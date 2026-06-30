চারে চার করে TG20'র শীর্ষে অবস্থান মজবুত ই-চ্যাম্পিয়ন্সের

চারে চার করে TG20'র শীর্ষে অবস্থান মজবুত ই-চ্যাম্পিয়ন্সের
তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা শ্রীনিকেত ৷ ব্যাট হাতে সর্বাধিক 59 রান অভিরথ রেড্ডির ৷
Published : June 30, 2026 at 2:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুন: জয়ের হ্য়াটট্রিকে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছিল গত ম্যাচে ৷ সোমবার তেলেঙ্গানা টি-20 লিগে (TG20) টানা চতুর্থ জয় হাসিল করে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেস'কে 56 রানে হারাল রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের দেওয়া 212 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 155 রানেই শেষ খাম্মাম অ্যাসেস ৷
বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা ই-চ্য়াম্পিয়ন্স পেসার শ্রীনিকেত ৷ হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সোমবার টস হেরে প্রথমে ব্য়াটিং করে ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ ওপেনিংয়ে নেমে অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি ফের হাফসেঞ্চুরি করেন ৷ চলতি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দারুণ ফর্মে তিনি ৷ পাঁচটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় 26 বলে 59 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ 21 বলে ঝোড়ো 44 রান করেন গাড়ুগু গণেশ ৷ মারেন তিনটি চার ও ছয় ৷ 21 বলে 32 রান আসে অনভিত রেড্ডির ব্য়াটে ৷
Another step closer to where we belong. 💪🏻💪🏻#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #AnvitaKhammamAces #Hyderabad pic.twitter.com/LGeNEhNcvy— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 29, 2026
দুরন্ত ব্যাটারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় টানা দ্বিতীয় ম্য়াচে প্রথম ব্য়াট করে দু'শোর বেশি রান তোলে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে এদিন 211 রান করে তারা ৷ খাম্মাম অ্য়াসেসের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন সাকেত ধাত্রাক, সাহেন্দ্রা মাল্লু এবং বেদ রেড্ডি ৷ জবাবে অধিনায়ক কোদিমেলা হেমাতেজা'র ব্য়াটে পাল্টা লড়াই চালায় খাম্মাম অ্য়াসেস ৷ কিন্তু সঙ্গ পাননি তিনি ৷ 44 বলে 64 রান আসে হেমাতেজা'র ব্যাটে ৷ মারেন পাঁচটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ দ্বিতীয় সর্বাধিক 15 বলে 21 রান করেন ওয়াফি কাচ্চি ৷ ই-চ্যাম্পিয়ন্স বোলারদের দাপটে নয় উইকেটে 155 রান তুলে শেষ হয় খাম্মাম অ্যাসেসের ইনিংস ৷
Hyderabad e-Champions continued their winning streak in the ongoing TG20 league as they defeated Anvita Khamman Acres by 56 runs to register their fourth successive win.#HECvAKA #TG20 #HyderabadEChampions #TG20League pic.twitter.com/yXZUclPmg4— ETV Bharat (@ETVBharatEng) June 30, 2026
28 রানে তিন উইকেট নেন শ্রীনিকেত ৷ দু'টি করে উইকেট অজয় দেব গৌড় ও গাড়ুগু গণেশের ৷ একটি করে উইকেট পান সন্মুখ অশ্বিন ও অনভিত রেড্ডি ৷ জয়ের ফলে চার ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে হায়দারাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে চার পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলেও চারে অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷ বুধবার ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে পঞ্চম ম্য়াচটি খেলবে ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷