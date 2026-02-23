প্রোটিয়াদের কাছে ধরাশায়ী ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ কতোটা ? রইল সমীকরণ

প্রোটিয়াদের কাছে ধরাশায়ী ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ কতোটা ? রইল সমীকরণ
বাকি দু'টি ম্যাচের একটি জিতলেও অঙ্কের বিচারে সেমিতে যাওয়ার ক্ষীণ আশা বেঁচে থাকবে সূর্যদের ৷ জেনে নিন কীভাবে ?
Published : February 23, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 ফেব্রুয়ারি: বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে বটে, তবে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও জোরালো রয়েছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হার মেনে নেওয়া গেলেও যেভাবে বা যত ব্যবধানে ভারত হেরেছে, সেটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না অনুরাগী কিংবা বিশেষজ্ঞ মহলে ৷
188 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমে রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে 111 রানে শেষ হয়েছে তারকাসমৃদ্ধ ভারতীয় ব্য়াটিং ৷ যাকে সবরমতীতে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সলিলসমাধি বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচ 76 রানে হেরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের নেট রান-রেট গিয়ে ঠেকেছে -3.800'তে ৷ আর সেটাই মাথাব্য়থার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ, সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে ৷
আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে বাকি দু'ম্যাচের কোনওটিতে পা হড়কানোর জায়গা নেই ৷ এমনকী জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জোড়া জয় যে নিশ্চিতভাবে সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানিকে শেষ চারে নিয়ে যাবে তেমনটাও নয় ৷ তাহলে কোন পথে ভারত যাবে সেমিফাইনালে, রইল সমীকরণ
- সমীকরণ 1: জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চেন্নাই এবং কলকাতায় যদি ভারতীয় দল জেতে, তাহলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াবে চার ৷ সেক্ষেত্রে জটিল সমীকরণে না-গিয়ে সরাসরি সূর্যদের সেমিফাইনালে চলে যাওয়ারই কথা ৷ কিন্তু সমস্যাটা ভারতের তৈরি হবে যদি দক্ষিণ আফ্রিকা সুপার-এইটে তাদের বাকি দু'টি ম্যাচের একটিতে জেতে এবং জিম্বাবোয়ে বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্য়াচের বিজয়ী যদি প্রোটিয়াদের পরাস্ত করে ৷ সেক্ষেত্রে তিনটি দল চার পয়েন্ট নিয়ে সুপার-এইট পর্ব শেষ করবে ৷ তখনই দেখা হবে নেট রান-রেট ৷ তাই ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা যদি তাদের বাকি দু'টি ম্যাচ জিতে নেয় তাহলে এসব সমীকরণের পথে হাঁটতে হবে না ৷
𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐮𝐧 👏— ICC (@ICC) February 22, 2026
India's 12-match unbeaten run at the #T20WorldCup ends with the loss to South Africa.
Watch the highlights of the contest 🎥 https://t.co/zrJnDpNxQ9 pic.twitter.com/fYiy6NwCrr
- সমীকরণ 2: ভারত যদি বাকি দু'টি ম্যাচের একটিতে জেতে তাহলেও অঙ্কের বিচারে সেমিতে যাওয়ার ক্ষীণ আশা বেঁচে থাকবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ সেক্ষেত্রে ভারতকে জিততে হবে জিম্বাবোয়ে বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্য়াচের বিজয়ীদের বিরুদ্ধে ৷ সেক্ষেত্রে ভারতের পাশাপাশি জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজও দু'পয়েন্ট নিয়ে সুপার-এইট শেষ করবে ৷ ফলত পুনরায় দেখা হবে রান-রেট ৷ তাই বাকি দু'টি ম্য়াচে বড়সড় জয়ই এখন লক্ষ্য সূর্যদের ৷ তাতে অন্তত রান-রেটের নিরিখে ছিটকে যাওয়ার ভয় বা আশঙ্কা কাজ করবে না ৷