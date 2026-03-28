আইপিএল বোধনে অনুরাগীদের খারাপ খবর দিল সিএসকে, চোটের জন্য নেই ধোনি
পায়ের পেশিতে টান ৷ তাই আপাতত রিহ্যাবে পাঁচবারের খেতাবজয়ী অধিনায়ক ৷ বিবৃতিতে জানাল চেন্নাই সুপার কিংস ৷
Published : March 28, 2026 at 3:59 PM IST
চেন্নাই, 28 মার্চ: ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে শনিবার শুরু হচ্ছে আইপিএলের 19তম সংস্করণ ৷ তবে প্রতিযোগিতার বোধনের দিন অনুরাগীদের খারাপ খবর দিল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ চোটের কারণে প্রথম দু'সপ্তাহ চলতি আইপিএলে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই পাঁচবার ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ট্রফি দেওয়া অধিনায়কের ৷ শনিবার এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিল সিএসকে ৷
পায়ের পেশিতে (কাফ মাসল) টান ধরায় প্রথম দু'সপ্তাহের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ শনিবার এক বিবৃতিতে জানাল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ এমনিতেই 2026 আইপিএলে ধোনির অংশগ্রহণ নিয়ে যদি-কিন্তুর অবকাশ রয়েছে ৷ 44 বছরে এসে ধোনির পক্ষে টুর্নামেন্টের সব ম্য়াচ খেলা সম্ভব নয় ৷ ফলত ধোনি ইয়েলো জার্সিতে কোন কোন ম্য়াচ খেলবেন, তা জানার বিষয়ে একটা বাড়তি আগ্রহ ছিল অনুরাগীদের ৷ এমন সময় লিগের প্রাথমিক পর্ব থেকে 'থালা'র ছিটকে যাওয়া অনুরাগীদের হতাশ করল বৈকি ৷
শনিবার সকালে সিএসকে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বলা হয়, "এমএস ধোনি বর্তমানে কাফ মাসলে চোটের জন্য রিহ্যাবে রয়েছেন ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে 2026 আইপিএলের প্রথম দু'সপ্তাহ সম্ভবত নেই তিনি ৷" ধোনি দু'সপ্তাহ পর যে ফিরবেন, এমন নিশ্চয়তাও দেওয়া মিলছে কই ? এমনিতেই চলতি মরশুমটা সম্ভবত ধোনি শেষ আইপিএল মরশুম ৷ বিভিন্ন মহলে চর্চা তেমনই ৷ এই চোট আইপিএল থেকে ধোনির অবসর তরান্বিত করে কি না, সেটাই দেখার ৷
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
যদিও আইপিএল অভিযান শুরুর আগে শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে অনুশীলন ম্যাচের যে ঝলক পোস্ট করা হয়েছে, সেখানে অবশ্য ধোনিকে ব্য়াটিং করতে দেখা গিয়েছে ৷ যা অন্ততপক্ষে কয়েকটি ম্যাচে ধোনির খেলার সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে ৷ উল্লেখ্য 2020, 2011, 2018, 2021, 2023 সালে ধোনির অধিনায়কত্বে আইপিএল খেতাব জিতেছে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ সর্বাধিক খেতাব জয়ের নিরিখে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে একই মেরুতে রয়েছে দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ৷
আগামী 30 মার্চ গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্য়াচ খেলবে সিএসকে ৷ 3 এপ্রিল পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম হোম ম্য়াচ রুতুরাজ গায়কোয়াড় অ্যান্ড কোম্পানির ৷