, 2026 at 6:15 PM IST
মাদ্রিদ, 18 জুন: দিনকয়েক আগে পর্তুগিজ তারকা মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভাকে সই করিয়ে চমকে দিয়েছিল তারা ৷ তবে ভালো খবর যে আরও আসতে চলেছে সে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সোশাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই ৷ গত মরশুমের শেষে লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর তা পুনর্নবীকরনের রাস্তায় হাঁটেননি ইব্রাহিম কোনাতে ৷ বৃহস্পতিবার সেই ফরাসি ডিফেন্ডারকে সই করিয়ে ফের চমক দিল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবির ৷ চার বছরের চুক্তিতে স্প্যানিশ জায়ান্টদের দলে যোগদান করলেন বছর সাতাশের ডিফেন্ডার ৷
গত দু'টি মরশুমে হতাশাজনক ফলাফলের পর নয়া কোচ হিসেবে হোসে মোরিনহোর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যু'য়ে ৷ 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'-এর নির্দেশমতোই সম্ভবত ট্রান্সফার মার্কেটে ঝড় তুলছে রিয়াল ৷ কোনাতে'কে চূড়ান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই আসন্ন মরশুমের আগে তিন-তিনটি বড় সাইনিং সেরে ফেলল তারা ৷ মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভার আগে লেফট-ব্যাক মার্ক কুকুরেয়া'কে তুলে নিয়েছে স্পেনেক ক্লাবটি ৷ চেলসি থেকে স্প্যানিশ ফুটবলারকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দলে নিয়েছে তারা ৷
তবে ইব্রাহিম কোনাতে মাদ্রিদের দলে ফ্রি-ট্রান্সফার হিসেবেই এলেন ৷ পরবর্তীতে ডেঞ্জিল ডুমফ্রিয়েসের মতো তারকাও বার্নাব্যু'য়ে আসছেন বলে খবর ৷ তবে সে সংক্রান্ত অফিসিয়াল ঘোষণা এখনও আসেনি ৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায় কোনাতে'র আগমন ঘোষণা করে রিয়ালের তরফে লেখা হয়, "রক্ষণের নয়া অভিভাবক চলে এসেছে ৷"
🛡️ El nuevo guardián de la defensa ya está aquí.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026
💪 @IbrahimaKonate_ pic.twitter.com/iTwsPzyIfS
গত মে মাসে কোনাতের বিদায় লিভারপুলের তরফে ঘোষণার পরেই তাঁকে পেতে তৎপরতা শুরু করেছিল রিয়াল ৷ আর বৃহস্পতিতে চলে এল কাঙ্খিত ঘোষণা ৷ বুন্দেসলিগা ক্লাব আরবি লেইপজিগ থেকে 2021 সালে 40 মিলিয়ন পাউন্ডে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন ফরাসি ডিফেন্ডার ৷ এফএ কাপ, ইপিএল জিতে প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টদের হয়ে কেরিয়ারকে সমৃদ্ধ করেছেন কোনাতে ৷ এবার স্পেনে তাঁর নয়া অধ্যায় শুরু হতে চলেছে ৷ অ্যান্তোনিও রুডিগার, রাউল আসেনসিও, এদের মিলিতাও'দের সঙ্গে একাদশে জায়গা পাকা করার লড়াই জারি থাকবে তাঁর ৷
💥 ¡Así juega @IbrahimaKonate_! pic.twitter.com/snn2BNB55q— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026
চলতি বিশ্বকাপে ফ্রান্স স্কোয়াডের সঙ্গে রয়েছেন ইব্রাহিম কোনাতে ৷ গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্য়াচে সেনেগালের বিরুদ্ধে তাঁকে অবশ্য ব্যবহার করেননি কোচ দিদিয়ের দেশঁ ৷ যে ম্য়াচ 3-1 গোলে জিতে অভিযান শুরু করেছে দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷