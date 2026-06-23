অনভিত-গাড়ুগুর ব্যাটে বিরাট জয়, TG20'তে দারুণ শুরু হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের

অনভিত-গাড়ুগুর ব্যাটে বিরাট জয়, TG20'তে দারুণ শুরু হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সের
সাত উইকেটে জিতে TG20'র প্রথম সংস্করণে অভিযান শুরু করল ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ ম্যাচের সেরা অনভিত রেড্ডি ৷
Published : June 23, 2026 at 11:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 জুন: বিডিং প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক সাড়ে সাত কোটি টাকায় TG20'র হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কিনেছে ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড ৷ স্বাভাবিকভাবেই রামোজি গ্রুপের অধীনস্ত সংস্থার মালিকানাধীন দল 'হায়দারাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স' তেলেঙ্গানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কেমন পারফর্ম করে, তা নিয়ে আগ্রহের শেষ ছিল না শহরের ক্রিকেট অনুরাগীদের ৷ মঙ্গলবার জমকালো ভাবেই লিগের শুরুটা হল ই-চ্যাম্পিয়নদের ৷ পালামুরু স্ট্রাইকার্স'কে সাত উইকেটে হারিয়ে TG20'তে অভিযান শুরু করল তারা ৷
বল হাতে এদিন ই-চ্যাম্পিয়ন্সের জয়ের নায়ক যদি হন অজয় দেব গৌড়, তাহলে ব্যাট হাতে ম্যাচ জেতালেন অনভিত রেড্ডি ও গাড়ুগু গণেশ ৷ দুই ব্যাটারের অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে 26 বল বাকি থাকতে 142 রান তাড়া করে জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷
এদিন রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রতিপক্ষ পালামুরু'কে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ পালামুরু স্ট্রাইকার্সের হয়ে সর্বাধিক 22 বলে 35 রান করেন রোহিত রায়ুড়ু ৷ এছাড়া 30 রান করেন ওপেনার ভিগ্নেশ রেড্ডি এবং প্রতীক পাওয়ার ৷ সর্বাধিক 11 লক্ষ টাকায় ভারতের প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেটার অজয় দেব গৌড়'কে দলে নিয়েছে ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ এদিন 21 রানে চার উইকেট নিয়ে আস্থার মর্যাদা দিলেন গৌড় ৷ জোড়া উইকেট নিলেন যশবীর গৌড় ও প্রণব বর্মা ৷ হায়দরাবাদ বোলারদের দাপটে 19.4 ওভারে 141 রানে অলআউট হয়ে যায় পালামুরু স্ট্রাইকার্স ৷
#HyderabadEChampions ने #TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया.#TG20League pic.twitter.com/tu1tWEvpDY— ETVBharat Hindi (@ETVBharatHindi) June 23, 2026
জবাবে 55 রানে তিন উইকেট হারিয়ে একসময় চাপে পড়ে যায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ এরপর দলের হাল ধরেন অনভিত ও গাড়ুগু ৷ চতুর্থ উইকেটে দু'জনের 92 রানে অবিভক্ত জুটি কাঙ্খিত জয় এনে দেন ই-চ্যাম্পিয়নকে ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে অপরাজিত থাকেন দু'জনেই ৷ চারটি চার ও দু'টি ছ'য়ে 42 বলে 53 রান করে ম্যাচের সেরা অনভিত ৷ 15.4 ওভারে ওভার বাউন্ডারিতে উইনিং স্ট্রোক আসে তাঁর ব্যাটে ৷ 30 বলে 50 রানে অপরাজিত থাকেন গাড়ুগু গণেশ ৷ তিন উইকেট হারিয়ে 147 রান তুলে নেয় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷