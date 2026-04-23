তিন মাসেই মোহভঙ্গ, কোচ রোসেনিয়কে ছেঁটে ফেলল চেলসি

তিন মাসেই মোহভঙ্গ, কোচ রোসেনিয়কে ছেঁটে ফেলল চেলসি
এঞ্জো মারেস্কার পরিবর্তে নতুন বছরের শুরুতে ফরাসি ক্লাব স্ট্রাসবার্গ থেকে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন রোসেনিয়র ৷ চুক্তি ছিল সাড়ে পাঁচ বছরের ৷
Published : April 23, 2026 at 11:04 AM IST
লন্ডন, 23 এপ্রিল: ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের শেষ পাঁচ ম্য়াচে টানা হার ৷ সঙ্গে প্রকট হয়েছে স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতা ৷ শেষ পাঁচ ম্য়াচে একটিও গোল করতে পারেনি দল ৷ যা 1912-র পর ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে লম্বা গোলখরা পর্ব ৷ এমন সময় বুধবার হেড কোচের পদ থেকে লিয়াম রোসেনিয়রকে ছেঁটে ফেলল চেলসি ৷ 106 দিনেই নতুন কোচে মোহভঙ্গ হল পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটির ৷
এঞ্জো মারেস্কার জুতোয় পা গলিয়ে নতুন বছরের শুরুতে ফরাসি ক্লাব স্ট্রাসবার্গ থেকে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন রোসেনিয়র ৷ কোল পামারদের কোচ হিসেবে ইংলিশ ফুটবল ম্য়ানেজারের সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছিল 'ব্লুজ' শিবিরের ৷ কিন্তু সাড়ে তিন মাসেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রোসেনিয়রকে ৷ তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার কারণও যথেষ্ট ৷
চলতি ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের টেবলে একসময় নিয়মিত তিন-চারে অবস্থান করছিল লন্ডনের ক্লাবটি ৷ সেখান থেকে গত আট ম্য়াচে মাত্র একটি জয় বর্তমানে আটে নামিয়েছে চেলসিকে ৷ যার মধ্যে গত পাঁচ ম্য়াচে টানা হার তো রয়েইছে ৷ প্রিমিয়র লিগে ব্যর্থতার পাশাপাশি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও রাউন্ড অব-16 থেকে থেকে বিদায় নিয়েছে তারা ৷ পিএসজি'র কাছে এগ্রিগেটে 2-8 ব্যবধানে হেরেছে ইপিএল জায়ান্টরা ৷
Chelsea have parted ways with head coach Liam Rosenior pic.twitter.com/ooaDgQNeSC— Premier League (@premierleague) April 22, 2026
কোচ হিসেবে রোসেনিয়রের অধীনে 23 ম্য়াচ খেলেছে চেলসি ৷ এর মধ্যে 11টি জিতলেও 10টি ম্যাচ হেরেছে তারা ৷ ড্র দু'টি ম্য়াচ ৷ রোসেনিয়রকে ছেঁটে ফেলার ঘোষণায় চেলসি লিখেছে, "দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ও ফলাফল প্রয়োজনীয় মানের তুলনায় অনেকটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ এখনও মরশুমের অনেকটা বাকি রয়েছে ৷ ক্লাবের সকলের তরফ থেকে লিয়ামকে ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা ৷" সহকারি কোচ কালাম ম্যাকফারলেন মরশুমের বাকি সময়টা দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ৷
Club statement: Liam Rosenior— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026
তবে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে হেড কোচের অন্বেষণও জারি রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে চেলসির তরফে ৷ বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী বোর্নমাউথ ম্য়ানেজার আন্দোনি ইরাওলা, ফুলহ্যাম ম্য়ানেজার মার্কো সিলভা, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের প্রাক্তন ম্যানেজার এডিন টার্জিক রোসেনিয়রের জুতোয় পা গলানোর দৌড়ে রয়েছেন ৷ তবে অস্থায়ী ম্য়াকফারলেনের হাত ধরেই বাকি মরশুমটা উতরে যাওয়ার ভাবনায় চেলসি ৷