ETV Bharat / sports

খেলরত্নের জন্য মনোনীত হার্দিক, অর্জুনের দৌড়ে নেই কোনও ক্রিকেটার-ফুটবলার

খেলরত্ন প্রাপকের তালিকায় দ্বিতীয় কোনও অ্যাথলিটের নাম না-থাকায় হার্দিকের সম্মানপ্রাপ্তি কার্যত নিশ্চিত ৷

HARDIK SINGH
হার্দিক সিং (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 25 ডিসেম্বর: চলতি বছর মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন সম্মানের জন্য প্রস্তাবিত হল হার্দিক সিং'য়ের নাম ৷ বুধবার নির্বাচক প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী 2025 সালে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন জাতীয় হকি দলের সহঅধিনায়ক ৷ খেলরত্ন প্রাপকের তালিকায় দ্বিতীয় কোনও অ্যাথলিটের নাম না-থাকায় হার্দিকের সম্মানপ্রাপ্তি একপ্রকার নিশ্চিত ৷

গতবছর ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মেজর ধ্য়ানচাঁদ খেলরত্ন সম্মান পেয়েছিলেন চার ক্রীড়াবিদ ৷ যাঁদের মধ্যে ছিলেন শুটার মনু ভাকের, দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ, প্যারা-অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার ও জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ এবার সেই সংখ্য়াটা মাত্র এক ৷ হরমনপ্রীত সিং'য়ের ডেপুটি হার্দিক 2021 টোকিয়ো ও 2025 প্যারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ৷ চলতি বছরে দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এশিয়া কাপের দলেও ছিলেন তিনি ৷

27 বছর বয়সি হার্দিক এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন 164টি ম্য়াচ ৷ ক্রীড়ায় দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে মনোনীত হয়ে ধনরাজ পিল্লাই, সর্দার সিং, রানি রামপাল, পিআর শ্রীজেশ, মনপ্রীত সিং এবং হরমনপ্রীত সিং'য়ের মতো তারকাদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন তিনি ৷ 2012 লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী কিংবদন্তি শুটার গগন নারাং নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি খেলরত্নের জন্য বুধবার বেছে নিয়েছে হার্দিককে ৷ নারাং বর্তমানে দেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্টও বটে ৷

খেলরত্নের পাশাপাশি অর্জুন পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে 24 জন অ্যাথলিটকে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সেই তালিকায় নাম নেই কোনও ক্রিকেটারের ৷ চলতি বছর প্রথমবার মহিলা ক্রিকেটে বিশ্বজয় করেছে ভারতীয় দল ৷ কিন্তু সেই দলের কোনও ক্রিকেটারেরও নাম নেই ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কারের মনোনয়নে ৷ যা বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ এখন দেখার পুনর্বিবেচনা করে পরবর্তীতে কোনও ক্রিকেটারের নাম অর্জুনের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক নির্বাচিত করে কি না ৷ এমনকী অর্জুনের দৌড়ে নেই কোনও ফুটবলারও ৷

অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন যোগাসন অ্যাথলিট আরতি পাল ৷ প্রথম যোগাসন অ্যাথলিট হিসেবে ক্রীড়াক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানের জন্য প্রস্তাবিত হল তাঁর নাম ৷ জাতীয় স্তরের পাশাপাশি মহাদেশীয় স্তরেও বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন আরতি ৷ এছাড়া মহিলা অ্যাথলিটদের মধ্যে বাংলার রাইফেল শুটার মেহুলি ঘোষ, বাংলার প্য়াডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, বাংলার জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক, শাটলারদ্বয় তৃষা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ, দাবায় বিশ্বজয়ী দিব্যা দেশমুখকে অর্জুনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৷

  • একনজরে অর্জুনের জন্য প্রস্তাবিত নাম: তেজস্বীন শঙ্কর (অ্যাথলেটিক্স), প্রিয়াঙ্কা (অ্যাথলেটিক্স), নরেন্দ্র (বক্সিং), ভিদিথ গুজরাতি (দাবা), দিব্যা দেশমুখ (দাবা), ধনুশ শ্রীকান্ত (ডিফ শুটিং), প্রণতি নায়েক (জিমন্যাস্টিক), রাজকুমার পাল (হকি), সুরজিৎ (কবাডি), নির্মলা ভাটি (খো খো), রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল (প্যারা-শুটিং), একতা ভিয়ান (প্যারা-অ্য়াথলেটিক্স), পদ্মনাভ সিং (পোলো), অরবিন্দ সিং (রোয়িং), অখিল শেওরান (শুটিং), মেহুলি ঘোষ (শুটিং), সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় (টেবল টেনিস), সোনম মালিক (কুস্তি), আরতি পাল (যোগাসন), তৃষা জলি (ব্য়াডমিন্টন), গায়ত্রী গোপীচাঁদ (ব্য়াডমিন্টন), লালরেমসিয়ামি (হকি), মহম্মদ আফসল (অ্যাথলেটিক্স), পূজা (কবাডি) ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

HARDIK SINGH
KHEL RATNA AWARD 2025
ARJUNA AWARD
হার্দিক সিং
MAJOR DHYAN CHAND KHEL RATNA AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.