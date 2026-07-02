অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে টানা পঞ্চম ম্যাচ জয়, TG20'র প্লে-অফে ই-চ্যাম্পিয়ন্স

অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে টানা পঞ্চম ম্যাচ জয়, TG20'র প্লে-অফে ই-চ্যাম্পিয়ন্স
টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকা ই-চ্যাম্পিয়ন্স অধিনায়ক অভিরথ প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন ৷ এর আগে দ্বিতীয় ম্যাচে 99 রানে আউট হয়েছিলেন তিনি ৷
Published : July 2, 2026 at 8:05 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 জুলাই: গত ম্যাচে অনভিতা খাম্মাম অ্যাসস'কে হারিয়ে প্লে-অফের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল তারা ৷ আর বুধবার টানা পঞ্চম ম্যাচে জয়লাভ করে প্রথম দল হিসেবে TG20'র প্লে-অফে পৌছল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ সৌজন্যে অভিরথ রেড্ডি'র সেঞ্চুরি ৷ অধিনায়কের ব্যাটে 27 বল বাকি থাকতে ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্সের দেওয়া 174 রান তাড়া করল লিগ-টপাররা ৷
রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে গত দু'ম্যাচের মতো এদিনও টসভাগ্য সঙ্গ দেয়নি ই-চ্যাম্পিয়ন্স'কে ৷ টস জিতে প্রথম ব্যাটিং করে ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স ৷ অধিনায়ক আমন রাও'য়ের 20 বলে 45 রান ও হৃষিকেশ সিসোদিয়া'র 32 বলে 38 রান স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তুলতে সাহায্য করে তাদের ৷ আমন মারেন সাতটি চার ও দু'টি ছয় ৷ শেষদিকে শৌনক কুলকার্নির সাত বলে 24 রানের ক্য়ামিয়োয় ভর করে 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 173 রান তোলে ওয়ারিয়র্স ৷
ই-চ্যাম্পিয়ন্সের হয়ে বল হাতে ফের দুরন্ত অজয় দেব গৌড় নেন 27 রানে তিন উইকেট ৷ জবাবে 42 রানে তিন উইকেট হারিয়ে অবশ্য চাপে পড়ে যায় রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ চতুর্থ উইকেটে হাল ধরেন ওপেনার অভিরথ ও গাড়ুগু গণেশ ৷ দু'জনের 77 রানের জুটি জয়ের রাস্তা দেখায় ৷ গণেশ 31 বলে 50 রান করে ফিরলেও থামানো যায়নি অভিরথকে ৷
Hyderabad E Champions make it through! 🔥— tg20official (@tg20official) July 1, 2026
Five wins on the trot, the outfit in blue force their way into the Playoffs! 💥#WWvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/MdbT0KkwuD
সেঞ্চুরি পূর্ণ করে পঞ্চম উইকেটে প্রণব বর্মার সঙ্গে অবিভক্ত 69 রানের জুটি বেঁধে দলকে টানা পঞ্চম জয়ের স্বাদ এনে দেন অধিনায়ক ৷ রাঙ্গারেড্ডি রাইজার্সের বিরুদ্ধে দল জিতলেও 99 রানে ফিরেছিলেন তিনি ৷ এদিন ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয়ের রান এনে দেওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম শতরান পূর্ণ করেন অভিরথ ৷
TG20 League | Abhirath Reddy's Ton Helps Hyderabad e-Champions Beat Warangal Warriors; Make Playoffs@HydeChampions | #TG20 #AbhirathReddy #HyderabadeChampions #WWvHEC #GaduguGanesh #TG20League pic.twitter.com/C7VtJ40TL9— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 1, 2026
ই-চ্যাম্পিয়ন্স অধিনায়কের 43 বলের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল ন'টি ছয় ও সাতটি চার ৷ মাত্র 15.3 ওভারে চার উইকেটে জয়ের জন্য 178 রান তুলে নেয় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ আগামী শনিবার করিমনগর ডায়মন্ডসের মুখোমুখি হবে তারা ৷