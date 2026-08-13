মাহমুদের হাফডজন শিকার, 23 বছর বাদে অজিভূমে 'ভয়ঙ্কর' শুরু বাংলাদেশের

মাহমুদের হাফডজন শিকার, 23 বছর বাদে অজিভূমে 'ভয়ঙ্কর' শুরু বাংলাদেশের
55 রানে ছয় উইকেট নিয়ে অজি ব্যাটিং লাইন-আপকে ভাঙলেন হাসান মাহমুদ ৷ যা তাঁর কেরিয়ার-বেস্ট পারফরম্য়ান্সও বটে ৷
Published : August 13, 2026 at 3:54 PM IST
ডারউইন, 13 অগস্ট: শেষবার 2003 সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশ ৷ ফলত বৃহস্পতিবার থেকে অজিভূমে শুরু হওয়া বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে ৷ 23 বছর পর ক্য়াঙারুর দেশে ঐতিহাসিক সেই সিরিজের শুরুটা দারুণ করল বাংলাদেশ ৷ ডারউইনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের প্রথমদিনের শেষে চালকের আসনে অতিথি দল ৷ সৌজন্যে হাসান মাহমুদের হাফডজন উইকেট ৷
বাংলাদেশের ডানহাতি পেসারের ছয় উইকেটে ঘরের মাঠে প্রথম ইনিংসে দু'শো রানের গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ হল ডব্লিউটিসি পয়েন্টস টেবলের শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া ৷ জবাবে দিনের শেষ এক উইকেট হারিয়ে 96 রান তুলে ভালো জায়গায় বাংলাদেশ ৷
ডারউইনের মারারা স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে প্রথম ব্য়াটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নেয় হোম টিম ৷ কিন্তু হাসান মাহমুদের আগুনে স্পেলে স্টিভ স্মিথ ছাড়া লম্বা হয়নি আর কোনও অজি ব্য়াটারের ইনিংস ৷ 109 বলে সর্বাধিক 71 রান আসে প্রাক্তন অজি অধিনায়কের ব্য়াটে ৷ 55 রানে ছয় উইকেট নিয়ে অজি ব্যাটিং লাইন-আপকে ভাঙার কাজ করেন মাহমুদ ৷
Hasan Mahmud's standout performance ran through Australia's batting line-up on the opening day of the Darwin Test 🔥#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/K0h5eqB2Go— ICC (@ICC) August 13, 2026
দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড (22) ও জ্য়াক ওয়েদারাল্ডকে (23) ফিরিয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা দিয়েছিলেন মাহমুদ ৷ এরপর স্মিথ খানিকটা প্রতিরোধ গড়লেও ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি অজি'রা ৷ 71 রানে স্মিথও মাহমুদেরই শিকার ৷ এছাড়া দু'টি করে উইকেট নেন তাসকিন আহমেদ ও এবাদত হোসেন ৷ অর্থাৎ, বিপক্ষের দশ উইকেটই যায় বাংলাদেশ পেসারদের ঝুলিতে ৷ 55 রানে ছয় উইকেট নিয়ে কেরিয়ারে সেরা পারফরম্যান্স উপহার দেন বছর ছাব্বিশের মাহমুদ ৷ মাত্র 53 ওভারে 198 রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া ৷ জবাবে প্রথমদিনের শেষে ওপেনার সদমন ইসলামের উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ ৷ দ্বিতীয় উইকেটে তানজিদ হাসান ও মোমিনুল হকের 60 রানের অবিভক্ত জুটিতে সুবিধাজনক জায়গায় তারা ৷
Day 1 Stumps | Bangladesh trail by 102 runs 🇧🇩🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 13, 2026
Bangladesh tour of Australia 2026 | 1st Test#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/yl6Ww29TYI
সদমন'কে ফিরিয়ে এদিন টেস্ট ক্রিকেটে নজির গড়েন অজি স্পিডস্টার মিচেল স্টার্ক ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে বাঁ-হাতি বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেটের মালিক এদিন হয়ে গেলেন তিনি ৷ শ্রীলঙ্কা স্পিনার রঙ্গনা হেরাথের 433 উইকেটের নজির ভেঙে 434টি টেস্ট উইকেট সংগ্রহ করলেন অজি তারকা ৷ দিনের শেষ 24 ওভারে এক উইকেট হারিয়ে 96 রান তুলেছে বাংলাদেশ ৷ 32 রানে অপরাজিত তানজিদ ৷ 35 রানে ব্য়াটিং করছেন মোমিনুল ৷ বাংলাদেশ পিছিয়ে 102 রানে ৷