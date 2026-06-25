অধিনায়কের ব্যাটে টানা দ্বিতীয় জয়, TG20'র শীর্ষে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স

অধিনায়কের ব্যাটে টানা দ্বিতীয় জয়, TG20'র শীর্ষে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স
এক রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করলেন ই-চ্য়াম্পিয়ন্স অধিনায়ক অভিরথ ৷ তবে তাঁর ব্যাটেই সহজ জয় পেল দল ৷
Published : June 25, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 জুন: ব্যাটার এবং বোলারদের সম্মিলিত দুরন্ত পারফরম্যান্সে প্রথম ম্য়াচে এসেছিল সহজ জয় ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে বোলাররা সেই অর্থে ছন্দে ধরা না-দিলেও দুরন্ত দলের ব্য়াটাররা ৷ অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি'র 99 রানে ভর করে TG20'র দ্বিতীয় ম্য়াচেও জয়ী হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷
এই জয়ের ফলে দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের শীর্ষেও উঠে এল রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে রাঙ্গারেড্ডি রাইজার্স'কে ছয় উইকেটে হারাল ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ 196 রান তাড়া করে 12 বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল তারা ৷ টস জিতে এদিন প্রথম ম্য়াচের মতোই প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ শুরুটা দারুণ করে রাইজার্স ৷ ওপেনিং জুটিতে ওঠে 72 রান ৷ আরাবল্লী অবনীশ 29 বলে 53 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে আউট হন ৷ মারেন সাতটি চার, দু'টি ছয় ৷ তৃতীয় উইকেটে 84 রান যোগ করে রাইজার্স'কে বড় রানের পথে এগিয়ে দেয় আদিত্য জাভ্ভাজি ও তনয় ত্য়াগরাজন জুটি ৷
22 বলে 31 রান করেন ত্যাগরাজন ৷ 35 বলে 58 করে আউট হন আদিত্য ৷ 20 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 195 রান করে রাঙ্গারেড্ডি রাইজার্স ৷ দু'টি উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার প্রণব বর্মা ৷ গত ম্য়াচে চার উইকেট শিকার করা অজয় দেব গৌড় এদিন ব্যর্থ ৷ চার ওভারে দেন 61 রান ৷
The Hyderabad E Champions double up! ✅— tg20official (@tg20official) June 25, 2026
Riding on skipper Abhirath's heroic 9️⃣9️⃣, the Champions end the Risers' winning streak and begin one of their own, pouching a commanding win! 🫡#RRRvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/zSvKIM7oFv
জবাবে 43 রানে দুই উইকেট হারালেও একার হাতে ই-চ্যাম্পিয়ন্সকে জেতান অভিরথ ৷ তৃতীয় উইকেটে সন্মুখ অশ্বিনের সঙ্গে জুটিতে তিনি যোগ করেন 55 রান ৷ অশ্বিন ফেরেন 30 রানে ৷ এক রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও বিস্ফোরক ইনিংসে জয়ের নায়ক অভিরথ-ই ৷ রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন 24 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ই-চ্য়াম্পিয়ন্স অধিনায়ক ৷
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) June 25, 2026
Brutal. Belligerent. Bombastic. Brilliant.
Abhirath Reddy Mandadi turned the game on its head with an innings that sealed the deal for his side! 🔥#RRRvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/WBuOptMlnn
45 বলে অধিনায়কের 99 রানের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ অভিরথের গড়ে দেওয়া মঞ্চে শেষটা করেন গাড়ুগু গণেশ ও যশবীর গৌড় ৷ 18 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 198 রান তুলে নেয় ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ 13 বলে 30 রানে অপরাজিত থাকেন যশবীর ৷ 25 রানে নটআউট থাকেন গত ম্য়াচের হাফসেঞ্চুরিয়ন গাড়ুগু ৷ আগামী শনিবার মেডাক ফ্যালকন্সের মুখোমুখি হবে ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷