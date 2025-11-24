ETV Bharat / sports

অকশনের ঝক্কি এড়িয়ে আইপিএলে ক্রিকেটারদের দলবদল, কী এই ট্রেড উইন্ডো ?

আইপিএল 2026-এর আগে ট্রেড উইন্ডোয় সঞ্জু স্য়ামসন ও রবীন্দ্র জাদেজার মধ্যে সোয়্যাপ ডিল সেরেছে রাজস্থান ও চেন্নাই ৷

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: আগামী 16 ডিসেম্বর আবুধাবিতে বসছে 2026 আইপিএলের মিনি অকশন ৷ 19তম সংস্করণের আগে দলের খামতিপূরণের জন্য নিলাম পর্বে প্রচেষ্টার খামতি রাখবে না 10টি ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ইতিমধ্যে আগামী মরশুমের জন্য ক্রিকেটার ধরে রাখার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কোটিপতি লিগে ৷ একইসঙ্গে খোলা রয়েছে ট্রেড উইন্ডো ৷ আর ট্রেড উইন্ডোয় সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় দলবদলের সাক্ষী থেকেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ ৷ তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার এবং গত মরশুমের অধিনায়ক সঞ্জু স্য়ামসনকে দিয়ে চেন্নাই থেকে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস ৷

  • জেনে নেওয়া যাক কী এই ট্রেড উইন্ডো: ট্রেড উইন্ডো এমন একটি মাধ্যম, যেখানে নিলাম-পর্ব এড়িয়ে পছন্দসই কোনও ক্রিকেটারকে দলে নিতে পারে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ পুরো বিষয়টি অবশ্য ঘটে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সম্মতির ভিত্তিতে ৷
  • দু'টো ভাগে হয় চুক্তি: ট্রেড উইন্ডোর মাধ্যমে ক্রিকেটার কেনাবেচার ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টো ভাগ রয়েছে ৷ একটি হয় অল-ক্যাশ ডিল আর অন্যটি প্লেয়ার সোয়্যাপ ৷ প্রথম ক্ষেত্রে কোনও ক্রিকেটার দলবদল করে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যান অর্থের বিনিময়ে ৷ সেক্ষেত্রে গত নিলামে যে দামে তিনি বিক্রিত হয়েছিলেন, সমপরিমাণ অর্থ নয়া ফ্র্য়াঞ্চাইজি প্রদান করে ক্রিকেটারের পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৷

দ্বিতীয় চুক্তিটি বেশ আকর্যণীয় ৷ এক্ষেত্রে দু'টি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে অর্থের বদলে ক্রিকেটার দেওয়া-নেওয়া চলে ৷ অর্থাৎ, একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি একজন ক্রিকেটারকে ছেড়ে পছন্দসই কোনও ক্রিকেটারকে দ্বিতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে চেয়ে নিতে পারে ৷ যেটা এবারে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যেই ৷ এক্ষেত্রে অবশ্য সঞ্জুর পরিবর্তে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ইংরেজ অলরাউন্ডার স্যাম কারেনকেও দলে টেনেছে রয়্যালস ব্রিগেড ৷

  • রয়েছে ব্যতিক্রম: আইপিএলের ট্রেড উইন্ডোয় সাধারণত এই দু'টি চুক্তির বাইরে গিয়ে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী চুক্তি হয়ে থাকে ৷ যেমনটা হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়ার ক্ষেত্রে ৷ 2024 ট্রেড উইন্ডোয় গুজরাত টাইটান্স থেকে বরোদা অলরাউন্ডারকে পুনরায় দলে নিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে পান্ডিয়াকে পেতে নিলামের অর্থের সঙ্গে অতিরিক্ত ট্রান্সফার-ফি গুনতে হয়েছিল মুম্বইকে ৷

এরকমই একটি উদাহরণ রয়েছে 2023 সালে ৷ সেবার লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যে সোয়্য়াপ হয়েছিল আবেশ খান এবং দেবদূত পারিক্কলকে নিয়ে ৷ লখনউ ছেড়ে রাজস্থানে গিয়েছিলেন আবেশ ৷ ফাস্ট বোলারের পরিবর্তে টপ-অর্ডার ব্যাটার দেবদূত পারিক্কলকে দলে নিয়েছিল লখনউ ৷ তবে চুক্তিতে সমতা আনতে রাজস্থানকে অতিরিক্ত সোওয়া দু'কোটি টাকা প্রদান করেছিল এলএসজি ৷

  • কতদিন খোলা থাকে ট্রেড উইন্ডো: ট্রেড উইন্ডো সাধারণত খুলে যায় আইপিএল শেষ হওয়ার এক মাসের মাথায় ৷ পরবর্তী নিলামের এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত তা খোলা থাকে ৷ নিলাম শেষে ফের খুলে যায় এই উইন্ডো, যা বন্ধ হয় আইপিএল শুরু হওয়ার এক মাস আগে ৷ উল্লেখ্য, 2026 আইপিএলের আগে ট্রেড উইন্ডোয় সঞ্জু, জাদেজার মধ্যে সোয়্যাপ ডিল ছাড়াও বেশ কিছু দলবদল হয়েছে ৷ যেমন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছেড়ে লখনউ সুপার জায়ান্টসে গিয়েছেন মহম্মদ শামি ৷ শার্দূল ঠাকুর এবং শেরফান রাদারফোর্ডকে যথাক্রমে লখনউ এবং গুজরাত থেকে ক্যাশ ডিলে নিয়েছে মুম্বই শিবির ৷ অন্যদিকে অর্জুন তেন্ডুলকরকে লখনউয়ের হাতে তুলে দিয়েছে তাঁরা ৷

