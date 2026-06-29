ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জিতে পদত্য়াগ আয়ারল্যান্ড কোচের

ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জিতে পদত্য়াগ আয়ারল্যান্ড কোচের
নয়া কোচে হিসেবে গ্য়ারি উইলসন'কে নিয়োগ করল ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ৷
Published : June 29, 2026 at 5:07 PM IST
বেলফাস্ট, 29 জুন: বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতকে টি-20 সিরিজে হারিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ার 24 ঘণ্টাও কাটেনি ৷ এমন সময় ইস্তফা দিলেন আয়ারল্যান্ড কোচ হেনরিক মালান ৷ চার বছরেরও বেশি সময় দায়িত্ব সামলানোর পর কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন তিনি ৷
2027 সাল পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও মেয়াদ সম্পূর্ণ না-করেই কোচের পদে ইস্তফা দিলেন মালান ৷ ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর কেন ইস্তফার সিদ্ধান্ত ? মালান জানান, আগামী অগস্টে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ওডিআই সিরিজ খেলবে আয়ারল্যান্ড ৷ যা আগামী বছর বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ তাই বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে যাতে কোনওরকম ফাঁক না-থাকে, সেকথা ভেবেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তাঁর ৷
2022 থেকে টানা তিনটি টি-20 বিশ্বকাপে আইরিশ'রা যোগ্যতা অর্জন করেছে মালানের প্রশিক্ষণে ৷ তাছাড়া তাঁর মেয়াদকালে জিম্বাবোয়ে এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে যুক্তরাজ্যের দেশটি ৷ পদত্যাগ ঘোষণায় প্রোটিয়া-জাত কোচ বলেন, "একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফেদের সঙ্গে কাজ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার ৷ পরিবারের সঙ্গে এখানে দুর্দান্ত সব সময় কাটালাম ৷ আইরিশ ক্রিকেটের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো ভবিষ্যতে যত্নের সঙ্গে ফিরে ফিরে দেখতে চাই ৷"
█▓▒▒░░░BREAKING NEWS░░░▒▒▓█— Cricket Ireland (@cricketireland) June 29, 2026
Heinrich Malan to step down as Ireland Men's head coach - read more: https://t.co/LmOtfd6F7d#BackingGreen #FailteSolar pic.twitter.com/Ny3H7tYEjB
উল্লেখ্য, আইরিশভূমে বিপর্যয় দিয়ে বিশ্বকাপ জয় পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয়েছে ভারতীয় টি-20 ক্রিকেটের ৷ নয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে 0-2 ব্য়বধানে হোয়াইট-ওয়াশ হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ রবিবার বেলফাস্টে দ্বিতীয় ম্য়াচ মাত্র এক রানে জিতেছে আইরিশরা ৷
মালানের পরিবর্ত অবশ্য খুঁজে নিয়েছে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ তিরিশ বছরেরও বেশি সময় বাদে আয়ারল্যান্ড-জাত কোনও কোচকে জাতীয় দলের দায়িত্ব প্রদান করল তারা ৷ মালানের জুতোয় পা গলিয়েছেন গ্য়ারি উইলসন ৷ শেষবার নয়ের দশকে আয়ারল্যান্ড-জাত কোচ হিসেবে জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছিলেন জন উইলস ৷ ইতিমধ্যেই নয়া কোচের বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট ৷