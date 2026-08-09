ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সে রুপো জয়, অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন হাই-জাম্পার বসন্ত

ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সে রুপো জয়, অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন হাই-জাম্পার বসন্ত
হাই-জাম্পের পাশাপাশি লং-জাম্পেও এসেছে পদক ৷ ভারতের ঝুলিতে এখন তিনটি পদক ৷
Published : August 9, 2026 at 2:15 PM IST
ইউজেন, 9 অগস্ট: ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় হাই-জাম্পার বসন্ত কুমার মেঘওয়াল ৷ ইউজেনে চলতি অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে শনিবার রুপো জিতলেন রাজস্থানের অ্যাথলিট ৷ কেরিয়ারের সেরা পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়ে প্রথম ভারতীয় হাই-জাম্পার হিসেবে অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে নিলেন বছর উনিশের বসন্ত ৷
ফাইনালে এদিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর পোডিয়াম ফিনিশ করেন বসন্ত ৷ রুপোজয়ের পথে এদিন 2.21 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন তিনি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে পোডিয়াম ফিনিশ করা তিন প্রতিযোগী-ই সমান দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ ভাগ করে নেন ৷ সোনাজয়ী আলজিরিয়া'র ইউনেস আইয়াচি স্বর্ণপদক জিতে নেন প্রথম প্রচেষ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করে ৷ ভারতীয় হাই-জাম্পার রুপো জেতেন দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় 2.21 মিটার লাফিয়ে এবং গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পুলে তৃতীয় প্রচেষ্টায় একই দূরত্ব লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নেন ৷
ভারতীয় হাই-জাম্পারের এই পারফরম্যান্স আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর ধারাবাহিক সাফল্যের নিদর্শন ৷ চলতি বছরেই এশিয়ান অনূর্ধ্ব-20 অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন বসন্ত ৷ এবার কেরিয়ার সেরা পারফরম্যান্সে দেশের প্রথম হাই-জাম্পার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন তিনি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বসন্ত মেঘওয়াল ভারতীয় নৌ-সেনার কর্মীও বটে ৷
Basant has soared to a historic Silver Medal in Men’s High Jump at the World Athletics U20 Championships 2026 in Oregon, USA! 🏟️— SAI Media (@Media_SAI) August 9, 2026
Clearing an impressive 2.21m, Basant narrowly missed out on Gold on countback — but secured his place in the history books as the first Indian to win… pic.twitter.com/WeQpUFw0xr
- লং-জাম্পেও এল পদক: হাই-জাম্পের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লং-জাম্পেও পদক এল ভারতের ঘরে ৷ সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পদক জিতে নিল ভারত ৷ 7.84 মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন 18 বছরের শাহনওয়াজ খান ৷ একই ইভেন্টে যথাক্রমে সোনা ও রুপো জিতেছেন যথাক্রমে ইতালির ড্যানিয়েন ইঞ্জোলি (7.97 মিটার) ও ম্য়াসন ম্যাকগ্রডার (7.96 মিটার) ৷ শাহনওয়াজও দেশের প্রথম লং-জাম্পার হিসেবে অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন ৷
HISTORIC BRONZE BY SHAHNAVAZ! 🤩🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) August 9, 2026
Shahnavaz Khan becomes the first-ever Indian Men’s Long Jumper to win a medal at the World Athletics U20 Championships. 🥉
A BRILLIANT 7.84M LEAP! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RtEX4KhYNe
অ্য়াথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম পদকটি এসেছিল জ্যাভলিন থ্রো থেকে ৷ 74.09 মিটার দূরত্ব ছুড়ে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন আশিস যাদব ৷ 10 বছর পর অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো'য়ে পদক জিতল ভারত ৷ 2016 সালে শেষবার নীরজ চোপড়া সোনা এনে দিয়েছিলেন দেশকে ৷ তাঁর 86.48 মিটারের রেকর্ড অনূর্ধ্ব-20'তে এখনও অক্ষত ৷
চলতি অনূর্ধ্ব-20 অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শেষদিব রবিবার ৷ আটটি সোনা-সহ 16টি পদক নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ ছ'টি সোনা-সহ 10টি পদক নিয়ে এই মুহূর্ত দ্বিতীয়স্থানে ইথিওপিয়া ৷ তৃতীয়স্থান রয়েছে চিন ৷