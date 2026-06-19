দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে নকআউটে আয়োজক মেক্সিকো

দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে নকআউটে আয়োজক মেক্সিকো
বিপক্ষ রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে ম্য়াচের একমাত্র গোলটি করেন লুইস রোমো ৷ প্রথম ম্য়াচে প্রোটিয়াদের হারিয়েছিল মেক্সিকো ৷
Published : June 19, 2026 at 9:47 AM IST
জাপোপান (মেক্সিকো), 19 জুন: প্রথম ম্য়াচ জিতে থাকার সুবাদে দু'দলের সামনেই হাতছানি ছিল নকআউটের ৷ মুখোমুখি সাক্ষাতে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সেই সুযোগ লুফে নিল আয়োজক মেক্সিকো ৷ প্রথম দল হিসেবে 2026 বিশ্বকাপের রাউন্ড অব 32-এ জায়গা করে নিল তারা ৷ জয়সূচক গোলটি করে ম্য়াচে পার্থক্য গড়ে দিলেন লুইস রোমো ৷
1998 এবং 2018 ৷ এর আগে বিশ্বকাপে দু'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দেশ ৷ যেখানে জোড়া ম্য়াচ জিতে পাল্লা ভারী ছিল মেক্সিকোরই ৷ তবে শুক্রবার লড়াই হল তুল্যমূল্য ৷ কিন্তু 50 মিনিটে গোলরক্ষক ও রক্ষণভাগের ফুটবলারের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে ম্য়াচ হারতে হল কোরিয়াকে ৷
এদিন প্রথমার্ধে দাপট ছিল মেক্সিকোর ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে সন হিউং মিন অ্যান্ড কোম্পানি ৷ কিন্তু 50 মিনিটে খেলার গতির খানিকটা বিরুদ্ধেই গোল করে যায় মেক্সিকো ৷ বক্সের মধ্যে আপাত নিরীহ একটি বল লাফিয়ে কব্জা করেন কোরিয়া গোলরক্ষক কিম সিউং গিউ ৷ কিন্তু মাটিতে পড়ার মুহূর্তে সতীর্থ এক ডিফেন্ডারের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষে বল হাতছাড়া হয়ে যায় ৷ ওত পাতা শিকারির মত সেই বল জালে পাঠান রোমো ৷
87 মিনিটে সমতা ফেরানোর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এশিয়ার দেশটি ৷ কিন্তু চো গুয়ে সুং'য়ের ক্লোজ রেঞ্জ হেডার দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন মেক্সিকো দুর্গের শেষ প্রহরী রাউল ব়্যাঙ্গেল ৷ ফিরতি বলে হিউন জুনের প্রয়াস ততোধিক দক্ষতায় রক্ষা করে দলের তিন পয়েন্ট এবং নকআউটে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক ৷ গত বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া উত্তর আমেরিকার দেশটি এবার ঘরের মাঠে খেলার সুবিধে নিয়ে প্রথম দল হিসেবে পৌঁছে গেল নকআউটে ৷
A victory built on effort and heart. ❤️— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 19, 2026
Thank you, Incondicionales. Thank you, Guadalajara. For another unforgettable World Cup night! 🌎#SomosMéxico 🇲🇽 #FWC26 #MD2 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mROo17fGs1
প্রথম ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 2-0 গোলে হারিয়েছিল তারা ৷ অর্থাৎ, দু'টি ম্যাচেই ক্লিনশিট রাখল মেক্সিকো ৷ অন্যদিকে প্রথম ম্য়াচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্য়াচ হেরে নকআউটের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল দক্ষিণ কোরিয়ার ৷ আপাতত দু'ম্য়াচে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে তারা ৷ 25 জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে এশিয়ান জায়ান্টরা ৷
🇲🇽 Mexico have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে গ্রুপ-এ'র আরেকটি ম্য়াচে চেকিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ যে ম্য়াচটি 1-1 গোলে শেষ হয় ৷ ছ'মিনিটে মিশাল সাদিলেক গোল করে চেকিয়াকে এগিয়ে দেন ৷ 83 মিনিটে পেনাল্টি থেকে তা শোধ করেন তাবোহো মোকোয়েনা ৷