লক্ষ্য দ্বিতীয় খেতাব, হরমনপ্রীত'কেই নেতা বেছে বিশ্বকাপের দলঘোষণা ভারতের

লক্ষ্য দ্বিতীয় খেতাব, হরমনপ্রীত'কেই নেতা বেছে বিশ্বকাপের দলঘোষণা ভারতের
শেষবার 1975 সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় হকি দল ৷ অর্থাৎ, পাঁচ দশকের খরা কাটানোর লক্ষ্য হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : July 21, 2026 at 6:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: শেষবার খেতাব এসেছিল 1975 সালে ৷ অর্থাৎ, পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে হকিতে বিশ্বসেরা হয়েছিল ভারত ৷ আগামী মাসে বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসের মাটিতে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপের 17তম সংস্করণে দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ভারত ৷ মঙ্গলবার হকি ইন্ডিয়া'র তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হল বিশ্বকাপের জন্য ভারতের 20 সদস্যের স্কোয়াড ৷
সাম্প্রতিক অতীতে FIH প্রো-লিগে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় দল ৷ ন'দলীয় টুর্নামেন্টে অষ্টমস্থানে শেষ করেছে অলিম্পিক্সে গত দু'বারের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ বিভিন্ন লেগ মিলিয়ে 16টি ম্য়াচের মধ্যে মাত্র চারটি ম্য়াচে জয় পেয়েছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ হেরেছে সাতটি ম্যাচ এবং ড্র পাঁচ ম্যাচে ৷ তাই প্রো-লিগের ফলাফল দূরে সরিয়ে বিশ্বকাপে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারতীয় দল ৷
ডিফেন্ডার তথা দলের সেরা ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং'কে অধিনায়ক বেছেই 20 সদস্যের দলঘোষণা করলেন হেড কোচ ক্রেইগ ফুলটন ৷ দলে রয়েছেন দেশের হয়ে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলা মিডফিল্ডার মনপ্রীত সিং-ও ৷ প্রো-লিগের ইউরোপিয়ান লেগের স্কোয়াডে থাকা চার প্লেয়ারকে বাদ দিয়ে ঘোষিত হল ভারতের বিশ্বকাপের দল ৷ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মেলবন্ধনেই তৈরি হয়েছে ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড, জানিয়েছেন ফুলটন ৷
ভারতীয় দলের বেলজিয়ান কোচ বলেন, "অত্যন্ত ভারসাম্যযুক্ত একটা দল বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ অভিজ্ঞ এবং পারফর্ম করে নিজেদের প্রমাণ করা তরুণ প্লেয়ারদের সঠিক মেলবন্ধন রয়েছে স্কোয়াডে ৷" বিশ্বকাপে ভারতের গোলরক্ষার দায়িত্বে থাকবেন মোহিত এইচএস এবং সূরজ কারকেরা ৷ রক্ষণভাগে অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে সঙ্গ দেবেন অভিজ্ঞ জারমনপ্রীত সিং, অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, সঞ্জয় , সুমিতের মতো প্লেয়াররা ৷
Ready for the Biggest Stage. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
Here's the Indian Men's Squad for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 💙
Carrying the hopes of a nation, the squad is ready to challenge the world's best and write a new chapter in Indian hockey. 🏆
Go well, Team India! 💪… pic.twitter.com/fdN6OWKVoE
মাঝমাঠে মনপ্রীতের সঙ্গে অভিজ্ঞ হার্দিক সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, নীলকান্ত শর্মার সঙ্গে থাকছেন তরুণ তুর্কি রাজিন্দর সিং, আদিত্য অর্জুন লালাগে ৷ আক্রমণভাগের দায়িত্বে মনদীপ সিং, দিলপ্রীত সিং, অভিষেক, সুখজিৎ সিং এবং শিলানন্দ লাকরা ৷ বিশ্বকাপে গ্রুপ-ডি'তে ওয়েলস, ইংল্যান্ড ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছেন হরমনপ্রীত'রা ৷
স্বাধীনতা দিবসে ওয়েলসের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে ভারতের ৷ এরপর আগামী 17 এবং 19 অগস্ট যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে 'মেন ইন ব্লু' ৷
একনজরে ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
- গোলকিপার- মোহিত এইচএস, সূরজ কারকেরা
- ডিফেন্ডার- হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), জারমনপ্রীত সিং, অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, সঞ্জয়, সুমিত, যশদীপ সিওয়াচ
- মিডফিল্ডার- মনপ্রীত সিং, হার্দিক সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, নীলকান্ত শর্মা, রাজিন্দর সিং, আদিত্য অর্জুন লালাগে
- ফরোয়ার্ড- মনদীপ সিং, দিলপ্রীত সিং, অভিষেক, সুখজিৎ সিং এবং শিলানন্দ লাকরা ৷