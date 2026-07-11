অধিনায়কের ব্যাটে TG20'র ফাইনালে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স

অধিনায়কের ব্যাটে TG20'র ফাইনালে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স
রবিবাসরীয় ফাইনালে অনভিতা খাম্মাম অ্য়াসেসের মুখোমুখি হবে রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন হায়দরাবাদ ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷
Published : July 11, 2026 at 9:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 11 জুলাই: চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারের ভুল শুধরে নিল হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে করিমনগর ডায়মন্ডস'কে হেলায় হারিয়ে প্রথম TG20'র ফাইনাল নিশ্চিত করল রামোজি গ্রুপ মালিকানাধীন ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷ বোলারদের দুরন্ত পারফরম্য়ান্সের পর অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডির ব্য়াটে এদিন ই-চ্যাম্পিয়ন্স জিতল আট উইকেটে ৷
লিগে সাত ম্যাচের সবক'টি জিতে কোয়ালিফায়ারে প্রবেশ করেছে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেসের কাছে প্রতিযোগিতায় প্রথম হারের স্বাদ পেয়েছিল তারা ৷ ফলত ফাইনালের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয় ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের ৷
শুক্রবার রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ডায়মন্ডস ৷ রাঙ্গারেড্ডি রাইজার্স'কে এলিমিনেটরে হারিয়ে কোয়ালিফায়ারের টিকিট পায় তারা ৷ তবে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স বোলারদের দাপটে এদিন সাত উইকেট হারিয়ে 157 রানের বেশি তুলতে পারেনি ডায়মন্ডস ৷ প্রতিযোগিতায় ব্য়াট হাতে দুরন্ত ফর্মে থাকা ডায়মন্ডস অধিনায়ক তন্ময় আগরওয়াল'কে মাত্র 10 রানে ফেরান সন্মুখা অশ্বিন ৷ ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের সবচেয়ে সফল বোলার এই স্পিনার ৷ চার ওভারে 22 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন তিনি ৷ ডায়মন্ডসের হয়ে সর্বাধিক 31 বলে 38 রান করেন এইচকে সিমহা ৷
One step away from history. 🏆— tg20official (@tg20official) July 10, 2026
Hyderabad E Champions chase down 158 with ease, defeating Karimnagar by 8 wickets to book the final spot in the inaugural Sreenidhi University TG20 Final.
A blockbuster title clash awaits.#Qualifier2 #HECvKD #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/9LQ7yZaaAN
ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেনে অজয় দেব গৌড় এবং প্রণব বর্মাও ৷ জবাবে অভিরথ রেড্ডি ও বিকাশ রেড্ডির 124 রানের ওপেনিং জুটিই জয় নিশ্চিত করে দেয় ই-চ্য়াম্পিয়ন্সের ৷ 31 বলে 45 করেন বিকাশ ৷ 49 বলে 82 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে আউট হন অধিনায়ক অভিরথ ৷ মারেন সাতটি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ দুই ওপেনার আউট হলেও জয় আটকানোর কোনও প্রশ্নই ছিল না হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির ৷
The Final Frontier! 🏆— tg20official (@tg20official) July 10, 2026
Two teams have booked their dates with destiny.
One last clash. One final push.#SreenidhiUniversityTG20 Final. 12 July. 7:30pm.#ManaCricketShuru pic.twitter.com/E0JWutk9Jb
12 বলে 25 রানে অপরাজিত থেকে হায়দরাবাদ'কে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন বৈষ্ণব রেড্ডি ৷ এক বলে চার রানে নটআউট থাকেন যশবীর গৌড় ৷ উইনিং স্ট্রোক আসে তাঁর ব্য়াটেই ৷ 15.3 ওভারেই দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 160 রান তুলে নেয় ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ রবিবার ফাইনালে ফের অনভিতা খাম্মাম অ্য়াসেসের মুখোমুখি হবে তারা ৷