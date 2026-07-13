কোয়ালিফায়ারে হারের বদলা ফাইনালে, খাম্মাম অ্যাসেস'কে হারিয়ে প্রথম TG20 জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স

কোয়ালিফায়ারে হারের বদলা ফাইনালে, খাম্মাম অ্যাসেস'কে হারিয়ে প্রথম TG20 জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স
তিন উইকেট তুলে নিয়ে ফাইনালের সেরা ই-চ্যাম্পিয়ন্স স্পিনার যশবীর গৌড় ৷ টুর্নামেন্ট সেরা চ্যাম্পিয়ন দলেরই অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি ৷
Published : July 13, 2026 at 1:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: যেভাবে টুর্নামেন্ট জুড়ে তারা পারফর্ম করেছে, তাতে ফাইনালে ফেভারিট হিসেবে শুরু করেছিল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্সই ৷ অন্যদিকে প্রথম কোয়ালিফায়ারে জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে খেতাবি লড়াইয়ে নেমেছিল অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷ কিন্তু কোয়ালিফায়ারের পারফরম্যান্স তারা ধরে রাখতে ব্যর্থ ৷ পক্ষান্তরে প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারের বদলা নিয়ে ফাইনালে বাজিমাত ই-চ্যাম্পিয়ন্সের ৷ খাম্মাম অ্যাসেস'কে ছয় উইকেটে হারিয়ে TG20'র প্রথম সংস্করণে খেতাব জিতল রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রবিবার টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে খাম্মাম অ্যাসেস ৷ কিন্তু ই-চ্যাম্পিয়ন্স বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে সেভাবে সুবিধা করতে পারেননি অ্যাসেস ব্যাটাররা ৷ ব্যতিক্রম প্রথম কোয়ালিফায়ারের নায়ক মিকিল জয়সওয়াল ৷ তাঁর 39 বলে 65 রানে ভর করেই আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 157 রান তোলে খাম্মাম অ্য়াসেস ৷ মিকিল মারেন চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ অ্যাসেসের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান কোদিমেলা হিমাতেজা'র ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 94 রান ৷
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ই-চ্যাম্পিয়ন্সের হয়ে 17 রানে তিন উইকেট বাঁ-হাতি স্পিনার যশবীর গৌড়ের ৷ ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ দু'টি করে উইকেট নেন অজয় দেব গৌড় ও দেব মেহতা ৷ জবাবে শুরুতেই চার রানে ওপেনার বিকাশ রেড্ডি'র উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি'র সঙ্গে 59 রান যোগ করে জয়ের রাস্তা গড়ে দেন সন্মুখা অশ্বিন ৷ তিনি করেন 21 বলে 36 রান ৷ একাধিক ক্যাচ মিস করে ম্যাচ হাতছাড়া করে খাম্মাম অ্যাসেস ৷
Every wicket told a story. 📖⚡— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
And every celebration was a reminder of how badly they wanted it. 🏆#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/e7TioQfdtY
অশ্বিন আউট হওয়ার পর বৈষ্ণব রেড্ডির সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 32 রান যোগ করে আউট হন অভিরথ ৷ 30 বলে ঝোড়ো 48 করে ফেরেন তিনি ৷ মারেন ছ'টি চার ও একf ছয় ৷ 549 রান করে টুর্নামেন্টের সেরা ই-চ্যাম্পিয়ন্স দলনায়ক অভিরথ ৷ এরপর পাঁচ রানে দ্রুত আউট হন যশবীর গৌড়ও ৷ তবে ই-চ্যাম্পিয়ন্সের জয় আটকায়নি ৷ অবিভক্ত পঞ্চম উইকেটে 51 রান যোগ করে দলকে খেতাব এনে দেন বৈষ্ণব ও প্রণব বর্মা ৷
28 বলে 41 রানে অপরাজিত থাকেন বৈষ্ণব ৷ 16 বলে 19 রানে নটআউট থাকেন প্রণব ৷ 17.3 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ম্যাচ এবে সেইসঙ্গে খেতাব জিতে নেয় ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷