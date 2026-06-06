প্রথম ভারতীয় হিসেবে নজির ! নরওয়ে দাবায় খেতাব জিতলেন প্রজ্ঞানন্দ

প্রথম ভারতীয় হিসেবে নজির ! নরওয়ে দাবায় খেতাব জিতলেন প্রজ্ঞানন্দ
শুক্রবার শেষ রাউন্ডে প্রজ্ঞানন্দ হারান জার্মানির ভিনসেন্ট কেমারকে ৷ তারপরই ইতিহাস... প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে 'নরওয়ে চেজ' শিরোপা জিতলেন বছর কুড়ির প্রজ্ঞানন্দ।
Published : June 6, 2026 at 8:08 AM IST
অসলো (নরওয়ে), 6 জুন: 'অসম্ভবকে সম্ভব করে আরও এক সাফল্য অর্জন প্রজ্ঞানন্দের ৷ ইতিহাস গড়ে নরওয়ে দাবায় সেরার সেরা হয়ে নজির গড়লেন গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ । 2013 সালে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর ভারতীয় দাবার কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ কিংবা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের পক্ষেও এই কৃতিত্ব অর্জন এখনও সম্ভব হয়নি ।
বছর কুড়ির এই দাবাড়ু শুক্রবার জার্মানির ভিনসেন্ট কেমারকে 64 খোপের বোর্ডে হারিয়ে গড়ে ফেলেন নজির ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে নরওয়ে দাবা শিরোপা জিতে ইতিহাস গড়েন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৷ তাঁর অভিযানের অন্যতম বড় অর্জন ছিল নরওয়ে দাবায় সাতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বের পয়লা নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু'বার হারানো ৷ এই বিরল কীর্তিই তাঁর জয়ের রাস্তাটা অনেকাংশে খুলে দেয় ।
দ্বিতীয়বারের মতো নরওয়ে দাবায় অংশ নেওয়া প্রজ্ঞানন্দ শুরুতে কিছুটা ধীর গতিতে এগোলেও প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান ।দিনের শুরুতে 15 পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়স্থানে থাকা প্রজ্ঞানন্দের ঠিক যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই তিনি জ্বলে ওঠেন । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ বজায় রেখে 'ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটে' জয় ছিনিয়ে নিলেন । এই জয়ের ফলে তিন পয়েন্ট পেয়ে প্রজ্ঞার পয়েন্ট দাঁড়ায় 18-তে । যার ফলে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান তিনি ।
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
মাত্র 20 বছর বয়সি চেন্নাইয়ের এই দাবাড়ু যা করে দেখালেন তা অবাক করার মতো ৷ 2013 সালে 'নরওয়ে চেজ' প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর কোনও ভারতীয় খেতাব জিততে পারেননি ৷ এমনকী দাবার কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ বা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশও এই রেকর্ড গড়তে পারেননি ৷ চলতি বছরের শুরুর দিকে পাফোস-এ অনুষ্ঠিত ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের হতাশাজনক ফলাফল কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে প্রজ্ঞানন্দ যে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা এই কৃতিত্ব আরও একবার প্রমাণ করল ৷
নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে পড়লেও ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখেন প্রজ্ঞানন্দ এবং শেষ পর্যন্ত সেই আশা পূরণ করতে সমর্থও হন ।
Pragg couldn’t realize that he won Norway Chess 2026! 🤯🏆— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
Congratulations, Pragg! 🥳🔥 #NorwayChess pic.twitter.com/B7un878N6h
এদিন সেরার সেরা হওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হয় যখন শেষ রাউন্ডে 15.5 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার ওয়েসলি সো প্রতিদ্বন্দ্বী আলিরেজা ফিরৌজার বিরুদ্ধে ড্র করেন ৷ ফলে তাঁদের ম্যাচ গড়ায় আর্মাগেডন টাইব্রেকে । এই ফলাফল ভারতীয় দাবাড়ুর আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দেয় ৷ কারণ তিনি জানতেন দশম রাউন্ডে জয় পেলেই ভারতীয় দাবার ইতিহাসে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করবেন । আর শেষমেশ সেটাই সত্যি হল ।
অন্যদিকে, ডি গুকেশের হতাশাজনক পারফরম্যান্স তো চলছিলই । চ্যালেঞ্জার জাভোকির সিনদারভের বিপক্ষে নিজের বিশ্ব শিরোপা ধরে রাখার বছরে এই টুর্নামেন্টে তিনি কাঙ্খিত সাফল্য বা বড় কোনও জয় ছাড়াই নরেওয়ে চেজ অভিযান শেষ করেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ।