নিকোলসের সেঞ্চুরিতে ওয়েলিংটনে কিউয়িদের জোরালো প্রত্যাবর্তন, ভালো শুরু করেও খেই হারাল ভারত
পাঁচ উইকেট হারিয়ে প্রথমদিনের শেষে আয়োজকদের রান 243 ৷
Published : November 19, 2026 at 11:22 AM IST
ওয়েলিংটন, 19 নভেম্বর: 70 রানের মধ্যে ভারতীয় বোলাররা বিপক্ষের পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়ার পর মনে হয়েছিল নিজেদের ফাঁদেই পা দিতে চলেছে আয়োজকরা ৷ কিন্তু ওয়েলিংটনের গ্রিন-টপ উইকেটে ভালো শুরু করার সুবিধা কাজে লাগাতে পারল না সফরকারী টিম ইন্ডিয়া ৷ বরং ষষ্ঠ উইকেটে হেনরি নিকোলস এবং গ্লেন ফিলিপ্সের ব্যাটে বেসিন রিজার্ভের সবুজ উইকেটে জোরালো প্রত্যাবর্তন করল 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' ৷ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দিনের শেষে দলকে শক্তিশালী জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন নিকোলস ৷ শতরানের দোরগোড়ায় দ্বিতীয়জনও ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে প্রথমদিনের শেষে আয়োজকদের রান 243 ৷
শুভমন গিল যেমনটা জানিয়েছিলেন তেমনই চার পেসার নিয়ে ওয়েলিংটনে নামে টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে উল্লেখযোগ্যভাবে একাদশে জায়গা হয়নি মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজার ৷ টস জিত নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্তরণ জানান ভারত অধিনায়ক ৷ প্রথম ওভারেই অধিনায়ককে টম ল্যাথামকে ফিরিয়ে শুরুটা দারুণ করেন জসপ্রীত বুমরা ৷ ভারতীয় পেসারদের দাপটে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে 52 রানে চার উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল নিউজিল্যান্ড ৷
বিরতির পর তৃতীয় শিকার হিসেবে টম ব্লান্ডেলকে তুলে নেন 'বুম বুম' ৷ 70 রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পর কিউয়িদের প্রত্যাবর্তনের লড়াই ৷ বেসিন রিজার্ভের সবুজ উইকেটে ভারতীয় পেসারদের নিষ্ক্রিয় করে বড় রানের ইনিংস গড়েন দু'জনেই ৷ দিনের শেষ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে 113 রানে অপরাজিত নিকোলস ৷ 94 রানে ব্যাটিং করছেন ফিলিপ্স ৷ দু'জনের অবিভক্ত জুটিতে যোগ হয়েছে 173 রান ৷