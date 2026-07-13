'তরুণ প্রতিভাদের গুরুত্ব দেওয়াতেই খেতাবি সাফল্য', বলছে ই-চ্যাম্পিয়ন্সের মালিকগোষ্ঠী

'তরুণ প্রতিভাদের গুরুত্ব দেওয়াতেই খেতাবি সাফল্য', বলছে ই-চ্যাম্পিয়ন্সের মালিকগোষ্ঠী
টানা জয়ের পর প্রথম কোয়ালিফায়ারে হার দলকে শক্তিশালী হয়ে ফিরতে সাহায্য করেছে ৷ খেতাব জিতে জানালেন ইটিভি ভারতের ডিরেক্টর বৃহতি ৷
Published : July 13, 2026 at 6:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: বড় নামের পিছনে না-ছুটে তরুণ প্রতিভাদের প্রতিপালনই লক্ষ্য তাঁদের ৷ আর সেই লক্ষ্যেই সফল তাঁরা ৷ TG20'র প্রথম সংস্করণে খেতাব জয়ের পর উচ্ছ্বসিত হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের মালিকগোষ্ঠী ৷
অনভিতা খাম্মাম অ্য়াসেস'কে রবিবার একপেশে ফাইনালে ছয় উইকেটে হারিয়েছে রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ আর খেতাবজয়ের পর ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকগোষ্ঠী কৃতিত্ব দিয়ে গেল ক্রিকেটারদের কঠোর পরিশ্রম এবং দায়বদ্ধতাকে ৷ একইসঙ্গে এই সাফল্যের নেপথ্যে তাঁদের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরলেন ইটিভি ডিরেক্টর সুজয়, মার্গদর্শী'র (চিটফান্ড) ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ এবং ইটিভি ভারতের ডিরেক্টর বৃহতি ৷ প্রত্যেকেই জানালেন, প্রান্তিক প্রতিভাদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ৷
তারা জানালেন, ইনাডু গ্রুপের অধীনে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভাদের বাছাই করে এবং তাদের ঘষে-মেজে তৈরি করার কাজ জারি রয়েছে ৷ যে উদ্যোগের নাম রাখা হয়েছে 'লক্ষ্য' ৷ TG20'র আত্মপ্রকাশ মরশুমে খেতাব জয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, জানালেন সুজয় ৷ তাঁর কথায়, "সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দলের ক্রিকেটারদের ৷" তিনি এও জানালেন কীভাবে প্রত্য়েকটি ম্য়াচে জয়ের পর সাজঘরে ম্য়ানেজমেন্ট গ্রুপের তরফে তুলে দেওয়া বিশেষ উপহার ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্টজুড়ে উদ্বুদ্ধ করেছে ৷
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ইটিভি ভারতের ডিরেক্টর বৃহতি জানান, ব্যক্তিগত রেকর্ডের কথা মাথায় না-রেখে প্রত্যেক ক্রিকেটার দলের কথা ভেবেছে ৷ এই জয় তারই প্রতিফলন ৷ তিনি বলেন, "এই জয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় ৷ টানা সাত ম্য়াচ জয়ের পর প্রথম কোয়ালিফায়ারে হার দলকে আরও শক্তিশালী করেছিল ৷ ফাইনালে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের নেপথ্য কারণ সেটাই ৷"
💙🧿#HyderabadEChampions #TG20 #Champions #Cricket #Finals pic.twitter.com/GBoMOvI3od— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
মার্গদর্শী চিটফান্ডের ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের জয়ে আপ্লুত ৷ তিনি জানান কীভাবে গত 20 বছর ধরে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান কিরণ রাও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ক্রীড়া প্রতিভাদের তুলে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন ৷ হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের জন্ম যে সেই একই লক্ষ্যপূরণের কথা মাথায় রেখে, তাও স্পষ্ট করেন তিনি ৷ শৈলজা কিরণের কথায়, "এই সাফল্যের পিছনে সকল ক্রিকেটার, প্রশিক্ষক এবং সাপোর্ট স্টাফেরা সমান পরিশ্রম করেছেন ৷"