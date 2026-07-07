অল-উইন রেকর্ড নিয়ে কোয়ালিফায়ারে খাম্মাম অ্যাসেসের মুখোমুখি ই-চ্য়াম্পিয়ন্স

অল-উইন রেকর্ড নিয়ে কোয়ালিফায়ারে খাম্মাম অ্যাসেসের মুখোমুখি ই-চ্য়াম্পিয়ন্স
আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে অনভিতা খাম্মাম অ্য়াসেসের মুখোমুখি হবে ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷
Published : July 7, 2026 at 2:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: অপ্রতিরোধ্য হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ প্রথম ছ'টি ম্য়াচের সবক'টি জিতে লিগের শীর্ষস্থান নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ আর সোমবার অনুরাগ নালগোন্ডা নাইটস'কে হারিয়ে অল-উইন রেকর্ড নিয়ে কোয়ালিফায়ারে প্রবেশ করল রামোজি গ্রুপের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
সপ্তম তথা লিগের শেষ ম্যাচে এদিন পাঁচ বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে ম্য়াচ জিতল ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ নালগোন্ডা নাইটসের দেওয়া 188 রানের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ উইকেটে তুলে দিল লিগ-টপাররা ৷ 19 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা ই-চ্য়াম্পিয়ন্স স্পিনার সন্মুখা অশ্বিন ৷
এদিন প্রথম ব্যাট করে বরুণ গৌড়ের হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে ই-চ্যাম্পিয়ন্সের বিরুদ্ধে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে নালগোন্ডা নাইটস ৷ তিনটি চার ও তিনটি ছ'য়ে 32 বলে ঝোড়ো 53 রান করেন বরুণ ৷ 26 বলে দ্বিতীয় সর্বাধিক 36 রান করেন ওপেনার জশওয়াত মোতে ৷ শেষদিকে হর্ষবর্ধন সিং'য়ের 11 বলে 23 রানের ক্যামিয়ো নয় উইকেট হারিয়ে নাইটস'কে পৌঁছে দেয় 187 রানে ৷ 19 রানে চার উইকেট নেন অশ্বিন ৷ ম্য়াচের সেরা তিনিই ৷ এছাড়া দু'টি করে উইকেট নেন অজয় দেব গৌড় ও প্রণব বর্মা ৷
Finger on the ball. Fire in the eyes. 🌀🔥#HyderabadEChampions #TG20 #AnuragNalgondaKnights #Cricket #ShanmukhaAshwin pic.twitter.com/TtLy6P8RPp— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 6, 2026
জবাবে ব্যাটারদের সম্মিলিত পারফরম্য়ান্স ফের জয় এনে দেয় ই-চ্যাম্পিয়ন'কে ৷ 20 বলে 39 রান করেন অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডি ৷ অনভিত রেড্ডি খেলেন 30 বলে 40 রানের ইনিংস ৷ এরপর ষষ্ঠ উইকেটে অজয় দেব গৌড় ও বৈষ্ণব রেড্ডির অবিভক্ত 54 রানের জুটি জয় এনে দেয় হায়দরাবাদ ফ্র্য়াঞ্চাইজি'কে ৷ 16 বলে ঝোড়ো 41 রানে অপরাজিত থাকেন বৈষ্ণব ৷ মারেন পাঁচটি ছয় ৷ জোড়া উইকেটের পাশাপাশি 24 বলে 34 রানে অপরাজিত থাকেন অজয় দেব ৷
7 matches. 7 wins. Unbeaten. Unstoppable. 💪🏻#HyderabadEChampions #TG20 #AnuragNalgondaKnights #Cricket pic.twitter.com/KqhJt5a50S— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 6, 2026
19.1 ওভারে পাঁচ উইকেটে 189 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ আগামী 9 জুলাই অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেসের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলবে ই-চ্যাম্পিয়ন ৷ সেই ম্য়াচ জিতলেই ফাইনালে তারা ৷ সাত ম্য়াচে 10 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থান ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে খাম্মাম অ্য়াসেসের ৷