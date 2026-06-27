জয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে ফের TG20'র শীর্ষে হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স

জয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে ফের TG20'র শীর্ষে হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স
TG20'তে অপ্রতিরোধ্য রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ মেডাক ফ্যালকন্স'কে হারিয়ে জয়ের হ্য়াটট্রিক করল তারা ৷
Published : June 27, 2026 at 6:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 জুন: অনুরাগ নালগোন্ডা নাইটস'কে সরিয়ে ফের TG20'র পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ শনিবার মেডাক ফ্যালকন্সকে 46 রানে হারিয়ে জয়ের হ্য়াটট্রিক করল রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ব্য়াট হাতে 93 রান করে ম্য়াচের সেরা ওপেনার বিকাশ রেড্ডি ৷ বল হাতে চার উইকেট নিয়ে দুরন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার অজয় দেব গৌড় ৷ 241 রান তাড়া করতে নেমে 194 রানে শেষ ফ্যালকন্স ৷
রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন টসভাগ্য সঙ্গ দেয়নি ই-চ্যাম্পিয়ন্সের ৷ টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করে তারা ৷ কিন্তু ফ্যালকন্স অধিনায়কের সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে বিপক্ষের দুই ওপেনারের কারণে ৷ ওপেনিং জুটিতে 117 রান তোলে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ গত ম্য়াচে 99 রান করা অভিরথ রেড্ডির ব্যাট থেকে আসে 59 রান ৷ তাঁর 27 বলের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও তিনটি ছয় ৷
এরপর দ্বিতীয় উইকেটে নীতীন নায়েক'কে সঙ্গে নিয়ে 44 রান যোগ করেন আরেক ওপেনার বিকাশ রেড্ডি ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে তিনি সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি থেকে সাত রান দূরে থেমে যায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ওপেনারের ইনিংস ৷ তাঁর 48 বলে 93 রানের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও ছ'টি ছয় ৷ সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও ই-চ্য়াম্পিয়ন্সকে বড় রানের ভিতে দাঁড় করিয়ে আসেন তিনি ৷
Hat-trick unlocked 3️⃣#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #MedakFalcons #Cricket pic.twitter.com/aOGD18Ymqq— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 27, 2026
এরপর দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ শেষদিকে গাড়ুগু গণেশের সাত বলে 22 রানের ক্যামিয়ো আট উইকেট হারিয়ে 240 রান তুলতে সাহায্য করে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স'কে ৷ ফ্যালকন্সের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন গাজি আব্বাস ও বিক্রম নায়েক ৷
রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় ফ্য়ালকন্স ৷ নমন আগরওয়ালকে শূন্য় রানে ফেরান প্রাক্তন জাতীয় অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেটার অজয় দেব গৌড় ৷ এরপর দলীয় 66 রানের মাথায় ঈশান শর্মাকে ফেরান প্রণব বর্মা ৷ তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক রবি তেজা'র সঙ্গে জুটিতে 63 রান যোগ করেন বিক্রম নায়েক ৷ দারুণ ব্য়াটিং করছিলেন বিক্রম ৷ ন'টি চার ও চারটি ছ'য়ে 42 বলে 75 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ তবে তিনি আউট হতেই জয়ের আশা ফিকে হয় ফ্যালকন্সের ৷ 31 রানে আউট হন রবি তেজা ৷ 38 রান করেন বরুণ ইয়েরাম ৷
He's charged up! ⚡️— tg20official (@tg20official) June 27, 2026
We're now calling the cult classic Dragon Ball G! 🔥#MFvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/5WHSSxrRAm
শেষদিকে ফ্যালকন্সের লোয়ার-অর্ডারে ধস নামান অজয় গৌড় ৷ চার ওভারে 20 রান দিয়ে প্রথম ম্য়াচের মতোই চার উইকেট নেন তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত 20 ওভারে নয় উইকেটে 194 রানে থামে মেডাক ফ্যালকন্সের ইনিংস ৷ 46 রানে জিতে ফের পয়েন্টস টেবলের মগডালে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ গত ম্য়াচে রাঙ্গারেড্ডি রাইজার্স'কে হারিয়ে প্রথমবার শীর্ষস্থান দখল করেছিল তারা ৷